Avec HyperOS 3, les smartphones Xiaomi vont ressembler à des iPhone

Xiaomi a dévoilé les changements apportés par HyperOS 3, la nouvelle version de sa surcouche système. Et bien qu'elle soit basée sur Android 16, elle exploite une interface s'inspirant beaucoup d'iOS 26….

La nouvelle mise à jour ne s'est pas fait attendre. Fin 2024, la marque chinoise Xiaomi annonçait le déploiement de HyperOS 2, son système d'exploitation qui est utilisé en surcouche d'Android. Pour rappel, une surcouche permet à une entreprise d'ajouter des options et des thèmes au système d'exploitation de base pour se différencier de la concurrence. Les constructeurs peuvent ainsi modifier l'apparence générale, les menus, les interfaces, mais aussi certaines fonctions système. Mais alors que Xiaomi avait fini d'intégrer HyperOS 2 sur tous les appareils compatibles au premier trimestre 2025, la marque a déjà annoncé une grande nouvelle. Comme le rapporte Frandroid.com, le déploiement d'HyperOS 3, la nouvelle version du système d'exploitation de Xiaomi, a été officiellement lancé sur les appareils utilisant Android 16.

HyperOS 3 : une interface aux airs d'iOS

Même si HyperOS repose toujours sur Android, Xiaomi semble avoir pris une toute autre direction pour son interface. En effet, le constructeur chinois a intégré plusieurs nouveautés largement inspirées de son concurrent Apple. Outre les icônes et la barre d'état, qui ont été redessinées pour ressembler à celles d'iOS, Xiaomi a ajouté un effet de transparence évoquant clairement le fameux Liquid Glass, une des nouveautés les plus marquantes d'iOS 26. Parmi les autres grandes nouveautés, on peut également citer l'arrivée du Super Island, le cousin du Dynamic Island d'Apple, une fonction qui "habille" la zone du capteur photo en haut de l'écran en affichant diverses informations d "dynamique", avec des animations.

Avec le déploiement de HyperOS 3, Xiaomi promet également de meilleures performances : 30 % d'amélioration de l'efficacité globale du système, jusqu'à 21 % de rapidité en plus lors du lancement des applications, mais aussi l'arrivée de 100 nouvelles animations. Mais ce n'est pas tout ! La consommation d'énergie et l'utilisation du GPU seraient quant à elles réduites de manière significative (environ 9 % et 10 % respectivement).

Capture de l'interface Hyper OS 3 © Xiaomi

Pour l'instant, la première vague de bêta concerne uniquement huit appareils : Xiaomi 15, Xiaomi 15 Pro, Xiaomi 15S Pro, Xiaomi 15 Ultra, Redmi K80 Pro, Redmi K80 Ultra, Xiaomi Pad 7 Pro et Xiaomi Pad 7S. La deuxième phase, qui commencera le 17 septembre prochain, touchera diverses tablettes et les modèles Redmi K80 et Xiaomi Mix Flip 2. Enfin, la troisième salve, qui est attendue pour le 30 septembre prochain, concernera les séries Xiaomi 14, Redmi K70, et le Xiaomi Mix Fold 4. Pour bénéficier de la mise à jour, nous vous conseillons par ailleurs de faire un peu de place sur vos appareils, car celle-ci demande beaucoup d'espace de stockage. En effet, la nouvelle interface demande pas moins de 9 Go d'espace. Cependant, la marque conseille d'avoir 15 Go de stockage libre pour installer la mise à jour.