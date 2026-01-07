Roborock Saros Rover : le robot-aspirateur qui sait monter (et descendre) les escaliers

De plus en plus efficaces pour maintenir les sols propres, les robots aspirateurs restent encore bloqués devant les escaliers. Roborock semble avoir trouvé la meilleure solution et franchit un nouveau niveau.

Au salon berlinois de l’IFA en septembre dernier, nous avons pu observer les efforts des constructeurs d’aspirateurs robots pour affronter le principal obstacle qui leur résiste toujours : l’escalier. Les solutions envisagées reposant tantôt sur des chenilles (chez Dreame et Eufy) tantôt sur une sorte de chariot élévateur mobile (chez Mova) nous avaient laissés un peu perplexes. Curieusement, le géant chinois Roborock était alors resté silencieux sur le sujet.

© Roborock

C’était semble-t-il pour conserver la surprise pour le CES 2026 qui se déroule en ce moment à Las Vegas. La marque vient en effet d’y présenter sa vision avec le Saros 20 Rover. Un robot aspirateur monté sur des "jambes-roues" selon ses termes. Ces membres motorisés peuvent s’actionner indépendamment l’un de l’autre pour s’élever ou s’abaisser. Avec ses deux membre articulés qui lui donnent un air de petit robot-animal futuriste, il peut ainsi grimper les marches tout en gardant l’équilibre. Il peut s'attaquer non seulement les escaliers droits mais aussi à ceux qui comportent des virages. Cerise sur le gâteau, il en profite pour faire le ménage au passage ce dont aucun des autres robots que nous avons croisés à l’IFA n’est capable.

© Roborock

Ce petit bijou d’ingénierie qui combine robotique et intelligence artificielle évidemment se montre aussi capable d’effectuer des petits sauts, des rotations rapides, de modifier sa trajectoire en un clin d’œil ou encore de s’arrêter net. Une panoplie constituée de capteurs, de caméras et de scanner 3D permettent au robot calculer instantanément sa position dans l’espace, de conserver son assiette et d’ajuster en permanence les mouvements de ses roues et de ses jambes pour s’adapter également aux pentes, aux sols irréguliers et bien sûr, franchir les seuils sans encombre.

Le Saros Rover est encore à l’état de prototype. Roborock, qui avait présenté l’an dernier au CES le Saros Z70, premier robot aspirateur équipé d’un bras robotique pour saisir des objets, s’est bien gardé d’annoncer un prix et d’évoquer une date de sortie. Mais on a hâte de la voir à l’œuvre.