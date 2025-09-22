Qiara, le service de télésurveillance promu par Free, met la clé sous la porte

Un an après son lancement, le service d'alarme et de télésurveillance partenaire de Free tire sa révérence. L'entreprise met la clé sous la porte en arrêtant définitivement ses services le 16 octobre pour tous ses clients.

Clap de fin pour Qiara, la start-up française spécialisée dans les alarmes connectées et partenaire de Free ! Lancée comme une alternative accessible par rapport aux acteurs historiques du secteur – Verisure et Homiris pour ne pas les citer –, elle proposait un système de télésurveillance clé en main, comprenant les détecteurs, les sirènes, les caméras, une application mobile et un service client. La pomme ne tombant jamais loin de l'arbre, l'entreprise se définissait elle-même comme "le Free de la télésurveillance" (voir notre article). Et elle comptait bien révolutionner le monde de la télésurveillance de la même manière que l'opérateur a secoué le monde de la télécom. La start-up française avait pour objectif d'équiper un million de foyers d'ici 2027.

Sauf que, un peu plus d'un an après son lancement et avoir débarqué dans certains packs Freebox, Qiara tire sa révérence ! L'entreprise avait été placée en redressement judiciaire en juin 2025 et elle envoie désormais un mail à ses clients pour annoncer la fin de son activité. So, service fermera définitivement ses portes le 16 octobre 2025 à minuit, entraînant l'arrêt complet de tous ses dispositifs connectés.

Qiara : des équipements inutilisables après le 16 octobre

"Le tribunal des activités économiques de Paris a constaté, lors d'une audience du 17 septembre, l'absence de solution de poursuite de l'activité de Qiara", explique l'entreprise dans un courrier rapporté par Alloforfait. Le 16 octobre, "le tribunal devrait en conséquence prononcer la liquidation judiciaire de la société […], entraînant la cessation de son activité." En effet, l'entreprise n'est pas parvenue à trouver un repreneur viable. Cet échec serait dû à des "facteurs extérieurs liés au financement de Qiara et indépendants de [sa] volonté", et non à la mauvaise qualité de ses produits ni de son modèle économique.

Concrètement, à partir de la date fatidique, les équipements des clients ne fonctionneront tout simplement plus. En effet, étant dépendants du cloud et des serveurs de Qiara, toutes les alarmes, caméras, détecteurs et compagnie seront inutilisables après l'arrêt du service. Et, étant donné la situation financière de l'entreprise, aucune solution de dédommagement n'est prévue à ce jour.

Du côté des finances justement, tous les prélèvements ont été suspendus depuis le 19 septembre dernier, même si le service continuera bien d'être assuré jusqu'au 16 octobre. Le support client et technique reste ouvert jusqu'à cette date, mais ses marges de manœuvre seront forcément limitées. Ceux qui voudraient continuer à profiter d'une télésurveillance connectée devront racheter des équipements fonctionnels et se tourner vers un service concurrent, comme SFR et sa Maison sécurisée.