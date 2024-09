Ces robots aspirateurs de nouvelle génération veulent envahir nos maisons

Plus vite, plus haut, plus fort. La devise olympique pourrait bien s'appliquer à la nouvelle génération d'aspirateurs robots présentés au salon IFA tant ces appareils rivalisent d'ingéniosité pour se montrer encore plus efficaces et plus pratiques.

Le salon IFA qui s'est tenu ces derniers jours à Berlin reste un événement privilégié pour de nombreuses marques de la tech ou de l'électroménager afin de dévoiler leur nouveaux produits. Il est également important pour de nouveaux acteurs qui souhaitent tenter une percée. Et cette année de constater une fois de plus que le monde des aspirateurs robots s'élargit encore un peu pour accueillir de nouveaux prétendants et pousser plus loin la créativité et l'inventivité. Nous avons fait le tour des stands de six marques – le salon en accueillait bien plus, mais sans ambitions sur le marché français pour le moment — et repéré pour vous les tendances actuelles qui risquent bien de populariser encore un peu plus ces petits appareils dans les foyers.

Robot aspirateur Narwal : un nouvel arrivant aux dents longues

Narwal n'est pas un débutant sur le terrain des aspirateurs robots. Cette marque chinoise existe depuis 2016 mais n'avait pas encore foulé le marché français. Une étape franchie lors de cette dernière édition de l'IFA avec modèle Freo X Ultra à présent disponible en France. Cet appareil dévoilé au début de l'année au CES de Las Vegas, dispose d'une station d'accueil assez compacte et toute en courbe. Elle héberge les bacs d'eau propre et sale mais pas de sac à poussière. Le Freo X Ultra est commercialisé à 899 euros.

Mais ce qui a retenu le plus notre attention chez Narwal, c'est le nouvel arrivant, le Freo Z Ultra qui apporte des nouveautés originales. D'une part, il se dote d'une petite brosse verticale dont le but n'est autre que de dépoussiérer le sommet des plinthes lorsqu'il longe les murs. Pourquoi pas. Mais surtout, l'appareil promet d'excellentes capacités de navigation avec son système TwinAI Dodge qui repose sur deux caméras RGB de 1200p. Il peut détecter et reconnaître 120 objets pour savoir comment réagir (câbles, déjections, jouets, etc.). En outre il peut, lors du nettoyage se concentrer sur une zone où du liquide a été renversé puis reprendre sa tâche ce qui évite d'éparpiller la saleté. Malin. Enfin, Narwal promet un système de vidange du bac à poussière par la station moitié moins bruyant que chez la concurrence. Le Narwal Z Freo Ultra sera disponible à partir du 25 septembre pour 999 euros. Un prix assez agressif vis-à-vis de ce qui se pratique chez la concurrence pour des prestations équivalentes.

© Narwal

Robot aspirateur Mova : la nouvelle marque de Dreame

Dreame, l'une des grandes marques chinoises spécialisées dans les aspirateurs robots, reprend à son compte la stratégie mise en place par Xiaomi. Le géant du smartphone propose des modèles performants et mais plus abordables sous sa marque POCO. Dreame applique la même recette et inaugure à l'IFA sa marque Mova. L'ambition reste la même que Xiaomi avec POCO : faire chuter le prix sans trop de chahuter l'efficacité. Mova déploie ainsi un premier aspirateur robot, le E30 Ultra facturé 499 euros. Au programme, un appareil deux-en-un capable d'aspirer le sol avec une puissance d'aspiration très raisonnable de 7000 Pa mais aussi de le laver avec des techniques directement issues de Dreame. La station d'accueil autorise la vidange du bac à poussière et de l'eau. En revanche, à ce tarif, ne comptez pas sur un lavage des serpillères à l'eau chaude ou un séchage express.

© Dreame

Robot aspirateur Roborock : un goût prononcé pour la grimpette

Aussi efficaces soient-ils sur sol plat, la plupart des robots aspirateurs se trouvent en général démunis lorsqu'ils doivent franchir un obstacle plus haut que d'habitude (plus de 1,5 cm) comme une barre de seuil trop épaisse ou un pied de fauteuil. Soit ils tentent leur chance au risque, la plupart du temps, de rester coincés en équilibre et d'appeler à l'aide, soit ils renoncent et contournent, si possible, ce mur infranchissable. Roborock, l'un des leaders du marché, vient de passer un nouveau cap avec son modèle Qrevo Curv présenté à l'IFA. Cet appareil embarque un nouveau châssis baptisé AdaptiLift. Les trois roues (gauche, droite, et directionnelle centrale) sont contrôlées indépendamment et permettent au robot de se surélever et de passer des obstacles de 4 cm de haut. Nous l'avons vu en œuvre et c'est assez spectaculaire. Un peu d'élan lui suffit à grimper.

© Roborock

Outre cette particularité, le Qrevo Curv offre une puissance d'aspiration énorme de 18500 Pa et dispose d'une brosse centrale conçue pour éviter l'emmêlement des cheveux qui se montrerait efficace à 100 % selon la marque. Son prix demeure toutefois assez élevé : 1499 euros.

© Roborock

Autre nouveauté chez Roborock, le Qrevo Slim. Comme son nom l'indique, l'appareil se veut plus fin que les autres. Il faity pour cela disparaître la tourelle présente traditionnellement sur le dessus de l'appareil et qui embarque le LiDAR, le radar qui lui permet de se repérer dans l'espace. Celui-ci est remplacé par un système de navigation 3D ToF (comme sur les smartphone) qui permet d'évaluer les distances. Du coup, le Qrevo Slim ne mesure plus que 8,2 cm de haut et peut plus aisément passer sous les meubles. Il sera disponible à partir du mois d'octobre au prix de 1299 euros.

© Roborock

Robot aspirateur Shark Ninja PowerDetect : il surmonte les obstacles

L'Américain Shark Ninja a véritablement adopté une approche type "rouleau compresseur" cette année à l'IFA, en s'offrant un stand quatre fois plus grand que celui de l'année précédente et en trustant la quasi totalité des mâts portant les drapeaux de sponsors de cette édition 2024. Il faut dire que Shark Ninja arrivait avec pas moins de 23 nouveaux produits dont le nouveau robot Shark PowerDetect, une nouvelle technologie capable aussi bien de changer la puissance d'aspiration en fonction du niveau de saleté, que de détecter les zones humides ou encore de s'assurer que les coins sont bien nettoyés en profondeur. À cet effet particulier, le robot PowerDetect est muni d'une buse soufflante pour déloger la poussière accumulée dans un coin pour la faire glisser vers la zone aspirante qui s'en emparera sans pitié.

© Shark

Comme son concurrent Roborock, le PowerDetect est capable de se soulever pour passer un seuil de porte un peu élevé ou un socle de fauteuil style Poäng d'Ikea. Shark annonce pouvoir passer des obstacles de 2 cm. Dans sa version 2-en-1, cette mécanique d'élévation permet aussi de ne pas faire traîner la serpillière humide lorsque le robot traverse un tapis alors qu'il est en mode nettoyage plutôt qu'en mode aspiration. Et comme Shark veut tout faire pour vous, le robot va bien sûr se vider tout seul dans sa station d'accueil et de recharge, permettant ainsi d'être autonome jusqu'à 60 jours avant d'avoir à vider la base. Côté connecté, on peut relier le robot à Alexa d'Amazon ou Google Home pour le lancer à la voix. La compatibilité avec des standards comme Matter et Thread n'a pas encore été annoncée, mais semble être prévue pour l'année prochaine, par mise à jour logicielle de l'application pour smartphone. Le robot Shark PowerDetect est pour l'instant disponible aux États-Unis en version 2-en1 (aspiration et lavage) pour 1000 dollars, avec un lancement prévu en Europe dans les prochains mois.

Robot aspirateur Eureka : il coupe les cheveux en quatre

La grande majorité des aspirateurs robots qui sont passés entre nos mains durant nos tests présentent le même défaut : les cheveux s'enroulent soit autour de la brosse principale, soit aux extrémités de l'axe de celle-ci. Il faut donc la démonter pour les en extraire et maintenir un bon fonctionnement. Eureka semble avoir trouvé la solution. Avec son J15 Pro Ultra, Eureka innove de façon tranchante.

© Eureka

L'appareil embarque un système de " démêlage actif " baptisé FlexiRazor. Au programme, des lames fixées sur un dispositif vibrant 400 fois par minute et réparties sur toute la longueur de la brosse se chargent de couper les cheveux et les poils longs collectés lors de l'aspiration.

© Eureka

Eureka n'est pas un nouvel acteur sur le marché. Fondée en 1909 aux Etats-Unis et spécialisée dans les aspirateurs, cette société est passée entre les mains d'Electrolux avant de finir dans celles du Chinois Midea. Son J15 Pro Ultra sera vendu à la fin du mois de septembre au prix de 1099 euros.

Robot aspirateur Ecovacs : ça marche comme sur des rouleaux

Pour procéder au lavage des sols, les robots aspirateurs s'appuient sur deux techniques. Les uns utilisent de serpillères rotatives, les autres des serpillères montées sur un oscillateur. Ecovacs tente une autre expérience avec son Deebot X8 Pro Omni. Ici, la serpillère est montée sur un rouleau, comme sur les balais nettoyants motorisés que l'on voit fleurir un peu partout dans les rayons d'électroménager.

© Ecovacs

Le rouleau tourne ainsi sur le sol à raison de 200 tours/mn pour le frotter et ôter la saleté. Petite subtilité : ce rouleau peut se décaler légèrement sur un côté afin de nettoyer le long des murs. Le prix de l'appareil n'a pas encore été annoncé.