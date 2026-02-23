Vous pouvez enfin enregistrer vos appels téléphoniques sur votre smartphone Google Pixel

Ça y est, les smartphones Google Pixel peuvent enfin enregistrer les conversations téléphoniques depuis l'application Téléphone. Une fonction bientôt étendue aux autres appareils Android ?

Il arrive que l'on ait besoin d'enregistrer un appel téléphonique, que ce soit pour garder une trace d'un entretien professionnel ou pour conserver des informations importantes. Pourtant, sur la plupart des smartphones, cette fonction n'est pas directement accessible. Il faut alors passer par des applications tierces ou des dispositifs externes, souvent complexes à installer, parfois payants, et pas toujours très fiables. Un paradoxe à l'heure où nos téléphones savent presque tout faire.

Heureusement, les choses changent enfin ! Après plusieurs mois d'attente, les possesseurs de smartphones Pixel peuvent désormais officiellement enregistrer leurs appels téléphoniques directement depuis l'application Téléphone. Google avait commencé à déployer cette fonction sur ses appareils il y a maintenant quelques mois, mais il a fallu attendre février 2026 pour qu'elle arrive en France. Et cela signifie qu'elle devrait finir par arriver sur les autres smartphones Android, même si on ne sait pas quand !

Google Pixel : comment activer l'enregistrement d'appel ?

Pour profiter de cette nouveauté très attendue, il faut disposer d'un modèle Pixel 6 ou supérieur tournant sous Android 14 au minimum. Il faut ensuite mettre à jour Google Téléphone, afin de faire tourner la version 210.0.870571680 de l'application. Sur sa page de support, l'entreprise explique comment lancer l'enregistrement des appels.

© 9to5google

Tout d'abord, il faut commencer par activer la fonction. Pour cela, ouvrez le menu hamburger (les trois traits horizontaux en haut à gauche) et allez dans les Paramètres, où une nouvelle ligne fait son apparition. Dans le premier sous-menu, baptisé "Assistance aux appels", cliquez sur "Enregistrement de l'appel", puis sur le bouton rouge "Télécharger" afin d'acquérir les fichiers audio. Attention, la case "Activer l'enregistrement de l'appel" doit alors être cochée.

Lors du prochain appel téléphonique, un pop-up apparaîtra afin de présenter la fonction. Touchez "Enregistrer" pour la lancer. Votre correspondant et vous entendrez alors un message indiquant que vous êtes sur le point d'enregistrer la conversation. De la même manière, après avoir stoppé l'enregistrement de l'appel, un nouveau message retentira pour en avertir votre correspondant.

Tous les enregistrements sont stockés en local sur le smartphone. Pour les écouter, rendez-vous sur l'application Téléphone. Depuis l'onglet d'Accueil, utilisez les filtres affichés en haut de l'écran pour n'afficher que les Enregistrements, soit les appels comportant une petite icône figurant un micro. Sélectionnez ensuite l'un des enregistrements disponibles pour afficher les commandes disponibles. Vous pourrez alors lancer la lecture de l'appel enregistré.