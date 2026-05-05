Test de l'Hypershell X Ultra : un exosquelette motorisé efficace qui cherche sa justification

Marcher ou courir plus loin en faisant moins d'efforts, ou ajouter de la résistance pour muscler ses jambes : c'est la promesse tenue par l'exosquelette d'Hypershell. Reste à savoir qui a vraiment besoin d'un tel accessoire…

Quand on entend le mot exosquelette, on imagine tout de suite un costume mécanique complet, souvent couvrant bras et jambes, pour aider la personne qui le porte dans tous ses mouvements, notamment pour déplacer des charges lourdes. Et si on laisse aller son imagination, Iron Man n'est pas loin.

Qu'on ne se trompe pas, bien que la société chinoise Hypershell utilise le même mot, son exosquelette est bien plus simple puisqu'il s'attache autour de la taille et juste au-dessus des deux genoux… et c'est tout ! Il est donc uniquement conçu pour aider à marcher, courir ou encore monter les escaliers. Certains modèles peuvent aussi aider à pédaler, sur un vélo dépourvu d'assistance électrique justement.

On comprend tout de suite l'intérêt d'un tel système qui permet de bouger un peu plus longtemps ou un peu plus vite grâce à l'assistance apporté par les deux moteurs électriques placés au niveau des hanches.

© CCM - Fabrice Neuman

On comprend peut-être un peu moins la cible sportive choisie par Hypershell pour attirer le chaland. Un athlète en recherche de performances aura plutôt tendance à privilégier un effort supplémentaire pour améliorer sa musculature ou sa vitesse plutôt qu'une sorte de dopage mécanique qu'on pourrait pour le moins considérer comme contre-productive.

En réalité, l'image du sportif qui se dépasse est là pour démontrer la performance que l'on peut atteindre grâce à un tel dispositif d'assistance lorsque l'on n'est pas soi-même un athlète de haut-niveau justement. Cela dit, l'exosquelette propose aussi un mode Fitness qui, à l'inverse, ajoute une résistance au mouvement. On force alors un peu plus lorsque l'on porte l'exosquelette et on gagne ainsi en endurance… quand on l'enlève.

La cible sportive d'Hypershell est même renforcée par son partenariat avec le champion de VTT Trial Aurélien Fontenoy. Pour l'occasion, cet athlète a troqué son VTT contre un vélo de route afin de réaliser son rêve de parcourir la mythique Route 66 qui s'étend sur 4000 km entre Chicago et la plage de Santa Monica. Le tout en 22 jours. Lors de l'annonce de son projet, il a indiqué qu'il porterait l'exosquelette X Ultra de temps en temps, en espérant gagner ainsi quelques watts de puissance au pédalage, lui permettant soit d'atteindre les 200 km par jour visés, soit de récupérer plus rapidement d'une journée à l'autre. À l'heure où nous écrivons ces lignes, il est en train de rouler et on peut suivre son aventure sur sa page Instagram (https://www.instagram.com/aurelien_fontenoy/) ainsi que sur sa chaine YouTube (https://www.youtube.com/@AurelienFontenoy).

Alors, à qui s'adresse cet exosquelette sportif ? Est-il vraiment efficace ? Dans quelle mesure peut-il s'intégrer à la vie quotidienne ? C'est pour répondre à ces questions que nous avons testé l'Hypershell X Ultra pendant quelques semaines.

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Hypershell X Ultra : l'avis de CCM Qualité de fabrication

Performances motrices

Excellente autonomie

Facile à manipuler

Des usages difficile à cerner

Pas toujours confortable à l'usage

Recharge de la batterie sur l'appareil

Prise USB-C non protégée contre la pluie

Exosquelette Hypershell X Ultra : ceinture lombaire, armature et sangle de cuisse

L'exosquelette haut de gamme X Ultra est livré dans une valise de transport utilisant un matériau absorbant les chocs. À l'intérieur, on trouve bien entendu l'exosquelette assemblé, accompagné d'une seconde batterie. Attention, la batterie doit être attachée à l'exosquelette pour être rechargée, car c'est sur l'armature elle-même que se situe la prise USB-C, destinée à être connectée au chargeur. Ce n'est pas très pratique. On peut acheter en supplément un accessoire permettant de recevoir jusqu'à 4 batteries en même temps pour les charger pendant qu'on est en train d'utiliser l'exosquelette. C'est un peu dommage pour un modèle dit Ultra. Notons également que le chargeur n'est pas fourni, seul un câble USB-C est présent dans la valise.

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Une fois l'exosquelette sorti de sa valise, on commence par l'enfiler comme une ceinture autour de sa taille. Des coussins rembourrés permettent de porter l'appareil de manière relativement confortable malgré son poids d'environ 2 kg, batterie incluse. Notons que les coussinets sont amovibles, ce qui permet de les nettoyer facilement. Et heureusement, car on transpire vite.

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L'armature métallique en alliage de titane à laquelle s'accroche la batterie et qui passe donc derrière le dos, comporte deux bagues de serrage permettant d'en régler la largeur afin de l'adapter à celle de son bassin. On peut ainsi placer correctement les deux moteurs de telle façon à ce qu'ils ne soient pas plaquer contre les hanches, comme le conseille Hypershell. Une fois la ceinture ajustée et serrée sur le devant, il est temps de s'harnacher les cuisses.

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On place les deux armatures, en fibre de carbone sur ce modèle haut de gamme, sur le devant des jambes. Et on fait glisser les sangles de cuisse le long de l'armature afin qu'elles puissent se situer à environ 3 cm au-dessus du genou. On attache enfin les sangles avec les clips pour chaque jambe. Tout est prêt, il ne reste plus qu'à allumer la bête.

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Exosquelette Hypershell X Ultra : une appli pour tout commander de son smartphone

Un bouton placé sur le moteur côté droit permet de mettre en marche l'appareil et aussi d'accéder à une partie des fonctions d'assistance via une collection de double et triple pressions qu'il faut prendre le temps d'apprivoiser. Mieux vaut tout de même installer l'application sur son smartphone avant de se lancer. D'autant plus que seule l'appli donne accès à la totalité des réglages disponibles, comme par exemple l'activation du mode Fitness évoqué plus haut. Une version pour iPhone et Android est disponible.

Une fois connectée en Bluetooth à l'exosquelette, l'écran d'accueil de l'application donne des informations claires sur son utilisation. En haut, on trouve une mention de l'état de charge de la batterie, de l'autonomie estimée en kilomètres, de la vitesse de déplacement et du mode de déplacement (marche, course, etc.). En dessous, une section permet de choisir entre les différents modes disponibles : Éco, Hyper, Transparent et Fitness. Le mode transparent permet de garder l'exosquelette sur soi en mode désactivé. Pratique lorsque l'on veut faire une pause de quelques minutes sans avoir à le retirer et donc sans utiliser la batterie. Lorsque l'un des autres modes est activé, le potentiomètre horizontal permet d'en régler la puissance de 0 à 100%.

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Exosquelette Hypershell X Ultra : moins d'effort pour aller plus vite ou plus loin

Aider à marcher plus facilement, à courir plus vite ou plus loin. C'est le premier but de tous les exosquelettes de la gamme d'Hypershell. Et on sent l'assistance se déclencher dès les premiers pas, même lorsque l'on n'est qu'à 25% de puissance en mode Éco.

La première réaction est d'abord un sourire quand on sent l'appareil qui aide à soulever la jambe. C'est effectivement plus facile. Au fil des pas, l'exosquelette exerce son assistance alternativement sur la jambe droite puis la jambe gauche et ainsi de suite. L'assistance se fait en douceur et on s'y habitue tellement vite qu'on se dit rapidement que l'appareil ne fait rien. Jusqu'à ce qu'on le désactive et qu'on l'éteigne et brusquement on se met à marcher en traînant les pieds pendant, avec même l'impression de tomber en avant. Il faut quelques pas pour se réhabituer à marcher sans aide.

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Si on augmente le niveau de puissance, on sent vraiment une différence. À tel point que parfois l'assistance est trop intense. On n'a plus l'impression de vraiment maîtriser sa marche, mais de se sentir prisonnier d'un marionnettiste tirant sur des fils attachés à nos jambes. Pas de doute, les moteurs du modèle X Ultra sont vraiment puissants! C'est notamment le cas du mode Hyper, absent sur le modèle d'entrée de gamme X Go, dont la puissance paraît même largement surdimensionnée, que ce soit pour la marche, la course ou le cyclisme.

Selon Hypershell, l'utilisation de l'exosquelette permet de ralentir le rythme cardiaque jusqu'à 22% en marchant ou 42% à vélo, comparé à un déplacement équivalent sans assistance. La société indique que ces résultats proviennent de tests indépendants, croyons-les sur parole, nous n'avons pas les moyens techniques de le vérifier.

© Hypershell

Pour marcher sur une surface plane, mieux vaut se contenter, au moins au début, d'une assistance modérée qui permettra de s'habituer à l'appareil. Et comme il est très facile de modifier la puissance, soit via l'application, soit même directement depuis l'appareil, on peut la changer à tout moment. On peut par exemple l'augmenter lorsque l'on monte une pente ou des escaliers pour la diminuer ensuite lorsqu'on se retrouve sur du plat. Et l'exosquelette vous aide également pendant la descente en amortissant le mouvement, en ajoutant donc de la résistance plutôt que de l'assistance.

Exosquelette Hypershell X Ultra : un confort tout relatif

Plutôt que d'assister au mouvement pour ainsi faire moins d'efforts, on peut justement demander à l'exosquelette d'activer cette résistance en permanence. C'est le mode Fitness, qui conviendra donc à ceux qui veulent faire plus travailler leurs muscles pour les renforcer. Là encore, l'impression est immédiate. Il devient plus difficile de marcher, de courir, de monter les escaliers, et c'est le but recherché. Là encore, on peut facilement faire varier la puissance des moteurs pour faire plus ou moins travailler ses muscles. Attention, à ne pas y aller trop fort au début, au risque de se fatiguer très vite ! Attention aussi à la batterie : le mode résistance consomme beaucoup plus.

On le voit, l'utilisation de l'exosquelette d'Hypershell demande un peu de pratique pour s'y habituer. Dix à quinze minutes suffisent à vrai dire. Mais malgré les efforts du fabricant, l'armature que l'on garde autour de la taille reste relativement encombrante. On frotte facilement ses avant-bras sur les moteurs placés au niveau des hanches et il n'est pas rare de se cogner les coudes à l'armature qui dépasse un peu sur les côtés. Rappelons aussi que cette armature est surmontée de la batterie que l'on porte dans le bas du dos. Et cela réduit d'autant la taille du sac à dos que l'on peut porter en plus du harnachement lorsque l'on part en randonnée. Bref, l'encombrement n'est pas négligeable.

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Exosquelette Hypershell X Ultra : un appareil vraiment utile ?

S'il n'y a aucun doute sur l'efficacité mécanique de l'exosquelette d'Hypershell, il reste à déterminer s'il peut prendre sa place au quotidien. D'autant plus que sans atteindre des sommets, son prix n'est pas négligeable non plus : les quatre modèles actuellement disponibles au catalogue coûtent entre 1000 et 2000 euros, hors promotions passagères. On se dit qu'à ce prix-là on a envie de l'utiliser un peu plus que quelques fois par an, non ?

Pour marcher au quotidien ?

Si on le compare à un vélo à assistance électrique, on peut tout à fait imaginer qu'il serve à motiver pour aller tous les jours à pied à son travail plutôt que de prendre la voiture ou les transports en commun. Mieux vaudra tout de même que la distance ne dépasse pas 5 kilomètres car même si l'exosquelette permet d'aller un peu plus vite, personne ne va se mettre à courir en vêtements de ville ainsi harnaché. Sans compter qu'une fois qu'on l'enlève, il faut le transporter et donc éventuellement partir avec sa valise de transport… en plus de son sac habituel. Le vélo électrique semble plus pratique, non ?

Pour remplacer un vélo à assistance électrique ?

À moins qu'il puisse justement remplacer le vélo à assistance électrique ? Tous les modèles, mis à part le X Go d'entrée de gamme, proposent en effet un mode cyclisme qui ajoute un appui actif sur la jambe descendante en même temps qu'une aide à lever la cuisse de la jambe montante. Lors de nos essais, nous avons indéniablement senti l'assistance… sur route plate. Mais ça se gâte en pente, aussi bien à la descente qu'à la montée. Et cela semble lié au mode de fonctionnement même de l'exosquelette. Celui-ci, en effet, module son assistance en accompagnant le mouvement de balancier des jambes. Plus le mouvement est rapide et plus l'assistance s'affirme. Résultat, lorsque l'on est à vélo, l'exosquelette aide plus en descente qu'à la montée. Et même si on se lance dans un pédalage effréné au bas d'une côte pour profiter d'une assistance maximale, celle-ci s'amenuise au fur et à mesure que l'on ralentit le rythme du fait de l'effort à fournir malgré l'aide apportée par l'exosquelette. Et même si le parcours à effectuer est essentiellement plat, il reste encore la valise à transporter lorsque l'on est arrivé.

© Hypershell

Pour le jogging ?

L'exosquelette est aussi très efficace pour aider à la course en donnant une véritable aisance au mouvement. Reste que si l'effort est amoindri par l'apport en puissance de l'appareil, on est parfois gêné par l'excroissance aux hanches des deux moteurs justement, comme évoqué plus haut. Et quand on se met à courir un peu vite, l'armature que l'on porte en ceinture est loin de se faire oublier et rebondit à chaque pas de manière désagréable, même si elle est parfaitement ajustée et amortie par les coussinets. Sans oublier la transpiration supplémentaire produite par cette même ceinture.

© Hypershell

Pour la randonnée ?

Grâce à son autonomie pouvant atteindre 30 km, ou même 60 si on part avec les deux batteries livrées avec le modèle haut de gamme, l'exosquelette X Ultra est un compagnon idéal pour les longues randonnées. Grâce à lui, on pourra choisir des parcours un peu plus difficiles ou encore accompagner sans stress d'autres randonneurs plus aguerris ou tout simplement plus jeunes et plus en forme. Mais là encore, même si on consacre ses vacances à la randonnée, l'exosquelette risque tout de même de passer le plus clair de l'année… au placard.

© Hypershell

Pour les professionnels ?

Pour mettre au point ses exosquelettes, Hypershell a travaillé avec des représentants des forces de l'ordre et des secouristes qui bénéficieraient grandement de l'apport d'un tel dispositif en cas d'urgence sur des terrains difficiles. Dans ces situations, l'intérêt de l'exosquelette est évident. Peut-être que nous le verrons équiper la police, les pompiers et les équipes du Samu dans les prochaines années. Quant aux personnes travaillant dans des entrepôts par exemple, il faut noter que les exosquelettes d'Hypershell ne sont pas conçus pour aider à porter des charges lourdes. Non seulement ils n'incluent aucun support lombaire à proprement parler, mais les tubulures accrochées aux jambes sont conçues pour fonctionner sur chaque jambe indépendamment et alternativement. On n'obtient donc aucune assistance lorsque l'on s'accroupit pour se relever ensuite en poussant sur ses deux jambes en même temps.

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Dans le domaine médical ?

On y pense évidemment tout de suite puisqu'indubitablement l'exosquelette aide à marcher. Pourquoi alors ne pas s'en servir dans le domaine de la rééducation motrice ? Peut-être que certains kinésithérapeutes seront intéressés, mais Hypershell a bien spécifié que pour l'instant ses exosquelettes n'étaient en aucun cas destinés à un usage médical, n'ayant fait pour l'instant l'objet d'aucun agrément officiel. En cas de problème de motricité, il faut donc impérativement aller voir un médecin plutôt que de s'équiper d'un tel appareil sans avis médical.

Exosquelette Hypershell X Ultra : à acheter ou à louer ?

On le voit, même si nos tests nous ont montré sans difficulté l'efficacité motrice d'un exosquelette, nous avons eu plus de mal à trouver une justification pour son achat. Contrairement aux utilisations d'assistance aux mouvements mises en avant par le fabricant, c'est plutôt le mode Fitness que nous avons trouvé le plus intéressant. Notamment parce qu'il est aussi le plus simple à utiliser. On peut très facilement le porter chez soi et ainsi travailler ses jambes presque sans s'en apercevoir, en montant ses escaliers, en travaillant dans son jardin ou tout simplement en se déplaçant d'une pièce à l'autre. Attention, l'exosquelette devient inconfortable quand on s'assoit, du fait de la batterie que l'on porte dans le dos, mais admettons qu'il n'est pas fait pour ça…

Caract./Modèles X Go X Pro X Carbon X Ultra Puissance 400 W 800 W 800 W 1000 W Vitesse assist. max 12 km/h 20 km/h 20 km/h 25 km/h Poids 2,0 kg 2,0 kg 1,8 kg 1,8 kg Matériaux Aluminium Aluminium / Acier Fibre de Carbone Titane / Carbone Autonomie (par batt.) 15 km 17,5 km 17,5 km 30 km Batteries incluses 1 Standard 2 Anti-froid 2 Anti-froid 2 Haute Capacité Valise de transport Aucune (Carton) Valise Rigide (EVA) Valise Rigide (EVA) Valise Premium Nombre de modes 6 modes 10 modes 10 modes 12 modes

On peut alors se contenter du modèle d'entrée de gamme, même s'il est un peu plus lourd, que l'on pourra aussi utiliser de temps en temps en randonnée par exemple. Mais peut-être que dans ce domaine en particulier, les exosquelettes d'Hypershell peuvent plutôt intéresser les clubs de randonnée ou les magasins de sports qui pourraient les proposer en location à la journée. Une manière d'utiliser les exosquelettes d'Hypershell qui n'existe pas encore. Visiblement, l'histoire de ce nouveau type d'appareil reste encore à écrire.