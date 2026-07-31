Orange, Bouygues et SFR offrent 200 Go de data aux abonnés sinistrés par les incendies

Les incendies géants se multiplient cet été en France à cause des canicules successives. Après Orange et Bouygues Telecom, c'est au tour de SFR d'offrir à ses abonnés sinistrés une importante enveloppe de données mobiles.

Les choses commences à se calmer, mais l'été a été rude ! Le réchauffement climatique a fait d'importants ravages, les périodes de sécheresses ayant entraîné une importante recrudescence des feux de forêt et des incendies. Et cette année est particulièrement violente, alors que nous venons d'entamer notre quatrième canicule de 2026 et que plusieurs brasiers ravagent la France. La Gironde et les Landes sont particulièrement touchées, avec respectivement plus de 42 000 et 3 500 hectares partis en fumée, et plusieurs centaines de milliers de personnes évacuées.

Dans ce contexte particulièrement difficile, les télécommunications prennent une importance particulière : pour les habitants déplacés, conserver un accès à Internet et pouvoir appeler leurs proches est tout simplement essentiel. C'est pourquoi, par solidarité, Orange et Bouygues Telecom ont décidé en début de semaine d'offrir à leurs abonnés sinistrés de la data gratuite. SFR n'a pas tardé à leur emboiter le pas.

SFR se mobilise pour ses clients touchés par les incendies.

Les clients mobiles situés dans les zones concernées bénéficient de 200 Go offerts, valables 30 jours en France métropolitaine, sans aucune démarche à effectuer. — SFR (@SFR) July 29, 2026

Data gratuite : un geste de solidarité dans une situation exceptionnelle

Le 28 juillet, Orange et Bouygues Telecom ont annoncé une enveloppe supplémentaire de 200 Go d'Internet mobile pour leurs abonnés touchés par les évacuations en Gironde et dans les Landes. Il ne s'agit pas d'une option payante ni d'une promotion nécessitant de modifier son forfait : l'ajout est effectué automatiquement pour les clients éligibles, c'est-à-dire ceux dont l'adresse de facturation se trouve dans les zones évacuées.

Chez Orange, ces 200 Go peuvent être utilisés jusqu'au 31 août. L'opérateur ajoute également les appels et SMS illimités en France métropolitaine pour les clients dont le forfait ne les comprend pas déjà. Enfin, les professionnels bénéficient eux aussi d'un geste de la part d'Orange, avec de la data illimitée.

Cette aide ne se limite toutefois pas à l'ajout de gigaoctets. Orange indique avoir également renforcé ses équipes techniques dans les secteurs touchés afin de réparer les infrastructures endommagées par les incendies. Poteaux, câbles et équipements techniques peuvent en effet être détériorés par les flammes, ce qui risque de perturber les communications fixes comme mobiles. L'opérateur dispose par ailleurs de "SafetyCase", des équipements autonomes en énergie capables de recréer rapidement une connexion Wi-Fi de secours lorsqu'une zone n'est plus alimentée en électricité.

[ Annonce] Face aux incendies violents qui touchent nos clients de la Gironde et des Landes, @BouyguesTelecom a décidé d'offrir 200Go d'Internet supplémentaires ce mois-ci sur leur ligne mobile. Les clients concernés recevront un SMS de confirmation. Plus que jamais, nos pic.twitter.com/SRQ8MbIO0O — Bouygues Telecom Corporate (@ByTel_Corporate) July 27, 2026

L'entreprise a également libéré de leurs missions certains de ses salariés qui sont pompiers volontaires afin qu'ils puissent participer aux opérations de secours. Elle se tient par ailleurs prête à renforcer les communications d'urgence des services départementaux d'incendie et de secours de la Gironde et des Landes à la demande des préfectures. Enfin, Orange propose un site et une application permettant de signaler des dommages constatés sur le réseau, comme un poteau ou un câble détérioré.

Le 31 juillet, SFR a à son tour décidé d'offrir 200 Go de data à ses abonnés sinistrés, y compris ceux qui ont souscrit à un forfait RED by SFR. L'opérateur ne précise cependant pas si les abonnés recevront un message pour les informer, comme c'était le cas avec Orange. Pour l'instant, Free est donc le seul à ne pas avoir fait un geste de ce type auprès de ses abonnés. Notons toutefois que l'entreprise a déployé une station mobile provisoire afin d'aider les personnes évacuées au Parc des Expos de Bordeaux à rester connectées avec leurs proches.