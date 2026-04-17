Rachat de SFR : l'offre d'Orange, Free et Bouygues a été acceptée

Orange, Bouygues Telecom et Free ont annoncé ce 17 avril entrer en négociations exclusives pour racheter SFR. Le groupe Altice a accepté leur offre révisée de 20,35 milliards d'euros. Mais rien n'est encore signé.

C'est un accord qui va remodeler en profondeur le paysage des télécommunications en France. Le 17 avril 2026, Orange, Bouygues Telecom et Free ont annoncé conjointement avoir déposé une nouvelle offre pour l'acquisition de SFR, et que son propriétaire, Patrick Drahi, patron du groupe Altice, leur a accordé une période de négociations exclusives.

Dans un communiqué commun, les trois opérateurs ont annoncé " la remise d'une nouvelle offre et entrent en négociations exclusives avec le groupe Altice France en vue de l'acquisition de SFR ". Cette nouvelle proposition atteint un montant total de 20,35 milliards d'euros de valeur d'entreprise pour les actifs considérés d'Altice France.

Ce chiffre marque une nette progression par rapport aux tentatives précédentes. En octobre 2025, le consortium avait soumis une première offre à 17 milliards d'euros, que Patrick Drahi avait rejetée sans ménagement. Depuis lors, les relations entre vendeur et acheteurs s'étaient installées dans une guerre d'usure, où chaque camp cherchait à user la patience de l'autre.

Début janvier 2026, les trois groupes avaient officialisé une phase de due diligence – l'audit approfondi des comptes, contrats et situation juridique de SFR – menée par près de 200 experts, achevée en seulement cinq semaines. Ce travail colossal a permis d'étayer une nouvelle proposition, jugée cette fois acceptable par Altice.

Rachat de SFR : un démantèlement en trois parts inégales

L'opération envisagée ne se résume pas à un simple transfert de propriété. Il s'agit d'un démantèlement partiel et méthodique du deuxième opérateur français. L'offre porte sur la plupart des actifs d'Altice France-SFR, à l'exclusion de ses participations dans ACS/Intelcia, XP Fibre, UltraEdge et Altice Technical Services, ainsi que les activités dans les outre-mer.

La répartition prévue dessine clairement la hiérarchie entre les trois repreneurs. L'activité et la clientèle dites B2B – c'est-à-dire les contrats avec les entreprises – seraient reprises en totalité par Bouygues Telecom, tandis que les abonnés particuliers seraient répartis entre les trois opérateurs. Le réseau mobile de SFR en zone non dense serait également repris par Bouygues Telecom, qui s'impose ainsi comme le grand bénéficiaire de l'opération avec 42 % de la valeur totale, contre 31 % pour Free-Groupe iliad et 27 % pour Orange.

Ce schéma n'est pas anodin. Bouygues Telecom, dont l'opérateur mobile pèse moins lourd qu'Orange ou que Free sur la scène internationale, a manifestement tout misé sur ce dossier. Selon plusieurs observateurs, c'est une alliance de circonstance : Xavier Niel et Martin Bouygues n'ont jamais cultivé une relation d'amitié, et le directeur général de Bouygues, Olivier Roussat, a lui-même qualifié d'exploit la formulation de la première offre commune.

Rachat de SFR : des enjeux qui dépassent largement les acteurs du dossier

Pour les 25 millions d'abonnés SFR, les interrogations sont nombreuses. La promesse officielle du consortium est d'investir davantage dans les réseaux très haut débit et la 5G. Les trois opérateurs avancent que l'opération permettrait de renforcer les investissements dans la résilience des réseaux, la cybersécurité et les nouvelles technologies, tout en préservant un environnement concurrentiel. Des arguments que les défenseurs des consommateurs accueillent avec prudence.

Car le précédent européen est là pour tempérer l'optimisme. En Autriche, une consolidation comparable avait entraîné une hausse des tarifs de l'ordre de 20 % pour les anciens abonnés. Or la France bénéficie depuis l'arrivée de Free en 2012 d'une guerre des prix qui a considérablement allégé les factures des ménages. Le retour à trois opérateurs pourrait mettre fin à cette dynamique.

La question sociale est tout aussi préoccupante. Les syndicats estiment qu'entre 4 000 et 6 000 emplois pourraient être supprimés dans les deux ans suivant le rachat, et environ un milliard d'euros aurait déjà été mis de côté pour financer ces départs selon les représentants du personnel. SFR a déjà traversé trois plans sociaux depuis le rachat par Patrick Drahi en 2014, dont un en 2021 qui avait supprimé 1 700 postes. Les salariés, eux, ont appris l'annonce par un message de leur direction les invitant à la "patience" et rappelant que de "nombreux détails restent à discuter ".

Rachat de SFR : un calendrier serré, un verdict lointain

Altice France a accordé au consortium une période d'exclusivité jusqu'au 15 mai 2026 afin de finaliser les termes et la documentation de l'opération. Ce délai court contraste avec la longueur du chemin qui reste à parcourir avant que le rachat soit effectif. L'accord des autorités de la concurrence sera indispensable, et le processus s'annonce long et incertain.

Le président de l'Autorité de la concurrence, Benoît Cœuré, a rappelé qu'une phase d'examen approfondie serait quasi inévitable et pourrait s'étendre jusqu'à 18 mois, jugeant peu crédible une finalisation avant fin 2026. Une autre inconnue réglementaire pèse sur le dossier : Orange ayant finalisé l'acquisition de ses parts dans son opérateur espagnol MasOrange, le dossier SFR pourrait tomber sous la compétence de la Commission européenne, historiquement plus hostile aux consolidations télécoms que les autorités nationales.

Au-delà de la mécanique financière et juridique, c'est une horloge politique qui dicte le rythme réel des négociations. L'objectif officieux de tous les acteurs est de boucler l'affaire avant l'élection présidentielle de 2027, craignant qu'un dossier encore ouvert à l'approche de la campagne ne soit transformé en enjeu électoral et bloqué par des surenchères politiques. Pour l'heure, Patrick Drahi a dit oui ; mais le verdict final appartient à d'autres.