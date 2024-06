Wi-Fi garanti Bouygues : une option pour rester connecté en cas de coupure Internet

Bouygues Telecom lance l'option Wi-Fi garanti, qui permet de conserver une connexion Internet même lorsque la ligne fixe est coupée. Elle est disponible sans frais supplémentaire pour les nouveaux abonnés Bbox Ultym.

Bouygues Telecom est en opération séduction en ce moment ! Alors que la guerre pour gagner des abonnés fait rage, l'opérateur a passé, il y a quelques jours, une partie de ses clients B&You de la 4G à la 5G, sans surcoût et à vie, tout en proposant de nouvelles offres intégrant elles aussi la 5G (voir notre article). De quoi fidéliser ses usagers tout en attirant de nouveaux clients ! Mais il n'en oublie pas pour autant ses offres Internet ! Dans un communiqué, Bouygues Telecom annonce le lancement, dans l'offre Bbox Ultym, de son nouveau service "Wi-Fi garanti", qui permet de rester automatiquement connecté à Internet en cas de coupure de fibre optique. Plus besoin d'attendre que le réseau soit rétabli ou que la box soit remplacée, ni de passer par la connexion mobile de son smartphone !

Wi-Fi garanti Bouygues : Internet même en cas de coupure

L'option Wi-Fi garanti est présentée comme une "solution automatique pour rester connecté tout le temps, même en cas de coupure Internet". Le principe est simple : une clé USB physique 4G prend le relais de la fibre en cas de coupure de cette dernière, permettant automatiquement à la box de continuer à diffuser son Wi-Fi. De cette façon, les équipements appairés (ordinateurs, smartphones, thermostat connecté, etc.) restent connectés sans avoir besoin d'aucun paramétrage, à l'exception du téléphone mobile et de la TV. Ce service donne également accès à 50 Go par mois à utiliser pendant les déplacements dans toute la France métropolitaine – un peu comme ce que propose Free avec le pocket Wi-Fi, qui offre 200 Go aux abonnés Freebox.

Le service Wi-Fi garanti est accessible pour tous les nouveaux abonnés Bbox Ultym. Il faut simplement le commander en même temps que la box Internet. "Nous travaillons activement pour que ce service soit également disponible pour nos 'déjà' clients Bbox Ultym prochainement", assure l'opérateur.

Pour rappel, l'offre Bbox Ultym avec la fibre de Bouygues Telecom est disponible pour 42,99 euros par mois durant la première année de l'engagement, avec les 3 premiers mois offerts, puis à 47,99 euros par mois. À ce prix-là, les abonnés bénéficient d'un débit en téléchargement de 2 Gbit/s et d'un débit d'envoi de 900 Mbit/s. De plus, Amazon Prime, Universal+ et Cafeyn sont offerts pendant un an.