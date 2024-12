Cadeaux high-tech 2024 : montres, bracelets, bagues, notre sélection de bijoux connectés

Envie d'un cadeau high-tech original qui combine mode et numérique ? Osez les bijoux connectés ! Il existe aujourd'hui des montres, des bracelets et des bagues bourrées de fonctions utiles, et à tous les prix.

Les bijoux font partie des cadeaux les plus courants et les plus appréciés. Souvent synonymes de luxe, ils témoignent généralement de la valeur qu'on accorde à la personne qui les reçoit, d'autant que, comme les diamants, ils symbolisent l'éternité, en amour comme en amitié. Et si les colliers et autres parures sont toujours de mise, une nouvelle catégorie est venue s''ajouter récemment à ces présents inertes : les bijoux connectés. Il existe en effet aujourd'hui de multiples bracelets, montres et bagues qui offrent des fonctions pratiques et utiles en complément ou pas d'un smartphone. En voici une petite sélection qui pourrait vous donner des idées si vous cherchez un cadeau numérique original cette année.

Xiaomi Smart Band 9 : le bracelet connecté à tout petit prix

Xiaomi Band 9 Neuf à partir de 32,99 € Occasion à partir de 30,64 € Cdiscount 32,99 € Voir

Rakuten 37,68 € Voir

Darty 39,99 € Voir

Amazon 39,89 € Voir

Fnac 39,97 € Voir

Leclerc 39,90 € Voir

Materiel.net 39,95 € Voir

Rue du Commerce 39,95 € Voir

Pixmania 43,84 € Voir

Boulanger 39,99 € Voir Amazon 39,89 € 30,64 € Voir

Voilà plusieurs années que Xiaomi remet au goût du jour son bracelet connecté Smart Band en conservant une politique tarifaire des plus serrées. Le modèle de cette année, le Band 9, ne fait pas exception à la règle. Toujours aussi efficace, léger, lisible et abordable, ce bracelet saura vous motiver pour vous (re)mettre au sport. On apprécie son écran Oled bien lumineux et son autonomie qui atteint une semaine. Un incontournable au prix très abordable.

Xiaomi Smart Band 9 Pro : un bracelet GPS à prix serré

Xiaomi Smart Band 9 Pro Neuf à partir de 69,99 € Amazon 69,99 € Voir

Déclinaison un poil plus onéreuse que le Band 9 ci-dessus (mais qui reste quand même largement sous la barre des 100 euros), le Smart Band 9 Pro propose un écran plus large et intègre également un module GPS. Il pourra ainsi suivre vos parcours sans nécessiter une connexion au smartphone pour effectuer les relevés.

Huawei Watch GT 5 : la montre connectée au féminin

Huawei Watch GT 5 Neuf à partir de 229,00 € Rakuten 229,00 € Voir

Boulanger 259,99 € 229,00 € Voir

Cdiscount 254,68 € Voir

Pixmania 316,50 € 259,60 € Voir

Darty 259,99 € Voir

Amazon 259,99 € Voir

Fnac 259,89 € Voir

Rue du Commerce 259,31 € Voir

Les montres connectées spécialement conçues pour les femmes se font assez rares. Heureusement, Huawei persiste dans ses proposition et décline sa nouvelle gamme Watch GT 5 aussi bien pour hommes que pour femmes. Ce modèle se révèle très réussi avec un boîtier de 41 mm en acier inoxydable doré et un bracelet de cuir (reconstitué) blanc. Cette Watch GT 5 dispose d'un écran Amoled très lumineux et d'un module GPS. Les finitions sont exemplaires pour un prix qui reste raisonnable.

OnePlus Watch 2R : une montre connectée très masculine

OnePlus Watch 2R Neuf à partir de 198,80 € Fnac 198,80 € Voir

Rakuten 214,49 € Voir

Pixmania 234,53 € 218,61 € Voir

Amazon 224,99 € Voir

Cdiscount 242,58 € Voir

Rue du Commerce 241,35 € Voir

Avec sa Watch 2R OnePlus réalise une excellente proposition. On profite ici d'une montre pour homme très élégante avec un boîtier métal très réussi. Elle convient aux poignets généreux avec son gabarit de 47 mm. Son écran Oled est lisible et très lumineux et surtout, son autonomie se montre très satisfaisante grâce à l'intégration de deux processeurs,l'un pour les tâches gourmandes et l'autre pour celles qui ne nécessitent que très peu d'énergie. Une bonne idée et un bel objet au tarif abordable.

Withings Scanwatch Nova : le luxe de l'horlogerie à l'ancienne

Withings ScanWatch Nova Neuf à partir de 598,21 € Occasion à partir de 399,00 € Darty 599,99 € Voir

Amazon 599,95 € Voir

Fnac 599,89 € Voir

Rakuten 599,95 € Voir

Cdiscount 599,99 € Voir

Rue du Commerce 598,21 € Voir

Pixmania 639,47 € Voir Rakuten 599,95 € 399,00 € Voir

La ScanWatch Nova de Withings reprend tous les codes de l'horlogerie. Elle a un look de plongeuse de luxe que l'on imagine aisément au poignet de James Bond mais embarque aussi tout un arsenal de capteurs (fréquence cardiaque, SpO2, température, ECG, etc.). Au sommet du cadran, un tout petit écran Oled, très discret, permet de lire les notifications qui défilent sur une ligne. Une montre raffinée, élégante mais un peu chère. Un très beau cadeau.

Ice Ring : une bague connectée discrète et pratique

Ice Ring 99 € VOIR L'OFFRE sur Ice Watch

Pour tous ceux qui souhaitent surveiller leur santé et leur sommeil mais qui ne supportent ni les montres ni les bracelets connectés, la solution la plus simple repose sur une bague connectée. Moins intrusive, elle permet d'effectuer des mesures assez précises tout au long du jour et de la nuit. Et pas besoin de dépenser une fortune. Celle que propose Ice Watch, par exemple, suffit amplement. Plutôt élégante et discrète (disponible en 6 tailles et 3 coloris), elle livre des données de santé assez précise et surtout se montre confortable durant la nuit. Son autonomie de près d'une semaine permet aussi de la garder au doigt et de l'oublier.