Bouygues dévoile un nouveau décodeur TV avec de l'IA et une nouvelle Bbox Wi-Fi 7

En plus d'une toute nouvelle Bbox Wi-Fi 7 de milieu de gamme, Bouygues Telecom lance un nouveau décodeur TV, le b.tv. Particularité ? C'est le premier en France à embarquer de l'IA pour "sublimer" l'image.

Décidément, Bouygues Telecom met les petits plats dans les grands pour ses 30 ans ! Après avoir présenté l'Extra Bbox et la Bbox 5G Wi-Fi 7il y a quelques jours, l'opérateur dévoile un nouveau boîtier TV nouvelle génération sobrement baptisé b.tv.

Sa particularité ? Il intègre un processeur doté d'un NPU (Neural Processing Unit), un circuit de calcul neuronal dédié au traitement IA en local destiné à améliorer l'image TV grâce à des algorithmes spécialisés. C'est tout simplement une première en France.

Ce décodeur sera disponible pour les abonnés de l'offre haut de gamme Bbox Ultym à partir du 26 janvier prochain, en boutique et en ligne. En parallèle, l'opérateur sort une nouvelle box Wi-Fi 7 milieu de gamme – et on ne parle pas de la box 5G, mais bien d'une box fibre.

b.tv : un décodeur discret mais complet

Sur le plan matériel, ce nouveau boîtier adopte un design compact et discret avec des dimensions réduites. Il ressemble en effet à un petit galet noir plutôt discret, avec seulement 2 cm d'épaisseur. Du côté de la connectique, il comprend un port HDMI, un port USB-C pour l'alimentation, un port Ethernet Gigabit et un port USB-A pour des périphériques externes. Le système tourne sous Android 14, ce qui lui permet d'être compatible avec un large écosystème d'applications, de proposer une navigation fluide et d'offrir des fonctions modernes comme Google Cast pour diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette, ou encore Google Assistant pour une interaction vocale simplifiée. Enfin, il prend en charge le Bluetooth 5.2 ainsi que les protocoles de connectivité Thread et Matter pour la domotique, ce que Bouygues présente comme "une première pour un décodeur TV lancé par un opérateur en Europe".

L'opérateur met en avant la simplicité d'installation de son appareil, puisque celui-ci se connecte automatiquement au réseau domestique et à la box Internet de l'abonné dès qu'il est branché, sans demander de configuration complexe. Même chose pour la télécommande, qui permet de contrôler aussi bien le décodeur que le téléviseur – mais rien de nouveau de ce côté-là.

© Bouygues Telecom

Bouygues Telecom a également travaillé sur l'aspect environnemental du produit. Le décodeur porte une certification Green Product délivrée par TÜV Rheinland, un label qui atteste que certaines démarches ont été prises pour réduire l'empreinte écologique, notamment via l'utilisation de matériaux recyclés. Ici, l'opérateur a utilisé du plastique recyclé provenant d'anciennes télécommandes pour fabriquer des pièces du nouveau matériel : une première pour un décodeur Bouygues Telecom !

b.tv : des performances supérieures et une pointe d'IA

Mais venons-en à la grande particularité de la b.tv : l'intelligence artificielle. Bouygues Telecom explique que ce changement de technologie lui permettra d'améliorer son boîtier de façon continue sur la base de mises à jour régulières. Dans un premier temps, l'IA sera mise au service de l'upscaling vers la résolution 4K et de l'amélioration de la qualité HDR du rendu. Pour rappel, l'upscaling consiste à augmenter artificiellement la résolution des programmes d'origine moins définie, en générant des détails supplémentaires, tandis que l'amélioration HDR vise à enrichir les contrastes et les couleurs pour un rendu plus dynamique. Notons toutefois que, pour que la magie opère, l'utilisateur doit posséder un appareil qui est en mesure d'afficher ces technologies. Pour autant, la plupart des TV récents intègrent déjà ces outils, un petit détail que l'opérateur semble avoir oublié de mentionner.

En termes de performances pures, le nouveau boîtier dépasse son prédécesseur. Il affiche des performances bien supérieures, ce qui se traduit par un zapping entre chaînes plus rapide, des applications qui se lancent sans latence notable et une réactivité générale améliorée. La mémoire vive et le stockage interne du décodeur ont aussi été revus à la hausse par rapport à la Bbox 4K, ce qui rend le tout plus fluide et réactif. La migration vers ce nouveau boîtier est gratuite pour les abonnés à la Bbox Ultym à partir du 26 janvier.

Bbox Wi-Fi 7 : une nouvelle box Internet milieu de gamme

Jusqu'à présent, la Bbox la plus haut de gamme de Bouygues Telecom se nommait la Bbox Wi-Fi 7. Un nom on ne peut plus explicite qui ne laissait aucun doute sur la certification de la box Internet. Le problème, c'est que la nouvelle Bbox milieu de gamme, que nous allons vous détailler juste après, est également Wi-Fi 7. Aussi, la Bbox Wi-Fi 7 2025 haut de gamme change de nom pour devenir la Bbox Wi-Fi 7 XT. Pour rappel, elle se distingue par la gestion de trois bandes de fréquences (2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz), et un débit maximal de 8 Gbit/s en branchement filaire (voir notre article). Elle est proposée dans l'offre Bbox Ultym au prix de 44,99 euros/mois pendant un an puis 51,99 euros/mois.

Désormais, la Bbox Wi-Fi 7 désigne la box milieu de gamme, qui a été lancée le mardi 20 janvier pour l'abonnement Bbox Must, au prix de 35,99 euros/mois pendant un an puis 42,99 euros/mois. Elle arbore un design beaucoup plus sobre et se contente de monter jusqu'à 2 Gbit/s en téléchargement et 900 Mbit/s en envoi.