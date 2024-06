Voici la meilleure solution pour utiliser votre smartphone à l'étranger sans vous ruiner

Vous partez en voyage dans un pays en dehors de l'union européenne ? Pensez à cette solution simple et économique si vous voulez utiliser votre smartphone sans exploser votre forfait mobile.

Au moment de partir à l'étranger se pose d'inévitables questions sur l'utilisation de votre smartphone. À quoi avez-vous droit dans votre forfait mobile ? Pourrez-vous téléphoner et utiliser Internet sans vous ruiner ? Si vous voyagez dans un pays de l'Union économique européenne (UEE), la réponse est assez simple. Depuis juin 2017, les surcoûts liés à l'itinérance sont supprimés. Vous pouvez donc téléphoner, échanger des SMS et profiter d'une connexion à Internet sans surfacturation. Cela concerne les 27 pays de l'UE en plus de l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, la Grande Bretagne étant exclue depuis le Brexit.

En dehors de l'UEE en revanche, ça se complique. Un coup d'œil sur le contrat de votre opérateur peut vous révéler que votre forfait comprend une enveloppe de communication (appels, SMS, data) utilisable dans certains pays. Mais si ce n'est pas le cas, votre opérateur recommande dans la majorité des cas de passer à un forfait supérieur pendant la durée de votre séjour. Et là, c'est la douche froide avec les tarifs appliqués. Un forfait peut ainsi voir son prix doubler ou tripler.

Pour utiliser votre mobile à l'étranger sans dépenser une fortune et sans rester à l'affut des réseaux Wi-Fi gratuits, il existe une solution très simple : l'eSIM prépayée. L'eSIM est une carte SIM virtuelle. Il n'y a dont pas de carte physique à glisser dans le smartphone. Plusieurs paramètres sont à prendre en compte comme la durée du séjour, l'enveloppe de données souhaitées et l'intégration ou non des appels et SMS. Néanmoins, nous vous recommandons de vous focaliser sur le volume de données proposé. En effet, avec les applis telles que WhatsApp ou Messenger, vous pourrez aussi appeler vos proches et leur envoyer des messages en n'utilisant qu'une connexion à Internet.

© Chalabala-Adobe Stock

Les offres de cartes eSIM sont pléthoriques et les prix très variables. À titre d'exemple, pour un séjour en Asie de 7 jours, comptez 10 euros pour une enveloppe de 10 Go avec UpeSIM ou 19 euros avec GetYourGuide. Si vous souhaitez bénéficier des données illimitées, il faudra compter 27 euros avec HolaFly, l'un des plus grands acteurs du secteur. Il existe une multitude d'autres opérateurs affichant des prix parfois inférieurs. Une petite recherche dans Google en indiquant " eSIM + votre lieu de destination " vous permettra de trouver le forfait le mieux adapté.

Avant de vous lancer, pensez à vérifier que votre mobile est compatible avec les cartes eSIM. Tous ne le sont pas y compris des modèles récents. Il ne doit pas non plus être verrouillé sur le réseau de votre opérateur (c'est le cas des appareils vendus moins chers avec un abonnement). La carte eSIM s'installe ensuite facilement sur l'appareil. Il suffit la plupart du temps de scanner un QR code pour l'activer une fois sur le lieu du séjour. Vous bénéficiez alors d'une nouvelle ligne. N'oubliez pas de désactiver votre ligne principale (française).