Voici tout ce qui va bientôt arriver gratuitement sur votre iPhone

Les fonctions de votre iPhone ne sont pas figées dans le temps. Au contraire, elles s'évoluent constamment et gratuitement, au fil mises à jour de leur système. Et les prochaines versions lui apporteront de belles nouveautés.

Même si vous l'avez acheté il y a plusieurs années, votre iPhone continue d'évoluer et de s'améliorer. Pas physiquement, bien entendu, mais via son système d'exploitation, iOS, le logiciel qui le fait fonctionner. En effet, Apple propose au moins une fois par an une grande mise à jour d'iOS, avec des corrections de bugs, mais aussi des améliorations et des nouvelles fonctions. Cette année, en parallèle de la sortie de ses iPhone 16, la firme à la pomme a ainsi publié iOS 18, qui est également compatible avec de nombreux modèles plus anciens. Depuis, une version 18.1 est arrivée avec des nouveautés et une 18.2 est attendue pour décembre.

La version 18.1 d'iOS a été assez maigre en nouveautés. Sur les iPhone 16, elle a permis d'accéder directement à la caméra selfie depuis le nouveau bouton appareil photo. Sur tous les modèles, le Centre de contrôle peut accueillir de nouveaux éléments et même être remis à l'état d'origine si on l'a trop bidouillé. La vraie nouveauté intéressante, c'est la possibilité d'enregistrer les conversations téléphoniques directement avec l'iPhone, sans appli supplémentaire. L'ennui, c'est que contrairement à ce qu'on a pu lire ici et là, cette fonction n'est pour le moment pas disponible en France pour des raisons légales.

iOS 18.2 devrait en revanche apponter quelques nouveautés plus utiles. Ainsi, Dynamic Island, la "capsule" qui entoure les capteurs cachés au sommet de l'écran, va afficher davantage d'informations (la progression des téléchargements en cours dans Safari par exemple).L'appli Localiser permettra de partager la localisation d'un appareil perdu avec un contact afin de faciliter sa recherche. Et le bouton Appareil photo des iPhone 16 pourra verrouiller la mise au point. Plus pratique encore, l'iPhone affichera le temps restant avant sa pleine charge de sa batterie quand il sera branché au secteur, en fonction du chargeur utilisé mais aussi de l'état de la batterie et de la température ambiante. Une fonction qui existe déjà sur bon nombre de smartphones Android.

Surtout, iOS 18.2 devrait généraliser l'adoption du RCS sur iPhone, ce système de communication déjà implanté dans le monde Android, qui vise à remplacer les antiques SMS avec des fonctions similaires aux messageries comme WhatsApp. Cette normalisation devrait atténuer les différences entre iOS et Android – les fameuses bulles vertes et bleues. Déjà adopté par SFR, le RCS sur iPhone devrait être prochainement disponible chez Free et Bouygues avant d'arriver chez Orange en 2025.

Mais la nouveauté la plus importante et la plus attendue, c'est Apple Intelligence, l'intelligence artificielle qu'Apple veut décliner dans tous ses produits compatibles – les plus récents. Elle servira à générer du texte et des traductions mais viendra aussi aider Siri, l'assistant vocal, pour donner de réponses à des questions complexes en s'appuyant de façon transparente sur ChatGPT. Elle permettra également de créer de toute pièce des images et des émojis à partir d'une description. Et les utilisateurs d'iPhone 16 pourront exploiter le bouton appareil photo pour effectuer des recherches sur Internet à partir d'une cliché pris à la volée.

L'ennui, c'est que si les fonctions d'Apple Intelligence arriveront bien avec iOS 18.2 sur les iPhone compatibles, elles ne seront pas disponibles en Europe et donc en France immédiatement, à cause du DMA, le fameux règlement européen. Et il faudra attendre le printemps 2025 pour en profiter.

La bonne nouvelle, c'est que les nouveautés des versions d'iOS sont toujours gratuites. Elles permettent ainsi de conserver un iPhone pendant des années en bénéficiant d'améliorations continues. Apple est l'un des rares constructeurs à assurer le suivi de ses produits aussi longtemps. iOS 18 est ainsi compatible avec tous les iPhone depuis le modèle XS sorti en 2018, soit il y a six ans.

Pour garder votre iPhone au meilleur de ses possibilités, il suffit de surveiller l'arrivée de ces mises à jour. Pour cela, rien de plus simple : ouvrez les réglages, appuyez sur Général, puis sur Mise à jour logicielle. Vous pouvez même découvrir de futures nouveautés en cours de test en installant une version bêta publique quand Apple en propose. Mais à vos risques et périls car rien ne garantit leur stabilité.