Test Facilotab Rubis 2024 : la tablette pour les personnes âgées ou handicapées

Conçue pour les seniors peu à l'aise avec la technologie, la Facilotab Rubis 2024 est une tablette Android dotée d'une interface simplifiée pour les personnes âgées. Elle compense son manque de puissance par sa facilité d'emploi.

Si le numérique a été une révolution pour de nombreuses personnes, au point de devenir omniprésent dans nos vies, ce n'est pas le cas pour les personnes âgées. En effet, il est parfois trop complexe pour ceux qui l'ont découvert sur le tard et qui ont du mal à assimiler son fonctionnement. Écran tactile, multitude d'applications et de paramètres, absence de boutons, swipes… Autant de caractéristiques compliquées – et parfois onéreuses – qui peuvent profondément dérouter ! Sans compter que les besoins des seniors sont différents !

D'après une étude de l'Insee, 17 % de la population française est en situation d'illectronisme, ce qui représente environ 9 millions de personnes. Parmi elles, plus de 65 % concernent les plus de 75 ans. Cette situation crée une fracture numérique qui limite l'accès à de nombreux services essentiels, des démarches administratives aux soins en télémédecine. Sans compter que la technologie permet également de garder contact avec sa famille et ses amis.

C'est pourquoi des entreprises ont entrepris de mettre en place des solutions pour simplifier les appareils, et ainsi faciliter le quotidien des seniors. C'est ainsi qu'ont vu le jour les smartphones seniors, dotés d'un design et d'une interface spécialement adaptée aux personnes âgées (voir notre guide d'achat). Mais il existe aussi des tablettes spéciales !

Depuis 2015, la société française CDIP s'efforce de lutter contre la fracture numérique et l'isolement des seniors grâce à la Facilotab, qui prend la forme d'une application Android gratuite pour faciliter les premiers pas numériques et d'une tablette dédiée, Facilotab Rubis, optimisée pour les personnes les plus technophobes, ainsi que celles en situation de handicap. Sa surcouche logicielle facilite l'accès aux informations essentielles.

La Facilotab Rubis a été peaufinée au cours des années. Elle est aujourd'hui vendue au prix catalogue de 339 euros, mais il y a actuellement une promotion abaissant le prix à 259 euros. Nous avons pu la tester avec la participation d'une senior de 70 ans, pas vraiment réfractaire au numérique, mais qui rencontre souvent des difficultés avec ses appareils électroniques et peut être rapidement angoissée par le sujet. Alors, pari réussi ?

© Facilotab - CDIP

Facilotab Rubis 2024 : une tablette classique mais peu puissante

La tablette est vendue avec un câble de branchement USB-C, un embout prise secteur, une coque de protection et différents guides d'utilisation. De prime abord, rien ne distingue la Facilotab d'une tablette classique. Équipée d'un écran IPS LCD de 10,1 pouces (25,6 cm) avec une définition Full HD+ de 1920 x 1200 pixels, elle embarque 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage, extensible via une carte SD jusqu'à 128 Go. Sa batterie de 7 680 mAh promet une autonomie de 20 heures en communication et de 432 heures en veille.

Du côté de la photo, la tablette est dotée d'un capteur principal de 13 MP et d'un capteur en façade de 5 MP. Elle propose un flash, un zoom numérique, un autofocus, ainsi qu'un lecteur et un enregistreur vidéo. Deux haut-parleurs diffusent un son tout à fait correct, et une sortie audio en mini jack 3,5 mm permet de brancher un casque ou un enceinte externe. Et pour les communications sans fil, elle est compatible Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0 et 4G (à condition d'y insérer une carte SIM associée à un forfait mobile évidemment) .

Une fois en main, on constate très vite qu'avec une telle configuration, la tablette est loin d'être un foudre de guerre. Notre senior testeuse nous a d'ailleurs fait remarquer que "ce n'est pas très rapide !" Après, il s'agit là d'un compromis nécessaire pour proposer un prix abordable et, l'utilisateur n'étant pas censé être familier de ces appareils, cela ne devrait pas être trop dérangeant. L'appareil tient la route et n'a jamais crashé. Alors, bien sûr, pour un prix similaire, on peut trouver sans trop de problèmes des tablettes plus puissantes que celle-ci, mais c'est là faire l'impasse sur la surcouche logicielle, qui est la force de la Facilotab.

Facilotab Rubis 2024 : une surcouche logicielle ultra simplifiée

Il est tout à fait possible d'utiliser la Facilotab avec une interface classique (elle fonctionne sous Android 13), qui reste accessible pour les utilisateurs plus avertis, mais cela n'a alors que peu d'intérêt d'acheter ce modèle, étant donné que l'on peut trouver bien meilleur pour moins cher sur le marché. Ici, c'est la surcouche logicielle que nous payons.

L'interface de la Facilotab est simplifiée au maximum, avec de grandes icônes – elles sont six fois plus grandes que les icônes classiques sur Android ou iOS – et des caractères bien lisibles. Tout part d'une page d'accueil, qui regroupe six rubriques présentées dans de grands carrés colorés : les contacts, les messages, les photos et vidéos, les jeux, les applications, Internet et les actualités. Cela évite de se perdre pour chercher une application en particulier. Les manipulations se déroulent ainsi de manière intuitive. Notre senior n'a pas eu de difficultés pour explorer la tablette et a vite compris comment obtenir ce qu'elle cherchait. Il est possible d'ajouter des raccourcis personnalisés, vers son contact favori ou un site ou une application en particulier par exemple. Enfin, une colonne sur la droite indique la météo du jour et du lendemain, la fête et le diction du jour, et accueille un bouton "Assistance".

Lors de la navigation, il y a toujours un bouton "Accueil" affiché en évidence en haut à gauche afin d'y revenir en une seule pression. C'est très pratique et cela évite de se perdre cherchant des boutons invisibles sur le côté de la tablette. Là, au moins, c'est clair et impossible à manquer. Attention toutefois, il y a parfois quelques bugs, et alors là, bonne chance pour revenir en arrière ! En vérité, il faut alors "swiper" vers la droite – poser son doigt à l'extrémité gauche de l'écran et le faire glisser vers la droite –, mais la manipulation est loin d'être simple à trouver et à réaliser, surtout pour un néophyte ! Heureusement, une fois de retour à l'accueil, le bug se résout tout seul.

L'interface est entièrement personnalisable et configurable pour adapter la tablette à chaque utilisateur et à ses spécificités : système anti-tremblements, zooms, mode basse vision, mode fort contraste, polices spéciales DMLA et pour les malvoyants du CNRS, lecture audio des messages, etc. Tout est fait pour compenser les handicaps et rendre l'appareil le plus inclusif possible. Concernant le clavier, il est possible de l'utiliser en alphabétique ou en Azerty, en passant de l'un à l'autre d'un simple bouton, sans avoir à fouiller dans les paramètres, ce qui est appréciable.

Facilotab Rubis 2024 : des fonctions pour une utilisation intuitive

Il y a donc plusieurs grandes catégories auxquelles on peut accéder depuis la page d'accueil. Il y a ainsi la messagerie, qui permet de recevoir et de répondre aux SMS, MMS (si carte SIM) et e-mails reçus, afin que le senior puisse contacter ses proches facilement. Une indication apparaît sur l'écran d'accueil lorsque de nouveaux messages sont reçus. La taille des caractères et les différentes options de visualisation permettent une lecture relativement aisée. Dans le cas où l'utilisateur serait tout de même gêné, il est possible d'écouter les messages en audio à l'aide d'un bouton. Cela fonctionne également dans l'autre sens, ce qui permet aux personnes malvoyantes de pouvoir continuer à communiquer.

Lors de la rédaction d'un message, quatre boutons en haut de l'écran permettent de retourner à l'accueil, de changer les destinataires, de choisir des photos et d'envoyer la missive. C'est écrit noir sur blanc, impossible de se tromper ! Des boutons d'actions pour lancer un appel en vidéo sont visibles à droite du message. Pour en passer un, il suffit donc de deux pressions de doigt : appuyer sur la photo de l'interlocuteur, puis sur "Passer un appel vidéo". L'appel se lance alors directement. Quant aux photos reçues, elles sont automatiquement enregistrées dans la galerie de la tablette.

D'ailleurs, la rubrique "Album photos" est accessible depuis l'écran d'accueil. On y trouve toutes les photos et vidéos reçues par le biais de messages ainsi que celles prises par l'appareil. Des boutons permettent de passer d'une photo à l'autre, de voir toutes les photos ou de lire le message. Il est possible également de regarder les photos grâce à un diaporama personnalisable. Il est ainsi possible de choisir ses photos favorites et d'afficher uniquement celles-ci. Enfin, deux boutons, affichés en évidence, permettent de prendre une photo ou une vidéo. Là encore, pas de fonctions compliquées, juste un bouton pour capturer l'instant, et puis c'est tout.

Il y a également la catégorie "Jeux", qui ont eu un grand succès auprès de notre senior. En effet, celle-ci refuse catégoriquement d'en installer sur sa tablette classique – ne nous demandez pas pourquoi, cela l'angoisse fortement. Ici, point d'inquiétude ! Quatre jeux sont préinstallés (le Sudoku, les Mots Mêlés, le Duo Carte et Rapidex, mais il est possible d'en acquérir d'autres par le biais de packs vendus en options sur le site de Facilotab – il y a quatre packs, pour un total de treize jeux au prix de 35 euros. Il s'agit de jeux de lettres, de mémoire, de logique ou encore de calculs mentaux afin d'entretenir la mémoire et la dextérité. Certains peuvent même être joués en famille, avec les petits-enfants par exemple. C'est une excellente idée pleine de convivialité !

Il est tout à fait possible de télécharger d'autres jeux dans le Play Store, la boutique d'applications de Google, mais ils seront rangés dans la rubrique "Applications" qui, comme son nom l'indique, regroupe toutes les applications téléchargées. Ce point est toutefois à améliorer car le chemin pour s'y rendre est quelque peu sinueux, étant donné qu'il faut se rendre dans les paramètres. Ce n'est pas vraiment intuitif pour quelqu'un peu habitué à la technologie.

On trouve également une rubrique "Actualités" qui permet d'accéder aux dernières nouvelles par le biais d'articles de presse. Il suffit d'indiquer les termes qui nous intéressent pour filmer, via le bouton "Choix des thèmes". On ne peut faire plus explicite !

Enfin, la rubrique "Internet" permet d'ouvrir le navigateur Web afin de naviguer sur la Toile. Là encore, tout est fait pour rendre l'interface la plus simple et la plus lisible possible. On trouve donc les boutons pour retourner à l'écran d'accueil, pour effectuer une nouvelle recherche, rafraîchir la page, ajouter aux favoris, imprimer, traduire la page, retourner l'écran, faire défiler la page, accéder aux téléchargements et zoomer. Tout est directement affiché autour de l'écran, il n'y a pas de paramètres ou de menu à dérouler. Il est possible d'afficher de nombreuses autres rubriques, comme l'agenda, l'horloge, etc. Là encore, tout est simplifié au maximum.

Dans le cas où l'utilisateur aurait besoin d'aide, il lui suffit d'appuyer sur le bouton "Assistance" sur l'écran d'accueil. L'utilisateur accède ainsi à un guide, à une FAQ, mais peut aussi demander de l'aide à un proche. Si l'aidant a téléchargé au préalable le logiciel TeamViewer (gratuit), il peut alors contrôler à distance la tablette. Un autre service d'aide est aussi proposé, via le support technique.

Facilotab Rubis 2024 : une tablette pour connecter les plus technophobes

Depuis sa première apparition, la Facilotab Rubis a eu le temps de bien évoluer et de se perfectionner, pour finalement aboutir à un outil complet et pourtant simplifié au maximum. Si la tablette est peu puissante, elle assure tout de même les tâches, ce point ne devrait donc pas gêner les seniors. L'interface est vraiment bien pensée et fourmille de détails auxquels on n'aurait pas pensé mais qui, une fois en place, semblent évidents. Le logiciel, malgré quelques bugs disparates, s'avère stable. C'est vraiment un produit susceptible d'aider nos aînés à rester connectés, que nous recommandons aux plus technophobes ! Il faudrait juste améliorer le processus pour télécharger une nouvelle application, qui n'est pas encore assez intuitif.

Pour information, la société propose également une Facilotab XXL 2024, avec un écran de 13,3 pouces et plus de puissance, pour 439 euros, ainsi qu'une Facilotab Galaxy de la marque Samsung avec un écran de 10,5 pouces à 409 euros.