Vous pouvez maintenant vous offrir un robot humanoïde pour 5 000 euros sur ce site chinois

Pour la première fois dans l'histoire, un robot humanoïde qui marche, qui fait des roues, qui voit son environnement et qui répond à la voix est en vente libre sur un site de commerce grand public. Le début de la robotique pour tous ?

Il mesure 1,23 m et pèse environ 25 kg, sait faire des roues et d'autres acrobaties, mais ce n'est pas un enfant. C'est un robot humanoïde de nouvelle génération. Et contrairement à la plupart de ses congénères, il n'est pas destiné à évoluer dans le cadre de laboratoires ni à travailler dans des usines : c'est le premier du genre destiné au grand public, en vente libre et prêt à l'emploi, sans paramétrage complexe et fastidieux !

De fait, le R1 du fabricant chinois Unitree Robotics n'est pas un prototype. Ses 26 articulations motorisées lui permettent de courir, de maintenir son équilibre sur terrain accidenté et d'enchaîner des mouvements complexes comme des appuis-tendus renversés. Équipé d'un processeur épaulée par une IA, il est doté d'une vision stéréo binoculaire, d'un réseau de quatre microphones, de haut-parleurs stéréo et d'un système de reconnaissance vocale et visuelle embarqué.

Concrètement, il perçoit son environnement, évite les obstacles et peut interagir avec les personnes autour de lui. Sa connectivité Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2 lui permet d'être intégré dans un réseau ou piloté à distance. Son autonomie reste cependant limitée à environ une heure, bien que la batterie soit conçue pour être échangée rapidement. Difficile d'imaginer passer l'aspirateur ou préparer le café dans ces conditions – mais ce n'est clairement pas sa vocation.

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Car le R1 se revendique avant tout comme un robot "né pour le sport", pensé pour les passionnés, les enseignants et les développeurs qui souhaitent explorer la robotique sans débourser des dizaines de milliers d'euros. À 4 900 dollars pour la version de base et 5 900 dollars pour le modèle standard, il est environ 70 % moins cher que le G1 d'Unitree, et représente une fraction du prix attendu pour le Tesla Optimus. En euros, cela représente entre 4 200 et 5 500 euros selon le taux de change et les frais de douane – un tarif sans précédent pour ce type de machine. Et la version Air, un peu moins sophistiquée est même à moins de 2 500 euros !

C'est précisément ce prix qui a conduit Unitree à franchir une étape commerciale inattendue. Le lancement international du R1 passe par le canal Brand+ d'AliExpress, un espace réservé aux marques reconnues qui garantit la livraison et les retours gratuits. Acheter un robot humanoïde sur la même plateforme que des câbles USB ou des vêtements de sport : l'image paraît saugrenue, mais elle illustre une bascule réelle. Les robots humanoïdes sortent peu à peu des laboratoires pour entrer, au moins symboliquement, dans le commerce en ligne. Le marché européen, nord-américain, japonais et singapourien est visé en priorité.

Derrière cette stratégie se trouve une entreprise en pleine accélération. En 2025, Unitree a expédié plus de 5 500 robots humanoïdes, contre environ 150 pour chacun de ses concurrents américains comme Tesla ou Figure AI. L'écart est vertigineux, et s'explique en grande partie par la chaîne d'approvisionnement entièrement localisée en Chine, qui permet de comprimer les coûts là où les concurrents occidentaux peinent encore à sortir des prototypes. Le fondateur Wang Xingxing vise entre 10 000 et 20 000 unités livrées en 2026, tandis qu'une introduction en bourse à Shanghai est prévue pour lever environ 600 millions de dollars.

Malgré tout, le R1 n'est pas encore le robot domestique polyvalent que la science-fiction nous a appris à attendre. Ses usages concrets restent limités : on est plus proche d'une plateforme avancée pour passionnés que d'un véritable assistant du quotidien. Les analystes estiment que les premiers robots domestiques vraiment utiles pourraient n'arriver qu'à l'horizon 2030-2035. Pour l'heure, le R1 s'adresse surtout à ceux qui veulent mettre les mains dans les rouages de la prochaine révolution technologique – et qui peuvent se payer ce privilège à cinq chiffres.