Test Chipolo Pop : un tracker compatible iPhone et Android, mais peu pratique

Avec son nouveau modèle Pop, Chipolo propose un tracker Bluetooth au format porte-clés compatible iPhone et Android. Mais malgré sa pile interchangeable, il s'avère trop fragile et peu pratique à notre goût.

Qui n'a pas déjà perdu ses clés que ce soit en les oubliant dans un restaurant par exemple ou tout simplement sous les coussins du canapé ? Dans un cas c'est juste agaçant, dans l'autre cela peut aller jusqu'à obliger à changer la serrure de sa porte d'entrée. Heureusement, il y a une solution pour l'un et l'autre problème : ajouter à son porte-clé un tracker : il s'agit d'un dispositif de géolocalisation de la forme d'une petite pastille connectée en Bluetooth qui permet aussi bien de retrouver ses clés (ou tout autre objet auquel on l'y accroche), aussi bien chez soi que partout dans le monde, simplement grâce à son smartphone.

Le plus connu de tous est bien sûr l'AirTag d'Apple qui ne fonctionne évidemment – et malheureusement – qu'avec un iPhone et l'application Localiser d'Apple. L'entreprise slovène Chipolo propose aussi des trackers compatibles avec la fonction Localiser d'Apple mais pas seulement : la nouveau modèle Pop peut aussi être utilisé avec la fonction Localiser d'Android. Il s'agit d'un progrès notable par rapport à la version précédente qui demandait de choisir au moment de l'achat un modèle compatible avec l'un ou l'autre. Cela dit, attention : le Chipolo Pop ne peut pas se connecter aux deux en même temps. Si vous utilisez couramment deux smartphones, un iPhone et un Samsung par exemple, vous ne pourrez connecter le tracker qu'à un seul à la fois. Faute aux deux géants, Apple et Google, de ne pas s'être mis d'accord pour adopter un standard commun. Dommage.

Chipolo Pop : l'avis de CCM Fonctionne sur pile bouton

Autonomie d'un an

Compatible iPhone et Android Plastique fragile

Difficile à insérer dans un anneau porte-clés

Bouton trop sensible

Chipolo Pop : un tracker universel

Si l'on comprend facilement que l'on puisse localiser son tracker lorsqu'il est à portée de connexion Bluetooth, , ce n'est pas aussi évident lorsque le tracker perdu se trouve bien plus loin, hors de la portée traditionnelle de la dizaine de mètres qu'autorise cette norme de communication sans fil "de proximité".

Car, rappelons-le, un tracker de ce genre, qu'il s'agisse d'un AirTag d'Apple ou du Chipolo Pop, n'a pas de puce GPS. Il a donc besoin d'un smartphone comme intermédiaire pour être localisé avec précision. Et cela fonctionne avec n'importe quel smartphone dans le monde avec une différence essentielle : votre propre smartphone reconnaît votre tracker par le nom et l'icône que vous lui avez donné, tandis qu'avec tous les autres smartphones, cette connexion est anonyme. Le propriétaire du smartphone en question n'est même pas au courant qu'il est connecté à votre tracker.

L'appareil ne fait que récupérer le numéro de série du tracker pour le transmettre à Apple ou Google, selon le modèle, avec naturellement les coordonnées GPS précises, provenant du smartphone. Ce sont ensuite les serveurs d'Apple ou Google qui vous envoient une notification lorsque votre tracker a été retrouvé. Autrement dit, tous les smartphones du monde entier servent de relais pour vous aider à retrouver vos objets. Malin ! On note aussi que cette fonction de localisation permet aussi de trouver son smartphone depuis un navigateur Internet par exemple (lire notre article).

© CCM

Chipolo Pop : un boîtier fragile et peu pratique

Le Chipolo Pop reprend l'aspect extérieur du Chipolo One qu'il remplace : une pastille en plastique toute ronde d'un peu moins de 4 cm de diamètre pour un poids de moins de 10 g. Il est muni d'un trou dans lequel passer un porte-clés. C'est là qu'on rencontre le premier problème : la pastille est assez épaisse et ce n'est pas facile d'y faire passer un anneau porte-clés (non fourni) : il faut forcer beaucoup quitte à se faire mal à l'ongle. Et quand on force un peu le passage, on tombe sur le deuxième problème : le plastique est assez fragile et marque facilement (voir photo). Bien sûr, on ne change pas forcément de porte-clés régulièrement, mais il faudra tout de même enlever le Chipolo Pop de l'anneau pour remplacer la pile.

© CCM - Fabrice Neuman

Pouvoir changer la pile est évidemment une bonne chose puisque cela évite d'avoir à changer le tracker lorsqu'il ne répond plus. Une fois que l'on a retiré le Chipolo Pop de son porte-clés, il suffit de l'ouvrir en deux pour accéder à la pile bouton au format CR2032 très commun et très peu cher. Chipolo indique une durée de vie d'environ un an. Tout dépend bien sûr de l'usage, notamment si l'on se sert souvent du bipeur intégré pour le faire sonner à distance.

© CCM - Fabrice Neuman

Chipolo Pop : une installation facile sur iPhone et Android

Lorsque l'on sort le Chipolo Pop de son emballage, on remarque tout de suite une petite languette de plastique qui dépasse sur le côté. Il suffit de tirer dessus pour libérer la pile bouton à l'intérieur et ainsi faire démarrer le tracker. Au bout de quelques secondes, un panneau glisse depuis le bas de l'écran du smartphone, iPhone ou Android, pour indiquer que le tracker est détecté. Il suffit de suivre la procédure pour ajouter le Chipolo à sa liste de trackers, directement dans l'application Localiser d'Apple ou Google.

Chipolo propose aussi une application à son nom pour débloquer quelques fonctions supplémentaires comme de pouvoir faire sonner son téléphone à distance ou se servir du tracker comme déclencheur de l'appareil photo.

Chipolo Pop : un bouton trop sensible

Bien qu'on ne le remarque pas au premier coup d'œil, le Chipolo Pop est doté d'un bouton central dont on sent distinctement le clic sous le doigt lorsqu'on appuie dessus. Ce bouton est d'abord utilisé lors de l'installation, afin de placer l'appareil en mode détection et de le faire reconnaître par son téléphone via l'application Localiser. Si l'application Chipolo est installée, le bouton central permet ensuite d'accéder aux différentes fonctionnalités mentionnées plus haut. Dommage toutefois que ce bouton soit un peu trop sensible : il nous est arrivé à plusieurs reprises de faire sonner notre smartphone simplement en cherchant nos clés au fond d'une poche ou d'un sac.

© CCM

Chipolo Pop : pas le meilleur choix

Chipolo Pop Tracker Tag – Coloré, Compatible, traqueur Bluetooth Puissant avec Appel de Votre téléphone et Alerte Hors de portée, Fonctionne avec Apple Find My ou Google Find My Device (Bleu) Neuf à partir de 35,00 € Amazon 35,00 € Voir

On le voit, le Chipolo Pop propose un ensemble complet de fonctions sans toutefois parvenir à convaincre totalement. Pour les utilisateurs Apple, l'AirTag reste un meilleur choix pour un prix identique d'environ 35 euros. Il est plus robuste avec une partie métallique reliée à une moitié en plastique dure qui nous paraît plus résistante, notamment s'il est attaché à un trousseau de clés qu'on ne traite pas avec précaution en général. On pourrait rétorquer que l'AirTag a besoin d'un étui puisque la pastille d'Apple ne propose aucun moyen d'attache directe. Mais, on l'a vu, la perforation du Chipolo Pop nous est apparu vraiment peu pratique, poussant aussi à l'achat d'un étui pour le rendre plus simple d'utilisation et aussi pour le protéger.

De gauche à droite : Pebbelbee, Airtag et Chipolo Pop © CCM - Fabrice Neuman

Quant aux utilisateurs Android qui ne peuvent évidemment pas utiliser d'AirTag, nous recommandons plutôt le tracker de la marque Pebblebee qui propose les mêmes fonctions que le Chipolo Pop avec une différence essentielle : il est rechargeable via un simple câble USB-C, pour une autonomie similaire. Plus besoin de changer la pile. Et il est fourni avec un anneau facile à utiliser.