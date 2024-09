Pas de chance si vous avez un smartphone Xiaomi : ces modèles ne seront plus mis à jour

Xiaomi vient d'ajouter de nouveaux modèles à la liste de ses smartphones qui ne recevront plus de mises à jour logicielle. Et qui seront ainsi exposés à des problèmes de sécurité. Voici les modèles concernés.

Tous les constructeurs de smartphones assurent pendant plusieurs années les mises à jour de leurs appareils. Il en existe deux types : les mises à jour majeures du système d'exploitation (OS), qui apportent de nouvelles fonctions et des modifications d'interface, et les mises à jour de sécurité, qui viennent corriger des failles du système afin de le protéger contre les virus et autres malwares. Or, passé un certain temps – qui dépend de la politique de chaque constructeur –, celui-ci n'assure plus le suivi de l'appareil, ce qui fait que certaines applications deviennent incompatibles et que les failles de sécurité ne sont plus corrigées, ce qui expose à des risques. Xiaomi n'y fait pas exception et partage régulièrement avec ses utilisateurs la liste des smartphones – sous le nom de liste EOS (End of Support, pour fin de support) – qui ne reçoivent plus de mises à jour MIUI, Android ou de sécurité.

Quels sont les appareils qui ne sont plus mis à jour ?

La politique de mise à jour de Xiaomi dépend du modèle du smartphone. Le constructeur chinois s'est engagé à fournir quatre ans de mises à jour de sécurité et trois ans de mises à jour majeures d'Android, mais cela concerne uniquement les smartphones à partir des Xiaomi 12 et 12 Pro. Pour les autres modèles, c'est moins. Les Redmi Note et Mi profitent de deux à trois mises à jour majeures, tandis que les autres Redmi doivent se contenter d'une à deux mises à jour d'Android.

oût Redmi 9 © Xiaomi

Le 27 août 2024, de nouveaux appareils Xiaomi, Redmi et Poco sont venus s'ajouter à la liste EOS, dont les Redmi Note 10 Pro et Pro Max, les POCO F3, X2, X3, M3 et M3 Pro. Voici tous les modèles vendus sur le marché qui ne sont plus pris en charge par le constructeur chinois :

Mi 1

Mi 2

Mi 2A

Mi 3

Mi 4

Mi 4S

Mi 4C

Mi 5

Mi 5S

Mi 5S Plus

Mi 5C

Mi 5X

Mi 6

Mi 6X

Mi 8

Mi 8 Lite

Mi 8 SE

Mi 8 UD

Mi 8 Pro

Mi 8 Explore Edition

Mi 9

Mi 9 Lite

Mi 9 Pro 5G

Mi 9T Pro

Mi 9 SE

Mi CC 9

Mi CC 9e

Mi CC 9 Pro

Mi Note

Mi Note 2

Mi Note 3

Mi Note Pro

MIX

MIX 2

Mi MAX

Mi MAX 2

Mi MAX 3

Mi A1

Mi A2

Mi A2 Lite

Mi A3

Mi Pad

Mi Pad 2

Mi Pad 3

Mi Pad 4

Mi Pad 4 Plus

MIX 2S

Mi MIX 2S

MIX 3

Mi MIX 3

Mi PLAY

Mi Note 10

Mi Note 10 Lite

Mi 10 Pro

Mi 10

Mi 10 Ultra (CN)

Redmi 1

Redmi 1S

Redmi 2

Redmi 2A

Redmi 3

Redmi 3S

Redmi 3X

Redmi 4

Redmi 4X

Redmi 4A

Redmi 5

Redmi 5 Plus

Redmi 5A

Redmi Note 1

Redmi Note 1S

Redmi Note 2

Redmi Note 2 Pro

Redmi Note 3

Redmi Note 4

Redmi Note 4X

Redmi Note 5

Redmi Note 5A

Redmi Note 5 Pro

Redmi Pro

Redmi 6

Redmi 6 Pro

Redmi 6A

Redmi Note 6 Pro

Redmi S2

Redmi Y2

Redmi Go

Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Redmi Note 7 Pro

Redmi K20

Redmi 7

Redmi Y3

Redmi K20 Pro

Redmi 7A

Redmi 8

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8T

Redmi 8A

Redmi Note 8

Redmi 8A Dual

Redmi Note 8 (IN)

Redmi Note 8

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30 5G Speed

Redmi 10X

Redmi 10X Pro

Redmi Note 9

Redmi 9

Redmi 10X 4G

Redmi 9A

Redmi K30i 5G

Redmi Note 9

Redmi Note 9 Pro

Redmi 9C

Redmi 9T

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro Max

POCO F1

POCO F2 Pro

POCO F3

POCO X2

POXO X3

POCO M3

POCO M3 Pro 5G

Si votre smartphone est dans cette liste, il est primordial que vous soyez conscient des risques liés à l'utilisation d'un appareil qui n'est plus suivi. Cependant, il est possible que si une grave faille de sécurité est détectée, Xiaomi décide de faire une mise à jour même si les smartphones ne sont plus pris en charge.