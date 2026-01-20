Bouygues Telecom lance sa Bbox 5G avec du Wi-Fi 7 et une solution de secours pour l'accès Internet

Bouygues innove sur le marché de la connexion Internet fixe en 5G avec une nouvelle box haut de gamme et, surtout, une solution de secours prenant le relais en cas de coupure, même avec l'équipement d'un autre opérateur.

Bouygues Telecom avait promis une annonce choc pour célébrer ses 30 ans d'existence. C'est désormais chose faite, et avec une vraie surprise. Très fier d'avoir été classé numéro 1 en France pour ses performances sur le fixe et le mobile par le baromètre nPerf il y a quelques jours, l'opérateur vient en effet de présenter ce mardi 20 janvier 2026 une solution originale d'accès à Internet via le réseau mobile 5G, en définissant du même coup ce qui pourrait bien devenir un nouveau standard sur le marché.

De fait, Bouygues Telecom a dévoilé une innovation qui pourrait transformer la manière dont les foyers gèrent leurs connexions à domicile, notamment en cas de problème. Au cœur de cette annonce : une nouvelle Bbox 5G avec du Wi-Fi 7 certifié et une formule baptisée Extra Bbox, pensée comme un filet de sécurité contre les pertes de connexion Internet classique. Ensemble, ces deux offres dessinent une réponse unique aux aléas du réseau fixe tout en plaçant l'opérateur dans une course technologique désormais ouverte avec ses concurrents.

© Bouygues Telecom

Bouygues Bbox 5G : une box nouvelle génération

S'appuyant sur le réseau mobile 5G de Bouygues en lieu et place d'une connexion filaire par fibre ou ADSL, la Bbox 5G se distingue d'abord par son adoption du Wi-Fi 7, la toute dernière norme sans fil disponible sur le marché. En utilisant une plus grande largeur de canaux et plusieurs bandes de fréquences combinées, ce standard encore récent promet à la fois des débits élevés et des connexions stables avec une large couverture même lorsque plusieurs appareils sont connectés simultanément à la fois grâce à des technologies comme le MLO. Ce n'est d'ailleurs pas par hasard si l'opérateur en a fait un argument majeur dans ses derniers produits et ses campagnes de publicités.

Sur le plan des performances réseau, la box exploite à la fois la 5G Non Stand Alone (NSA) et, selon l'opérateur, une compatibilité 5G SA (stand-alone) qui laisse entrevoir l'usage de la 5G+ à terme. Dans les conditions annoncées, cela se traduit par des débits allant jusqu'à 1,1 Gbit/s en réception et jusqu'à 175 Mbit/s en émission quand elle est connectée au réseau mobile.

À l'intérieur du logement, l'équipement est conçu pour être placé là où le signal 5G est le plus fort, grâce à l'aide d'un écran de réception intégré, ce qui facilite sa mise en place sans compétences techniques, et sans l'intervention d'un technicien comme c'est le cas pour la fibre. En outre, Bouygues inclut dans son offre un répéteur Wi-Fi pour étendre la couverture dans les zones plus difficiles à atteindre dans les logements. Un accessoire précieux dans les grandes maisons pour assurer une connexion partout, et à tous les occupants.

Autre élément distinctif : Bouygues Telecom intègre dans son offre une clé TV fonctionnant sous Google TV, permettant d'accéder à des contenus télévisés directement via l'équipement. Cette solution, inspirée des dernières générations de dongles multimédias, donne accès à l'essentiel de l'offre télévisuelle sans nécessiter de box TV dédiée.

Bien entendu, ce service n'inclut pas automatiquement des abonnements à des plateformes de streaming payantes : l'offre reste centrée sur l'accès à la télévision "classique" – les chaînes de la TNT – et aux plateformes gratuites ou déjà souscrites par l'utilisateur, ce qui est à la fois large et suffisant compte tenu des applications gratuites déjà disponibles comme TF1+, M6+, france.tv, Pluto.tv ou encore free.tv, ce nouveau service accessible à tous.

Bouygues Extra Bbox : la parade aux pannes de connexion

En complément de cette box 5G haut de gamme, Bouygues Telecom lance une solution de connexion de secours, l'Extra Bbox., conçue pour prendre le relais automatiquement en cas de défaillance de la connexion fixe principale. Sa grande originale, c'est qu'elle fonctionne quel que soit l'opérateur de la box fixe du foyer. Une première sur le marché !

L'Extra Bbox repose sur le réseau 5G de Bouygues Telecom pour offrir jusqu'à 100 Go de données par mois, avec des débits théoriques allant jusqu'à 1,1 Gbit/s en réception avec cette fois du Wi-Fi 6 pour diffuser la connexion à l'intérieur de la maison et bascule sans manipulation complexe lorsque le service fixe tombe.

Cette solution s'adresse à ceux qui ne peuvent pas se passer d'Internet, même pour de courtes périodes, et évite l'usage du partage de connexion depuis un smartphone, souvent limité et difficilement utilisable lorsque ce dernier est nécessaire pour le travail ou des communications importantes.

Box 5G Bouygues : un tarif plus élevé que la concurrence

Sur le marché français, la 5G box n'est plus une nouveauté, mais Bouygues Telecom entend clairement se démarquer. Free a par exemple lancé sa propre box 5G compatible Wi-Fi 7, avec des débits théoriques supérieurs, jusqu'à 1,5 Gbit/s en réception, et des prix plus bas la première année, autour de 29,99 € par mois puis 39,99 € sans engagement. SFR propose également une box 5G avec télévision, mais cette dernière reste limitée au Wi-Fi 6 et n'intègre pas encore les dernières innovations sans fil, tout en affichant un tarif proche de celui de Bouygues.

Orange a, de son côté, modernisé sa gamme avec des modèles compatibles Wi-Fi 7, mais sans percée significative sur la 5G domestique. Les offres fibre traditionnelles restent performantes en termes de débit, souvent bien supérieurs aux réseaux mobiles, mais ne répondent pas au besoin de secours automatique contre les coupures réseau.

Le tarif de la Bbox 5G Wi-Fi 7 avec TV a été fixé à 44,99 € par mois sans engagement, ce qui place l'offre dans la partie haute du segment 5G domestique. Quant à l'Extra Bbox, elle est proposée à 12,99 € par mois : un prix élevé, et bien supérieur à celui des forfaits mobile avec une la même enveloppe de data, mais pensé avant tout pour un usage ponctuel plutôt que comme substitut permanent à une connexion fixe. & ce tarif, on imagine que beaucoup préféreront utiliser la connexion partagée de leur smartphone en secours.

BBox 5G et Extra Bbox : un nouveau standard pour le marché ?

L'annonce de Bouygues Telecom s'inscrit dans un contexte où les coupures d'Internet restent fréquentes, en ADSL comme en fibre : plus d'un utilisateur sur deux affirme ne pas pouvoir se passer d'Internet plus d'une journée, et une majorité a déjà vécu une interruption ou un ralentissement significatif de sa connexion fixe.

La combinaison d'un accès 5G performant, d'un standard sans fil de dernière génération et d'un mécanisme de secours automatique répond à une demande croissante de disponibilité continue. Pour les utilisateurs vivant dans des zones mal desservies par la fibre ou sujettes à des interruptions régulières, ce type d'offre peut représenter une alternative crédible, même si elle reste dépendante de la couverture mobile locale par le réseau Bouygues.