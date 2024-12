Test XtremeMac X-Power Max : la batterie externe des baroudeurs

Vous prévoyez un long voyage ou un séjour dans un endroit sans prise de courant ? Alors vous auriez tout intérêt à vous équiper d'une X-Power Max de XtremeMac, une batterie externe de grande capacité capable de recharger tous vos appareils mobile, même votre ordinateur portable.

Même si l'autonomie de nos appareils électroniques, notamment les smartphones, a tendance à s'améliorer petit à petit, on a parfois du mal à tenir la journée quand on l'utilise de manière intense, par exemple pendant les vacances quand on prend beaucoup de photos et vidéos.

Résultat, vous avez peut-être déjà l'habitude de transporter avec vous une petite batterie de secours pour suppléer au manque de prise électrique à proximité. Mais quid de votre tablette ou même de votre ordinateur portable ? Ces deux appareils ont des batteries bien plus imposantes et la petite batterie externe destinée à sauver votre smartphone ne sera pas de taille. D'ailleurs, il y a même fort à parier que si vous la branchez sur votre PC ou Mac portable, c'est plutôt lui chargera la petite batterie externe. Un comble.

Heureusement, il existe des batteries externes de plus grosses capacités pour répondre aux besoins nomades les plus exigeants. C'est à cette catégorie qu'appartient la X-Power Max de XtremeMac. Un modèle de très grande capacité que nous avons testé en situation réelle durant plusieurs semaines..

© XtremeMac

XTremeMac X-Power Max : l'avis de CCM Grande capacité

Capable de délivrer jusqu'à 140 W

Poids et dimensions raisonnables

Bouton Marche-Arrêt pour arrêter la recharge sans débrancher

Écran couleur très lisible Câble USB-C livré trop court (30 cm)

Seulement 3 ports USB

Seulement une prise USB-C de grande puissance

XtremeMac X-Power Max : la capacité maximale légale

Malgré son nom, la XtremeMac X-Power Max n'est pas réservée au produits Apple. Comme toute batterie, on peut l'utilsier avec toutes sortes d'appareils mobiles, quelles que soient leurs marques.

© XtremeMac

Sa véritable originalité tient à sa capacité de stockage de 99,9 wattheures (Wh), bien supérieure à celle des petites batteries de poche. Pourquoi ce drôle de nombre ? Parce qu'il s'agit de la limite supérieure acceptée pour les voyages en avion. C'est la raison pour laquelle le plus grand des MacBook Pro d'Apple, celui doté d'un écran de 16,2 pouces de diagonale, dispose lui aussi d'une batterie de 100 Wh de capacité, alors qu'il y aurait la place à l'intérieur pour une plus grosse batterie.

La capacité d'une batterie s'exprime aussi en milliampères-heures (mAh) et celle de XtremeMac atteint 27000 mAh. À titre de comparaison, la capacité de la batterie d'un iPhone 16 est de 3561 mAh. Autrement dit, la X-Power Max pourrait sans problème le charger entre 6 à 7 fois avant d'être elle-même à sec, selon le constructeur.

XtremeMac X-Power Max : jusqu'à trois recharges en simultané

Mais, justement, une telle batterie permet de recharger bien plus, d'autant quelle propose 2 prises USB-C et une prise USB-A que l'on peut utiliser simultanément pour charger, donc, trois appareil à lo fois. Attention, un seul de ces ports-USB-C peut servir à recharger la batterie elle-même, via un chargeur traditionnel, celui de votre ordinateur portable par exemple, qui permettra de la remplir plus rapidement que celui de votre smartphone. Justement, parlons recharge. Durant nos tests la X-Power a tenu ses promesses.

En la branchant à un MacBook Pro 16 pouces via la prise USB-C dite C1, la plus puissante, l'écran affiche bien une puissance délivrée de 135 W, très proche des 140 W maximum théoriques. Ce qui nous a permis, par exemple de charger la batterie du Mac de 46 à 69% en 15 minutes. Pas mal ! Pendant le même temps, la X-Power Max s'est, elle, déchargée de 87 à 49%. Autrement dit, vous ne pourrez pas recharger ce MacBook Pro de 0 à 100% avec cette batterie externe bien qu'elle soit de même capacité : il y a forcément un peu de perte, notamment sous forme de chaleur, pendant le processus de recharge. Mais elle assurera une recharge complète sans problème sur un ordinateur portable de taille plus raisonnable…

Sur le même portable, la prise USB-C C2 ne délivre qu'une puissance maximale de 7 W. C'est un peu décevant, mais ce n'est évidemment pas l'usage recommandé. Mieux vaut, effectivement, réserver la prise C1 la plus puissante pour l'appareil le plus gourmand et les deux autres prises pour la tablette et le smartphone par exemple. Et c'est là qu'on voit tout l'intérêt d'une telle batterie externe. On peut brancher les trois appareils en même temps, et la X-Power Max ne bronche pas. Elle gère la répartition des flux d'énergie vers les appareils tout en évitant de chauffer trop.

À titre de comparaison, nous avons aussi effectué des tests de recharge d'un iPad Air M2. En le branchant par exemple sur la prise la plus puissante, sa batterie est passée de 5% à 20% en 15 minutes, en ne consommant que 6% de la capacité de la batterie externe. Et rien n'empêche, naturellement, de recharger n'importe quel appareil sur cette batterie externe, comme une liseuse de type Kindle ou des écouteurs sans-fil.

XtremeMac X-Power Max : un écran étonnamment lisible

© CCM

Malgré sa capacité superlative, les dimensions de la X-Power Max restent raisonnables : 16,1 cm de long sur 5,5 cm de large et 5 cm de hauteur. Pour un poids de 625 grammes. On ne peut donc pas la glisser dans une poche, mais elle ne prendra pas trop de place dans un sac à dos ou dans une valise. Et, cerise sur le gâteau, elle est munie d'un écran couleur petit mais très lisible qui fournit des données techniques sur son chargement ou son déchargement, avec des indications de puissance en watts, de tension en volts et d'intensité en ampères. Sur le côté, le traditionnel picto en forme de pile indique la capacité restante de la batterie elle-même, ainsi que sa température interne que l'on voit monter lorsqu'elle est utilisée pour charger rapidement un ordi portable par exemple. C'est vraiment pratique pour suivre en détail la ou les recharges en cours.

XtremeMac X-Power Max : une batterie pour les gros consommateurs

Même si son prix de 130 euros peut paraître un peu élevé, la batterie externe X-Power Max de XtremeMac a de quoi séduire les utilisateurs les plus exigeants qui pourront partir en longues randonnées par exemple en étant sûrs de ne pas tomber à sec avant le retour. Attention, cette batterie n'est disponible à la vente que sur le site de son fabricant. Espérons qu'on la trouve un jour plus facilement sur d'autres sites marchands comme Amazon, Fnac-Darty, Boulanger, Cdiscount, Rakuten et consorts.