La Poste Mobile lance des box internet avec Bouygues Telecom

En plus des forfaits téléphoniques, La Poste Mobile va compléter son offre de services numériques en proposant des box et des abonnements pour l'Internet fixe avec Bouygues Telecom. Des formules bien rôdées, mais pas données…

Cela fait un peu moins d'un an que Bouygues Telecom a racheté La Poste Mobile, un opérateur mobile virtuel qui utilisait auparavant l'infrastructure du réseau SFR. La filiale du groupe Bouygues avait ainsi hérité de 2 300 000 clients français, mais également d'un maillage important du territoire. Avec ses 6 000 points de contact répartis dans toute la France, La Poste est un acteur rassurant et particulièrement accessible pour les clients et les prospects.

Un avantage que Bouygues Telecom compte bien utiliser en développant l'offre de services de son nouveau partenaire. Alors que La Poste Mobile vendait uniquement des forfaits de téléphonie mobile, l'entreprise proposera bientôt… des offres box internet. Une nouveauté attendue pour le 10 septembre, et que nous avons décryptée pour l'occasion.

Bbox Internet La Poste Mobile : quatre formules avec ou sans YV

Pour son arrivée sur le terrain de l'internet fixe, La Poste Mobile proposera donc quatre formules, toutes construites autour de Bbox Bouygues, bien naturellement. L'offre la moins chère (29,99 euros par mois pendant douze mois) permet de bénéficier d'une Bbox Connect, offrant le Wi-Fi 6, 1 Gbit/s de débit descendant et 700 Mbit/s de débit montant. Cependant, cette formule ne dispose pas de la télévision.

Une offre au même prix, baptisée Bbox Access, propose 180 chaînes TV au détriment du Wi-Fi : vous avez le Wi-Fi 5 au lieu du 6. Le troisième abonnement, qui est sans aucun doute le plus intéressant et celui que La Poste Mobile met en avant pour son entrée sur le marché de l'internet fixe, coûte 34,99 euros par mois (en promotion à 27,99 euros actuellement).

À ce prix, vous pouvez profiter de la Bbox Privilège, qui promet l'accès aux services TV, le Wi-Fi 6, 2 Gbit/s en débits descendants et 900 Mbit/s en débits montants. Enfin, la Bbox Excellence (43,99 euros par mois), qui est la quatrième et dernière formule, offre le Wi-Fi 7, jusqu'à 8 Gbit/s de débit descendant et 1 Gbit/s de débit montant, ainsi que la possibilité de demander un répéteur Wi-Fi. À noter, tous les abonnements incluent l'installation fibre gratuite et les appels illimités vers la France.

Bbox Internet La Poste Mobile : le service plus que les prix

Vous l'aurez compris, La Poste Mobile ne compte pas sur des prix agressifs, mais plutôt sur son image rassurante, sa popularité et sur son accessibilité pour attirer de nouveaux clients. En effet, les tarifs appliqués par le FAI restent corrects, mais ne vont pas révolutionner le marché. À titre de comparaison, La RED Box de SFR propose un abonnement à 19,99 euros par mois pour de la fibre avec un débit de 1 Gbit/s, avec une mise en service de 39 euros offerte, le tout, sans engagement. L'abonnement Pure Fibre B&YOU à 23,99 euros par mois – qui est aussi sans engagement – propose 8 Gbit/s de débit, et la formule Box SFR Power S, à 26,99 euros par mois avec douze mois d'engagement, permet de profiter de 1 Gbit/s de débit.

De son côté, l'offre de Free, Pop S, propose aux abonnés la fibre avec 5 Gbit/s de débit descendant et 700 Mbit/s en montant pour 23,99 euros par mois. La formule d'entrée de gamme de Sosh, appelée La boite Sosh, coûte 24,99 euros par mois pour un service similaire à celui de La Poste Mobile : 2 Gbit/s de débit descendant et 800 Mbit/s montant.

Fournisseur Offres Vitesse Prix Box RED FibreInternet, Appels vers mobile, Téléphone 1 Gb/sFibre 19.99 € Voir Freebox Révolution LightInternet, TV, Téléphone 1 Gb/sFibre 19.99 €

29.99 € Voir Box RED Wi-Fi 6Internet, Appels vers mobile, Téléphone 2 Gb/sFibre 22.99 € Voir Box RED + TVInternet, Appels vers mobile, TV, Téléphone 1 Gb/sFibre 22.99 € Voir B&YOU Pure fibreInternet 8 Gb/sFibre 23.99 € Voir Série Spéciale Freebox Pop SInternet, Téléphone 5 Gb/sFibre 23.99 € Voir La Boîte SoshInternet, Téléphone 2 Gb/sFibre 24.99 € Voir SFR Power SInternet, TV, Téléphone 1 Gb/sFibre 26.99 € Voir Bbox RentréeInternet, TV, Téléphone 1 Gb/sFibre 26.99 €

33.99 € Voir VitalInternet 1 Gb/sFibre 29.90 €

34.90 € Voir

Des offres moins chères, mais qui en termes de prestation, peuvent être comparables (voire meilleures !), que l'abonnement le moins onéreux de La Poste Mobile, Bbox Connect, à 29,99 euros par mois pendant douze mois. Reste à savoir si vous préférez payer un peu plus cher afin de bénéficier d'un accompagnement plus humain en rencontrant les agents de La Poste dans le bureau de votre ville.