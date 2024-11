RED by SFR répond à l'offre Pure Fibre de B&YOU, et c'est pas terrible

RED by SFR réplique à la nouvelle et séduisante offre Pure Fibre de B&YOU avec une promotion sur son offre de base. Une formule triple play classique au même prix, mais avec un débit bien moindre...

La semaine dernière, Bouygues Telecom bouleversait le secteur de l'Internet fixe en France en lançant Pure Fibre de B&YOU, une offre minimaliste à un prix imbattable. Pour 23,99 € par mois sans engagement, les abonnés peuvent profiter d'une connexion fibre ultra rapide de 8 Gbit/s grâce à une Bbox Wi-Fi 6E, mais sans TV ni téléphone fixe (voir notre article). "Le flux sans le superflu" ! De quoi séduire toute une frange de la population qui n'a que faire de ces options ! Forcément, un tel coup chamboulement appelait à une réponse de la part des concurrents et, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on est plus que déçu !

Free a dégainé le premier, en lançant la Série Spéciale Freebox Révolution Light, une formule triple play classique au débit moindre et au même prix… mais seulement la première année ! Bref, rien à voir avec ce que propose Bouygues Telecom ! Il y a de quoi être déçu venant de l'opérateur alternatif. Pourtant, SFR a réussi à faire largement pire !

Fibre RED by SFR : une "riposte" qui fait peine à voir

Pour séduire les clients qui seraient susceptibles d'aller chez son concurrent, RED by SFR, la filiale low cost de l'opérateur, a décidé de baisser le prix de son abonnement de base, passant de 24,99 € à 23,99 € par mois. Quel grand seigneur ! De plus, les frais de mise en service, autrefois à 39 €, sont désormais offerts. Voilà qui nous permettra de faire de grandes économies ! Au passage, SFR en profite pour discrètement supprimer les deux premiers mois d'abonnement gratuits.

Sinon, l'abonnement ne change pas par rapport à ce que RED by SFR proposait initialement. Ainsi, l'offre donne toujours accès à 500 Mb/s en téléchargement et à 500 Mb/s en envoi avec le Wi-Fi 5 bi-bande. C'est bien moins que ce que proposent Bouygues et Free ! Pour passer à 2 Gb/s en téléchargement et à 700 Mb/s en envoi avec le Wi-Fi 6, il faut ajouter 7 € par mois... Bref, on est bien loin des débits impressionnants allant jusqu'à 8 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en upload avec Wi-Fi 6E de l'abonnement B&YOU, avec un répéteur en option !

Contrairement à l'offre Pure Fibre, l'abonnement de RED by SFR reste une offre triple play, combinant Internet téléphonie et télévision. Elle s'accompagne donc d'une ligne fixe et d'un accès à l'application RED TV et à 35 chaînes. Hé oui, pour avoir un décodeur, il faudra rajouter un supplément ! Au moins, Free proposait un meilleur débit et un décodeur accompagné de 230 chaînes incluses – mais l'offre passe à 29,99 € par mois après la première année.

Au final, l'offre de SFR reste l'offre triple play la moins chère du marché, mais elle est aussi la plus pauvre avec l'offre de Sosh. Il ne s'agit pas vraiment d'une riposte au Pure Fibre de B&YOU, mais plutôt d'une promotion – le bandeau du site précise bien "en ce moment". Elle n'a donc rien à voir avec la nouvelle formule de Bouygues Telecom qui, elle, répond bien les évolutions de la société, et est bien moins avantageuse que ce que propose Free. Bref, juste une annonce opportuniste qui n'a rien de "dément"…