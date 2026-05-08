Avec son nouveau firmware, Free ouvre enfin les "routes statiques" sur les Freebox

Free a déployé le 6 mai 2026 la version 4.10.1 de son firmware pour les Freebox Revolution, Pop, Delta et Ultra. Une mise à jour minimaliste en apparence, mais qui apporte une fonction réclamée depuis des années.

Dans le monde des abonnés Free les plus technophiles, certaines demandes font figure de running joke – ces blagues qui durent tellement longtemps qu'elles ne font plus vraiment rire. La prise en charge des routes statiques sur les Freebox était l'une d'elles. Un ticket avait été ouvert sur le bugtracker officiel de Free dès 2013 pour réclamer cette option. En 2024 puis en 2025, deux nouveaux tickets relançaient la même demande, preuve que le manque se faisait toujours sentir. Le 6 mai 2026, un administrateur Free a finalement fermé les trois tickets avec un message sobre : "Cette fonctionnalité a été ajoutée avec le firmware 4.10.1." Treize ans d'attente, une ligne de réponse.

Routes statiques : à quoi ça sert ?

Pour comprendre ce que change cette mise à jour, il faut d'abord comprendre comment fonctionne un réseau domestique classique. Votre Freebox joue le rôle d'un chef d'orchestre : elle reçoit la connexion Internet et distribue les adresses IP à tous les appareils de la maison – ordinateurs, téléphones, téléviseurs, objets connectés. Elle sait automatiquement comment faire passer les données d'un appareil à un autre, et d'un appareil vers Internet. C'est ce qu'on appelle le routage dynamique.

Mais cette logique automatique a ses limites. Quand on installe un second routeur derrière la Freebox – pour créer un réseau séparé dédié à la domotique, aux caméras de surveillance, à un NAS, ou à un réseau professionnel isolé du réseau familial – la Freebox ne sait pas spontanément que ce réseau existe. Elle ignore que, pour joindre les appareils connectés à ce second routeur, il faut passer par lui et non directement vers Internet.

C'est précisément le problème que règlent les routes statiques. Une route statique, c'est une instruction manuelle qu'on donne à la Freebox : "Pour joindre tel réseau, passe par tel appareil." Par exemple, si un routeur secondaire gère un réseau dédié aux caméras ou aux objets connectés, on peut désormais indiquer à la Freebox de diriger le trafic vers ce routeur pour atteindre ces appareils, plutôt que de chercher à les joindre directement.

Avant cette mise à jour, il existait des contournements – des configurations plus ou moins propres qui permettaient d'arriver à un résultat approximativement similaire. Mais ces solutions bricolées avaient leurs limites : elles compliquaient la maintenance du réseau, pouvaient créer des conflits d'adresses, et obligeaient souvent à placer la Freebox en mode bridge, lui faisant perdre ses autres capacités de gestion.

Routes statiques : une fonction pour experts

Pour le commun des mortels, cette nouveauté ne changera sans doute rien au quotidien. Elle s'adresse surtout aux personnes qui ont une installation un peu plus évoluée que la moyenne : un routeur personnel derrière la box, un réseau séparé pour la domotique, ou un NAS accessible depuis plusieurs sous-réseaux.

Les cas d'usage sont nombreux pour qui a commencé à structurer son réseau domestique. Un passionné de domotique qui veut isoler ses appareils Home Assistant, Zigbee ou Z-Wave sur un réseau dédié, sans qu'ils puissent accéder aux données personnelles des autres appareils. Un télétravailleur dont l'entreprise exige que les équipements professionnels soient sur un sous-réseau distinct du réseau familial. Un créatif ou un développeur qui accède à des fichiers stockés sur son NAS depuis plusieurs zones du réseau. Ou plus simplement quelqu'un qui utile un vieux routeur pour étendre la portée du Wi-Fi et qui veut que les deux réseaux puissent se parler proprement.

Dans tous ces cas, la configuration manuelle d'une route statique était jusqu'ici impossible depuis l'interface FreeboxOS. Il fallait passer par des manipulations dans l'interface de la box en mode évolué, ou contourner en modifiant la configuration du second routeur pour qu'il annonce ses routes – une opération qui ne fonctionnait pas toujours selon les appareils.

Routes statiques : comment les activer sur une Freebox

La mise à jour 4.10.1 se déploie automatiquement sur les Freebox Revolution, Pop, Delta et Ultra. Si la mise à jour n'a pas encore été installée, un simple redémarrage du Freebox Server suffit à déclencher son installation. Une fois à jour, les routes statiques sont configurables directement depuis l'interface FreeboxOS, accessible via l'adresse mafreebox.freebox.fr avec un simple navigateur Web depuis n'importe quel appareil connecté au réseau de la box.

Pour vérifier que le firmware 4.10.1 est bien installé, la démarche varie selon le modèle. Sur les Freebox Revolution, mini 4K et One, les flèches de l'afficheur permettent de naviguer vers "Système", puis "Version". Sur la Delta, le menu "Version" est accessible directement depuis l'afficheur. Sur les Freebox Pop et Ultra, l'information se trouve dans "Informations évoluées", puis "Version".

Dans l'interface FreeboxOS, la nouvelle option se trouve dans les paramètres réseau évolués. L'ajout d'une route statique nécessite de renseigner trois informations : le réseau de destination – l'adresse IP du sous-réseau à atteindre –, le masque de sous-réseau associé, et la passerelle, c'est-à-dire l'adresse IP du routeur secondaire par lequel le trafic doit transiter pour atteindre ce réseau. Une fois enregistrée, la route est active immédiatement, sans redémarrage nécessaire.

Freebox OS sait déjà gérer de nombreuses options évoluées – serveur VPN, partage de fichiers, redirection de ports, gestion fine du Wi-Fi. L'ajout des routes statiques comble ce qui était l'un des derniers manques étonnants pour une box aussi complète. Treize ans pour y arriver, mais Free a fini par l'inscrire dans ses notes de mise à jour. Pour certains abonnés, c'est un peu Noël en mai.