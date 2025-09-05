TCL sort une montre connectée pour enfants et un smartphone pour ados

À une époque où beaucoup de parents s'interrogent sur les risques des écrans pour les plus jeunes, TCL vient de présenter une montre connectée pour enfants et un smartphone pour ados. Des produits spéciaux qui promettent de limiter les dégâts.

Difficile de résister à la pression sociale quand on veut protéger ses enfants des risques liés aux écrans en tout genre. Le plus simple, en théorie, serait de leur interdire tous ces appareils électroniques jusqu'à ce qu'il aient l'âge d'en mesurer les dangers;, come le recommandent les spécialistes et les autorités. Mais alors, comment rester en contact avec eux, pour s'assurer que tout va bien et qu'ils ont rentrés de l'école sans problème, par exemple.

Face à ce dilemme, certains acteurs du monde numérique et de la téléphonie commencent à proposer des solutions intermédiaires, de façon à ne pas se couper complètement de clients potentiels tout en rassurant les parents quant aux dérives. C'est le cas notamment de Bouygues Telecom qui a récemment lancé la Kids Watch (voir notre article), une montre connectée pour enfant, avec un paramétrage spécial et des limitations, qui a été conçue par TCL. Et justement, le constructeur chinois – surtout connu pour ses téléviseurs – semble lui aussi vouloir surfer sur cette nouvelle tendance puisqu'il a vient de présenter au salon IFA 2025 de Berlin deux produits spécialement destinés aux plus jeunes : une montre pour enfants et un smartphone pour ados.

TCL MOVETIME MT48 : une montre connectée pour enfants

Ce vendredi 5 septembre, à l'occasion de la première journée de l'IFA 2025, le salon high-tech de Berlin, la marque TCL a dévoilé la MOVETIME 48X (ou MT 48), une montre connectée conçue pour les enfants n'ayant pas encore l'âge d'utiliser un smartphone. En effet, il s'agit d'un produit coloré – pour plaire aux plus jeunes évidemment – équipé d'une nano SIM pour bénéficier d'une connexion 4G et d'un GPS intégré en bi-bande (L1+L5), ce qui offre une meilleure précision, surtout en agglomération. La montre possède également un micro, un haut-parleur et une caméra afin que les parents puissent contacter leur enfant via des appels audio ou vidéo.

© TCL

Si besoin, la MT 48 est compatible WiFi 2,4 GHz et Bluetooth 4.2 et elle fonctionne grâce à un système d'exploitation propriétaire : il est donc impossible d'installer des applications sur l'appareil. Enfin, la montre peut être totalement immergée dans l'eau douce et son autonomie en usage réel est de 2,5 jours. Cependant, le constructeur assure qu'elle peut tenir une semaine si elle n'est pas utilisée. Le prix est raisonnable : 150 euros.

© TCL

TCL NXTPAPER 5G Junior : un smartphone pour ados

Même si TCL a ciblé les jeunes enfants avec sa montre connectée, la marque a également pensé aux adolescents en développant un smartphone. Comme pour les autres téléphones TCL, l'entreprise a utilisé la technologie NXTPAPER sur son écran. Pour rappel, il s'agit d'une fonction permettant d'avoir un rendu avec un effet papier, qui permet de protéger les yeux des utilisateurs et de leur offrir une sensation unique au toucher. Pour les enfants, TCL a pensé à fournir une coque rigide, plus robuste, et a également intégré un bouton pour passer dans un mode sans distraction. Concernant les performances de l'appareil, les utilisateurs ne doivent cependant pas s'attendre à du haut de gamme.

© TCL

En effet, le smartphone est doté de la MediaTek Dimensity 6300, une puce d'entrée de gamme accompagnée de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage. La batterie est plutôt large (5 200 mAh) mais dispose d'une charge lente (18 W). Pour les photos, l'appareil est équipé de deux modules : un grand angle avec capteur de 50 Mpx et un ultra grand angle de 5 Mpx. Pour les selfies, le téléphone dispose d'un capteur de 8 Mpx, ce qui est plutôt faible pour le public visé. Là encore, le prix reste raisonnable, même si l'on troue de nombreux modèles moins cher en entrée de gamme : 250 euros. Il ne reste qu'à savoir si ces produits sauront séduire les parents et, surtout, leurs enfants !