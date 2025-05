SFR Fibre Power S : une nouvelle offre fibre à petit prix pour les familles

Après Bouygues et Free, SFR rafraîchit à son tout son offre Internet avec la Fibre Power S, une formule simple et complète à prix raisonnable comprenant plusieurs services avec des choix cohérents. De quoi séduire les familles.

Décidément, ce début d'année 2025 est bien riche en nouveautés sur le marché de la connexion Internet fixe, notamment sur les formules fibre. Ainsi, après l'offre B&You Pure Fibre de Bouygues Telecom, la Freebox Pop S de Free et les nouvelles Livebox d'Orange, c'est au tour de SFR de rafraichir son catalogue avec une ambition claire : proposer une box accessible, mais sans sacrifier l'essentiel. La nouvelle formule Fibre Power S remplace désormais l'ancienne offre Starter, avec une promesse simple : un bon débit, du Wi-Fi performant, la télévision et les appels, le tout à un tarif fixe de 29,99 euros par mois. Et contrairement à certaines formules concurrentes, ce prix n'augmente pas après la première année.

© SFR

Ce nouveau forfait inclut une connexion fibre symétrique (donc en réception comme en envoi) pouvant atteindre 1 Gb/s, ce qui suffit largement pour les usages les plus répandus comme le streaming en haute définition, les jeux en ligne, le télétravail ou encore les appels visio. Le matériel fourni n'est pas en reste : la SFR Box 8, compatible Wi-Fi 6, est accompagnée d'un répéteur pour couvrir efficacement toute la maison. De quoi assurer une connexion fluide même lorsque plusieurs appareils sont connectés en simultané dans le foyer.

Contrairement aux offres Pure Fibre de Bouygues et à la Freebox Pop S de Free, la formule Fibre Power S inclut un service de télévision. Il comprend un bouquet de 160 chaînes, accessibles via le décodeur Connect TV, fonctionnant sous Android TV. Cette plateforme permet d'installer des applications populaires comme Netflix, Prime Video, Disney+ ou encore YouTube. Conformément aux standards actuels, elle est compatible 4K, Dolby Vision et Dolby Atmos.

Ce n'est pas tout : Fibre Power S inclut également la téléphonie, avec des appels illimités vers les fixes et les mobiles, ce qui en fait une véritable offre "triple play", contrairement à la formule Pure Fibre de Bouygues par exemple.

SFR Fibre Power S : une formule raisonnable et bien équilibrée

Face à la concurrence, cette nouvelle formule cherche à se positionner entre deux mondes. Plus riche que la B&You Pure Fibre de Bouygues, qui mise sur une connexion simple à très haut débit (jusqu'à 8 Gbit/s) sans services TV, la Power S se rapproche davantage de la Freebox Révolution Light ou de la Série Spéciale Livebox d'Orange. Mais SFR fait le choix de la simplicité, avec un prix qui reste stable dans le temps, contrairement à la plupart des autres abonnements qui augmentent au bout de 12 mois. En contrepartie, certaines options comme les six mois offerts à des plateformes de streaming ou un débit supérieur à 1 Gb/s ne sont pas proposées.

Sur le plan purement technique, SFR a privilégié la simplicité et la praticité à l'innovation. Le débit maximum de 1 Gbit/s est bien inférieur à ceux proposés par la concurrence. Et alors que Free, Orange et Bouygues ont déjà adopté le Wi-Fi 6E ou le Wi-Fi 7 sur leurs dernières box, SFR reste sur le Wi-Fi 6, une norme plus ancienne et moins performante. Mais ces choix sont parfaitement cohérents et surtout, largement suffisants pour une utilisation familiale classique, qui n'ont pas besoin des dernières nouveautés à la mode. D'autant que l'offre comprend des services toujours utiles comme la télévision et la téléphonie et qu'elle comprend un répéteur Wi-Fi (sur demande).

Fournisseur Offres Vitesse Prix La Boîte SoshInternet, Téléphone 1 Gb/sFibre 19.99 €

25.99 € Voir Just LiveboxInternet, Téléphone 1 Gb/sFibre 19.99 €

33.99 € Voir Freebox Révolution LightInternet, TV, Téléphone 1 Gb/sFibre 19.99 €

29.99 € Voir Box RED FibreInternet, Appels vers mobile, Téléphone 1 Gb/sFibre 20.99 € Voir B&YOU Pure fibreInternet 8 Gb/sFibre 23.99 € Voir Box RED + TVInternet, Appels vers mobile, TV, Téléphone 1 Gb/sFibre 23.99 € Voir La Boîte Sosh + TVInternet, Téléphone 1 Gb/sFibre 24.99 €

30.99 € Voir Freebox Pop SInternet, Téléphone 5 Gb/sFibre 24.99 € Voir SFR Starter sans TVInternet, Téléphone 1 Gb/sFibre 26.99 € Voir SFR Starter sans TVInternet, Téléphone 1 Gb/sFibre 26.99 € Voir Box RED Wi-Fi 6Internet, Appels vers mobile, Téléphone 2 Gb/sFibre 27.99 € Voir Bbox fitInternet, Téléphone 1 Gb/sFibre 28.99 €

35.99 € Voir VitalInternet 1 Gb/sFibre 29.90 €

34.90 € Voir Freebox PopInternet, Appels vers mobile, TV, Téléphone 5 Gb/sFibre 29.99 €

39.99 € Voir SFR Power SInternet, TV, Téléphone 1 Gb/sFibre 29.99 € Voir

Enfin, les frais d'ouverture de 49 euros sont actuellement offerts, ce qui rend la souscription plus avantageuse à court terme. L'offre est également disponible en ADSL pour ceux qui ne bénéficient pas encore de la fibre dans leur logement. En ciblant les foyers à la recherche d'une solution simple, performante et abordable, SFR semble avoir trouvé un nouvel équilibre. La Fibre Power S ne brille peut-être pas par la nouveauté technologique, mais elle marque des points sur la clarté de l'offre et la maîtrise du budget familial. Et si les geeks la bouderont probablement avec mépris. elle devrait convenir à un très large public.