Ces opérateurs téléphoniques facturent de nouveaux frais sur les forfaits sans engagement

Le principe du forfait mobile sans engagement reposait sur une promesse simple : pouvoir partir à tout moment sans rien devoir. Mais depuis quelque temps, plusieurs opérateurs facturent des frais de résiliation.

Pendant longtemps, les forfaits mobiles sans engagement ont été associés à une liberté totale. Contrairement aux contrats de 12 ou 24 mois avec engagement, ils permettaient de changer d'opérateur à tout moment, sans pénalité ni formalité particulière. Ce principe évolue désormais sur une partie du marché français.

Depuis 2025, certains opérateurs facturent en effet des frais de résiliation, pour les clients qui les quittent même sur ces offres censées permettre un départ gratuit. La pratique reste encore limitée, mais elle marque une rupture dans la philosophie des formules sans engagement qui dominait depuis l'arrivée des forfaits low cost au début des années 2010.

Le premier acteur à franchir le pas a été Bouygues Telecom. L'opérateur a introduit le 9 juin 2025 des frais de résiliation de 5 euros pour les clients de sa marque B&You. Concrètement, lorsqu'un abonné quitte son forfait, ce montant apparaît sur la dernière facture. L'entreprise explique cette décision par les coûts administratifs liés à la fermeture d'une ligne mobile.

Mais cette stratégie ne concerne plus seulement la marque principale du groupe. Plusieurs opérateurs virtuels rattachés à Bouygues ont adopté la même politique début 2026. C'est notamment le cas de Cdiscount Mobile, NRJ Mobile et Auchan Télécom. Ces marques, qui appartiennent à la société EI Telecom, rachetée par Bouygues il y a quelques années, appliquent désormais elles aussi des frais de sortie de 5 euros sur leurs forfaits mobiles sans engagement.

Pour atténuer l'impact de cette mesure, ces opérateurs ont modifié un autre élément de leurs offres. Le prix de la carte SIM lors de la souscription a souvent été abaissé à 1 euro, contre 10 euros en général. Sur le plan purement financier, l'ensemble reste donc compétitif. Mais le symbole est fort : quitter un forfait mobile n'est plus toujours totalement gratuit, même quand il est sans engagement !.

Face à cette évolution, les autres acteurs du marché ont choisi une approche différente. Pour le moment, plusieurs opérateurs continuent d'afficher une politique de résiliation sans frais. C'est le cas de Free Mobile, de Sosh, la marque numérique de Orange, ou encore de RED by SFR. Les abonnés peuvent donc toujours quitter ces forfaits mobiles sans payer de frais de fermeture de ligne.

La concurrence a même réagi sur un autre terrain. Certains opérateurs proposent désormais de rembourser les frais facturés par leurs rivaux pour attirer de nouveaux clients. Free Mobile, RED by SFR ou Sosh offrent par exemple une opération de remboursement : si un abonné quitte un forfait B&You ou Cdiscount Mobile, ils prennent en charge les 5 euros de frais sur présentation de la facture de clôture.

La procédure reste simple. Lors d'un changement d'opérateur avec portabilité du numéro, l'ancien fournisseur facture automatiquement les frais sur la dernière facture. Le nouvel opérateur rembourse ensuite le montant via une offre promotionnelle, généralement après l'envoi du justificatif.

La loi encadre également ce type de modification tarifaire. Si un opérateur ajoute de nouveaux frais à un contrat déjà en cours, les clients disposent d'un délai de quatre mois pour résilier sans payer, conformément à l'article L.224-33 du Code de la consommation.

Pour l'instant, les frais de résiliation restent limités à quelques marques du marché français. Mais leur apparition montre que le modèle du sans engagement évolue progressivement. Une évolution discrète, mais qui modifie la promesse initiale de liberté totale qui avait fait le succès de ces forfaits