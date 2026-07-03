SFR active la Navigation protégée par défaut : voici comment la désactiver

SFR a déployé pour l'ensemble de ses abonnés une nouvelle fonction de sécurité pratique qui filtre automatiquement les sites malveillants. Seul souci, cet outil gratuit est activé par défaut. Mais on peut facilement le faire taire.

Début juin, l'opérateur SFR a annoncé dans un communiqué de presse le déploiement de SFR Navigation protégée, un nouveau service offert à ses abonnés. Son but ? Bloquer les sites identifiés comme frauduleux sur toutes les lignes fixes (ADSL, Fibre) et mobiles. "Avec SFR Navigation Protégée, vous naviguez plus sereinement. Les sites dangereux identifiés par notre partenaire EfficientIP sont automatiquement bloqués et vous en êtes averti en temps réel. Vous n'avez rien à faire : pas d'installation, pas de réglage, le service est inclus et activé automatiquement", indique l'opérateur au carré rouge dans son message d'annonce.

Navigation protégée SFR : une connexion sous surveillance imposée

Vous l'aurez compris, SFR veut avant tout vous protéger contre les nombreuses menaces du Web – hameçonnage, logiciels malveillants, sites frauduleux – en bloquant l'accès aux pages jugées suspectes. En pratique, lorsque vous tentez de visiter un site répertorié par le système, une page d'avertissement se substitue au contenu demandé et vous empêche de poursuivre.

Cette nouvelle couche de protection a beau être pratique et gratuite, elle soulève toutefois certaines inquiétudes. En effet, son activation "forcée" – elle est installée par défaut, sans vous demander votre avis – fait grincer des dents pour plusieurs raisons.

© Capture - SFR

Tout d'abord, SFR a décidé d'agir directement au niveau de ses serveurs DNS pour vous protéger. Pour rappel, le Domain Name System est le service qui se charge de traduire le nom des sites que vous visitez en adresse IP. L'opérateur peut ainsi s'en servir pour retirer volontairement des sites de ce registre, de façon à ce que les machines ne puissent plus y accéder. Pour de nombreux défenseurs des libertés numériques, cette stratégie est problématique. La raison ? L'opérateur s'octroie le droit de filtrer ce que vous pouvez voir ou ne pas voir et peut, par exemple, bloquer des sites légitimes par erreur.

Heureusement, si vous souhaitez gérer vous-même votre connexion à Internet, SFR vous laisse la possibilité de désactiver ce filtre. Pour cela, vous devez vous rendre sur votre Espace client ou sur l'application SFR & ; Moi, dans la rubrique Offre. Vous pouvez ainsi cliquer sur le bouton Options afin de désactiver la Navigation protégée. Si vous êtes un client Box, la manipulation s'effectue directement depuis l'interface d'administration de l'appareil, où il suffit de décocher la fonction de protection ou de configurer des serveurs DNS alternatifs.