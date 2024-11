Ça coûte combien de laisser un chargeur de téléphone branché dans la prise sans charger ?

Vous avez l'habitude de laisser le chargeur de votre téléphone branché sur la prise électrique même quand vous ne l'utilisez pas pour charger ? Voici ce que cela vous coûte sur la facture d'électricité.

Comme tout le monde ou presque de nos jours, vous avez probablement un ou plusieurs chargeurs chez vous pour recharger des téléphones, des tablettes, des écouteurs, des enceintes sans fil ou encore des montres connectées. Et pour éviter les manipulations, vous les laissez peut-être branchés en permanence sur des prises électriques pour que le câble USB puisse être rapidement connecté à vos appareils quand vous avez besoin de les recharger. C'est tellement plus pratique !

Sauf que voilà : même quand ils ne sont pas utilisés pour la recharge, les chargeurs consomment de l'électricité, simplement en étant branchés. Et au fil des jours, des semaines et des mois, cette consommation "résiduelle" – et totalement inutile – finit par chiffrer. Et elle s'ajoute aux autres consommations sur votre facture d'électricité.

La question qui se pose alors est à combien s'élève exactement cette consommation. Ou, de façon plus pragmatique, combien cela coûte-t-il par an de laisser un chargeur branché dans la prise quand aucun téléphone n'est en charge.

© irinagutyryak-123RF

En fait, pas grand chose. Mais tout dépend de l'année de fabrication du chargeur. et des normes qu'il respecte. En effet, une directive de l'Union européenne impose des exigences à l'électronique vendue dans l'UE, y compris la quantité d'électricité qu'un chargeur peut consommer lorsqu'il n'est pas utilisé. Si le chargeur est de 2010, la consommation en veille peut atteindre 0,5 W. De 2011 à 2022, elle doit être limitée à 0,30 W maximum. Tandis qu'après 2022, elle ne doit pas dépasser 0,10 W.

Si l'on prend le cas d'un chargeur récent, d'après 2022 qui fonctionnerait 24 heures sur 24 sans être utilisé; sa consommation pendant un an (365 jours) s'élève à 0,1 x 24 x 365 soit 876 Wh (soit 0.876 kWk). En se basant sur le tarif Bleu d'EDF, de 25 centimes par kWh, cela fait 0.876 x 25 centimes, soit 22 centimes. Un coût dérisoire, donc !

Avec un chargeur produit entre 2011 et 2022, la consommation annuelle monte à 2,6 kWh soit 65 centimes, ce qui est encore très faible. Et avec un modèle de 2010, la consommation atteint 4,3 kWh soit 1,1 euro par an. Pas de quoi se ruiner donc ! Mais attention, si le tarif de l'électricité vient à grimper, ces coûts augmentent. par exemple si le kWh passe à 50 centimes, il faudra multiplier touts ces montants par 2.

Enfin, si vous avez un très vieux chargeur, datant d'avant la directive de l'UE, la consommation en veille peut être considérablement plus élevée. Ainsi, on trouve encore des chargeurs consommant 0,75 W voire 1 W ou plus, ce qui entraine un coût annuel de plus de 1,6 euro. Certes, ce n'est toujours pas énorme. mais si vous en avez plusieurs que vous laissez branchés en permanence, cela finir par représenter une somme inutilement dépensée. Sans parler du gâchis d'énergie pour la planète.

Dans tous les cas, il vaut mieux débrancher un chargeur quand on ne l'utilise pas, car il s'use imperceptiblement et il peut entraîner un incendie en cas de dysfonctionnement. C'est particulièrement vrai avec les chargeurs sans marque à bas prix vendus sur Amazon, Temu, AliExpress ou Wish par exemple : la plupart de ces appareils sont de très mauvaise qualité, sans respect des normes européennes, malgré la présence d'autoliant ou de mention CE.