Google Emergency Live Video : Android donne des yeux aux secours

Avec Emergency Live Video, Google permet aux services d'urgence de recevoir un flux vidéo en temps réel depuis un smartphone Android. Un système précieux pour secourir des personnes en danger, mais qui ne sera pas déployé en France pour l'instant.

Dans une situation de crise – accident, malaise, agression, catastrophe naturelle, incendie, etc. –, il est parfois difficile pour la personne en détresse de décrire précisément ce qui se passe autour d'elle, les mots ne remplaçant pas toujours ce que les yeux peuvent montrer en direct. C'est précisément ce manque d'informations visuelles, et potentiellement vitales, que Google entend combler avec Emergency Live Video, un nouveau système d'assistance vidéo en direct pour Android lancé le 10 décembre 2025.

© Google

Emergency Live Video : une vidéo en direct à la demande

Comme l'explique le géant américain sur son blog, le principe d'Emergency Live Video est simple : lorsqu'une personne en danger appelle les secours (ou qu'elle envoie un message d'urgence) depuis un téléphone Android compatible, le régulateur d'appel peut envoyer une requête à son appareil pour activer la caméra. Après réception de cette demande, une notification apparaît sur l'écran du smartphone. Si l'appelant l'accepte, le flux vidéo est transmis en direct aux opérateurs.

L'objectif n'est pas de filmer sans consentement, mais d'ajouter une dimension visuelle au simple appel vocal, tout en laissant à l'appelant la main sur l'activation. Il est même possible de couper le son, pour n'envoyer que des images, quand la situation réclame de la discrétion voire u silence absolu, dans le cas d'une agression par exemple.

© Google

Une fois partagée, la vidéo est chiffrée de bout en bout et peut être arrêtée en un geste à tout moment. Les utilisateurs peuvent aussi basculer entre la caméra avant et arrière, ou utiliser la lampe, pour aider les secours à mieux comprendre la scène. Google mise ici sur la simplicité, la sécurité et le contrôle total de l'utilisateur.

Pour les centres d'appels et les services de premiers secours, la possibilité de voir en temps réel ce qu'une personne vit sur place peut faire gagner des minutes cruciales. Voir une victime, repérer les obstacles, identifier un danger invisible au téléphone ou guider quelqu'un dans une procédure médicale d'urgence – comme un massage cardiaque – sont autant de situations où une image en direct peut sauver des vies.

Emergency Live Video : une fonction accessible même à Android 8

Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, cette option ne requiert pas une application spécifique ou un modèle de smartphone dernier cri hors de prix. Emergency Live Video s'appuie sur les Services Google Play, qui peuvent se mettre à jour indépendamment du système Android. De fait, tout appareil fonctionnant sous Android 8 ou une version plus récente, et doté de Google Play Services, est potentiellement compatible dès que la fonction est activée dans sa région.

Cela signifie que même des téléphones sortis il y a plusieurs années – Android 8 date de 2017 ! – pourraient bénéficier de cette option sans mise à jour majeure du système. Dans un monde où la fragmentation d'Android est souvent déplorée, ce choix montre que Google veut que cette brique de sécurité soit accessible à un large public : on ne peut qu'applaudir !

Le flux vidéo s'inscrit aussi dans une stratégie plus vaste de Google, qui a multiplié ces dernières années les outils centrés sur la sécurité des utilisateurs : localisation automatique en cas d'urgence, détection de chutes, signalement de collisions, ou encore SOS par satellite. Emergency Live Video vient étoffer cet ensemble en ajoutant une capacité visuelle directe aux échanges.

Emergency Live Video : un système pas encore disponible en France

Certaines plateformes de téléassistance collaborent déjà avec Google pour intégrer cette nouvelle fonction. Ainsi, aux États-Unis, RapidSOS ou Motorola Solutions, qui fournissent des logiciels à un grand nombre de centres 911, sont parmi les premiers partenaires à l'activer. Cela permet aux répartiteurs équipés de recevoir ces flux vidéo directement dans leurs outils de gestion des appels.

Hélas, si Emergency Live Video est aujourd'hui déployé aux États-Unis, et dans certaines régions d'Allemagne et du Mexique, le système de Google n'est pas encore disponible en France. La raison n'est pas technique : les smartphones français sont globalement compatibles. Le véritable frein tient en fait à la nécessité pour les centres d'appels d'urgence – les services 15, 17, 18 ou 112 – d'adapter leur infrastructure pour recevoir et exploiter ces vidéos en direct. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.

De fait, les logiciels qui équipent les centres d'appels d'urgence doivent être mis à jour pour pouvoir interpréter, afficher et sécuriser ces flux entrants. En France, cette modernisation est en cours, mais elle n'est pas encore généralisée à l'ensemble des services de secours. Cela signifie que Emergency Live Video pourrait être activé sur votre téléphone avant que votre centre d'urgence ne soit prêt à l'utiliser.