Test Jagger Lewis JAG GPS S2 : le collier connecté pour les chiens aventureux

Les animaux aussi on droit aux progrès de la tech ! Vous pouvez ainsi équiper votre chien du JAG GPS S2 de Jagger & Lewis, un collier connecté qui le géolocalise tout en surveillant sa santé et ses activités. Verdict !

La tendance des accessoires connectés ne se limite plus seulement aux humains, elle s'étend désormais aux animaux de compagnie ! C'est un véritable marché qui se développe progressivement, notamment avec les colliers connectés pour chiens. Parmi les constructeurs, on trouve Jagger & Lewis, qui commercialise de petits boîtiers dotés de capteurs permettant de scruter de très près le comportement et le bien-être de nos animaux de compagnie. Le but est de pouvoir repérer certains signes annonciateurs de problèmes de santé afin de les prendre en charge le plus tôt possible.

Le collier JAG GPS S2 est vendu à 69 €, auxquels il faut ajouter le prix de l'abonnement donnant accès aux différentes fonctions, à savoir 9,90 € par mois sans engagement – mais vous n'avez pas accès à toutes les options –, 7,42 € par mois avec trois mois offerts pour un an d'engagement ou 169 € à vie. Vous pouvez également vous procurer le Smartdock en option, pour 45 € – mais en achetant le collier et la base en même temps, le pack ne revient qu'à 89 €.

Nous avons eu la chance de tester le JAG GPS S2 pendant un mois afin de vous livrer nos conclusions. Nous tenons d'ailleurs à remercier Yuko, petite royal bourbon de 9 ans en pleine forme et ne présentant pas de soucis de santé particuliers, vivant en appartement, qui s'est prêtée au jeu avec enthousiasme – qu'est-ce qu'elle ne ferait pas pour un supplément croquettes !

Jagger & Lewis JAG GPS S2 : l'avis de CCM

Fonctions et données complètes

Profil du chien très détaillé

Le côté "réseau social" communautaire

Bonne autonomie Pas très discret, même sur les gros chiens

Interface un peu chargée et pas toujours intuitive

L'abonnement sans engagement, pas du tout avantageux

Jagger & Lewis JAG GPS S2 : un collier robuste mais imposant

Le JAG GPS S2 se présente sous la forme d'un petit boîtier noir mesurant 37 x 72 x 20 mm pour un poids de 48 g, qui se fixe sur à peu près n'importe quel collier, à l'aide d'une coque en silicone, disponible en trois coloris (charbon, fauve et weimar). L'ensemble fait très "plastique", mais se révèle robuste. En effet, il résiste à la boue et à l'eau : le boîtier est certifié 5ATM et peut donc supporter une pression allant jusqu'à 50 mètres de profondeur – notre cobaye poilue menant une vie de chien d'appartement, le collier n'a pas été soumis à des conditions très intenses, nous devrons donc croire l'entreprise sur parole sur ce point. Le rendu est toutefois peu discret, c'est pourquoi l'entreprise prévient que le collier est adapté pour les chiens faisant au minimum 8 kg. Notons que notre chien testeur fait 6 kg et, effectivement, le boîtier est beaucoup trop gros et le gêne dans ses mouvements – des passants nous ont même demandé, lors des promenades, si Yuko sortait de prison et était sous contrôle électronique. Mais même pour un toutou de 8 à 10 kg, cela reste plutôt encombrant…

Au niveau de la connectivité, le JAG GPS S2 profite du Bluetooth 5.0 et du Wi-Fi (2,4 GHz b/g/n) pour communiquer avec le smartphone, ainsi que de la 4G LTE, dédiée aux objets connectés. On a pu noter quelques problèmes de synchronisation des données lors de notre test, même en collant notre smartphone au collier, mais une mise à jour du constructeur a réglé le problème par la suite. Le collier bénéficie d'une autonomie de plus de 15 jours selon l'activité du chien et l'usage du GPS, et jusqu'à plus de 3 mois s'il est couplé au Smartdock. Un point vraiment plaisant !

Le boîtier GPS est vendu avec sa coque et un câble USB de charge. Le Pack Smartdock intègre en plus le Smartdock, une antenne Bluetooth/Wi-Fi et un câble USB-C pour la recharge de la base.

Jagger & Lewis JAG GPS S2 : une application chargée qui fourmille de fonctions

Le collier connecté se pilote à partir de l'application Jagger Lewis, disponible sur Android et iOS. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est très complète, peut-être même trop. L'interface est extrêmement chargée, il y a des informations de tous les côtés. Résultat : il faut un certain temps avant de réussir à prendre ses marques. Une barre horizontale située en bas de l'écran permet de naviguer au travers de quatre onglets, "Accueil", "Live Tracking", "Activités" et "Mon équipe". En son centre, un bouton noir "Go" permet de lancer une balade, mais nous y reviendrons par la suite.

Le JAG GPS S2 dispose de nombreuses fonctions. En premier lieu, il permet de localiser son chien en cas de fugue ou de le suivre pendant l'une de ses balades, dans le cas où on le perdrait de vue, grâce au suivi GPS. Une fonction de "clôture virtuelle" permet de définir une zone de sécurité autour de chez soi où l'animal a le droit de s'aventurer. Dès qu'il en sort, une notification nous est envoyée.

Le moniteur se charge également du suivi du sommeil et du repos de l'animal, mais aussi de son poids et de sa nutrition. Il est même possible de renseigner les croquettes du chien parmi les plus grandes marques – mais celles de dame Yuko n'étaient pas répertoriées – ou les rations BARF données afin de recevoir des recommandations sur la quantité de nourriture à donner en fonction de son activité. La fonction Ghost permet, quant à elle, d'informer le propriétaire en cas de détection d'anomalies dans les habitudes ou dans le comportement de l'animal. Il est même possible d'être prévenu en cas de crise d'épilepsie ou d'un choc qui, selon son intensité, peut être synonyme d'accident. Fort heureusement, nous n'avons pas eu à tester ces options.

Bien évidemment, un collier connecté ne serait rien sans le suivi des activités extérieures du chien. Ainsi, le JAG GPS S2 prend en charge les balades, le canicross, le caniVTT, le parcours libre (agility), la canirando et la chasse. On peut ensuite retrouver les statistiques détaillées de son activité (distance parcourue, calories dépensées…) ainsi que le parcours à télécharger au format GPX. Il est même possible d'ajouter des photos pour chacune d'elles et de partager ces moments. Point noir toutefois : à chaque balade, il faut appuyer sur le bouton "Go" et sélectionner le type d'activité pour que l'application la prenne en compte, ce qui nécessite d'être toujours collé à son smartphone…

L'application comporte également des modes "Absence" ou "Dog-sitter", pour pouvoir s'assurer du bien-être de son animal de compagnie à distance mais, dans les faits, nous avons eu du mal à voir l'utilité, car l'appli ne nous a pas vraiment fourni d'informations… Enfin, une fonction de partage familial permet de partager son profil à ses proches et de garder un œil sur les activités de l'animal à plusieurs. Notons qu'il est possible de gérer plusieurs profils de chien depuis son compte.

Jagger & Lewis JAG GPS S2 : le Smartdock, une extension dispensable

Connecté à votre box en Wi-Fi, le Smartdock est un accessoire optionnel permettant d'augmenter la portée et les fonctions du JAG GPS S2. Il prend la forme d'un socle noir, qui permet de recharger directement le boîtier, et d'une antenne. Attention, il doit être branché en permanence par le biais du câble USB fourni avec. Un témoin lumineux permet de savoir instantanément si le chien se trouve dans les parages.

Parmi les améliorations proposées se trouve la clôture virtuelle permanente avec une portée de 50 mètres – pratique lorsque l'on possède un grand terrain – et le mode Intelligent sur le collier d'activités GPS qui augmente son autonomie jusqu'à 3 mois. Connecté en permanence, le Smartdock permet de suivre le comportement et les données de bien-être de l'animal en temps réel, sans avoir besoin de synchroniser le boîtier au smartphone. Notons qu'un seul Smartdock peut gérer jusqu'à dix colliers connectés. Bref, un ajout sympathique mais dispensable, qui sera surtout utile aux utilisateurs intensifs du collier, ayant de nombreux chiens ou de larges propriétés.

Jagger & Lewis JAG GPS S2 : un collier connecté pour les chiens d'extérieur

Alors, le collier connecté de Jagger & Lewis est-il un accessoire indispensable ? Soyons honnêtes : il ne l'est pas. On peut tout à fait s'en passer. Il n'est pas pour tout le monde, mais pour des propriétaires ayant des besoins bien spécifiques. En tant que propriétaire d'un petit chien d'appartement menant une vie plutôt pépère, le JAG GPS S2 n'a pas trouvé sa place dans notre quotidien. La faute à la taille encombrante du boîtier, à une application parfois peu intuitive et à certaines fonctions qui paraissent superficielles ou brouillonnes – on pense notamment à la note de bien-être, bien trop générale et qui ne peut prendre en compte les spécificités individuelles de chaque chien. Mais nous sommes tout à fait conscients que notre profil ne convenait pas à ce que propose Jagger & Lewis. Pour nous, le collier connecté fera plutôt le bonheur des propriétaires de grands chiens amateurs du grand air.

Reste la question du prix. Si le collier en lui-même est tout à fait abordable, la question de l'abonnement pourrait en rebuter certains. Clairement, celui à 9,90 € par mois sans engagement ne vaut pas le coup. Mieux vaut prendre la formule sur un an avec engagement. Enfin, l'abonnement à vie peut être un très bon plan pour les accros au collier, même si cela représente une sacrée somme à débourser, mais cela est vraiment avantageux sur le long terme, puisque cela revient à 5 € par mois sur trois ans. Car oui, attention à l'appellation trompeuse, la description mentionne "une garantie minimale de fonctionnement de 3 ans". C'est donc du "à vie", mais sous conditions.