Toujours vert, sans entretien et sans arrosage : les jardiniers adorent ce remplaçant du gazon

Depuis quelques temps, de nombreux jardiniers adoptent une petite plante pour remplacer leur gazon. Et pour cause : elle se contente d'en entretient minimal, avec très peu d'arrosage, en recouvrant le sol d'un superbe tapis verdoyant.

Chaque été, le scénario se répète. Le gazon jaunit dès les premières chaleurs, la tondeuse sort tous les quinze jours, et la facture d'eau grimpe sans que la pelouse ne retrouve vraiment sa couleur. Un gazon classique exige 4 à 5 litres d'eau par mètre carré chaque jour en été, soit une consommation qui devient difficile à assumer, autant financièrement qu'écologiquement, dans un contexte où les restrictions d'arrosage se multiplient. Face à ce constat, de plus en plus de jardiniers cherchent une alternative durable – et ils finissent tous par trouver la même réponse.

La plante en question ressemble à première vue à une mauvaise herbe ordinaire. Ses petites feuilles rondes en trilobes tapissent le sol en formant un coussin dense et doux, agréable à fouler pieds nus. Elle fleurit discrètement, attire les abeilles et les bourdons, et reste d'un vert soutenu même en pleine canicule. En plein soleil, la température du sol sous ce tapis végétal peut être jusqu'à 8 °C inférieure à celle d'une pelouse classique, ce qui profite aux plantes voisines. Ce comportement remarquable s'explique par ses racines profondes qui continuent d'alimenter la plante en eau et en nutriments bien après que le gazon ordinaire a rendu l'âme.

Son nom ? Le micro-trèfle, ou trèfle nain blanc (Trifolium repens). Une plante que l'on traitait autrefois comme une intruse à éliminer, et qui se retrouve aujourd'hui au cœur d'une petite révolution dans les jardins français.

© Rose Makin - Adobe Stock

Le trèfle réduit les besoins en eau d'environ 80 % par rapport au gazon classique, permettant d'économiser plusieurs dizaines de mètres cubes d'eau par an pour un terrain de 500 mètres carrés. Mais l'économie d'eau n'est qu'une partie de l'équation. En ajoutant seulement 5 % de micro-trèfle à un semis, la plante est capable de capter jusqu'à 130 kg d'azote par hectare et par an, couvrant la totalité des besoins de la pelouse sans recours à la chimie. En clair : le micro-trèfle fabrique lui-même son propre engrais grâce à des bactéries fixatrices d'azote présentes dans ses racines. Le sol s'enrichit au fil des saisons sans que son propriétaire n'ait à dépenser le moindre euro en amendements.

Côté entretien, le changement est radical. La tonte se réduit à une ou deux fois par an, et les coûts d'entretien tombent de 150 euros à moins de 15 euros annuels pour une surface comparable. Pas besoin non plus de désherber : la densité du tapis végétal empêche naturellement les herbes indésirables de s'installer. Des cultivars comme le Trifolium repens 'Pirouette' sont particulièrement appréciés pour leur croissance compacte, leur feuillage foncé et leur faible production de fleurs, ce qui leur confère un aspect propre, presque gazonnant.

Pour semer, la démarche est accessible à tout le monde, même sans expérience. Le moment idéal est la fin de l'été ou le début de l'automne, quand les températures s'adoucissent et que les pluies reviennent. Une scarification légère du sol suffit pour préparer le terrain, sans labour ni travaux importants. Les graines peuvent aussi être semées directement sur une pelouse existante clairsemée, dans un ratio d'environ 5 % de micro-trèfle pour 95 % de graines de gazon, pour une transition progressive et sans rupture visuelle.

La seule vraie limite à garder en tête : le micro-trèfle pur supporte moins bien un piétinement intensif et répété que certaines graminées solides. Pour un jardin avec des enfants actifs, un mélange reste préférable à une couverture 100 % trèfle. Mais pour toutes les zones moins fréquentées – bords de terrasse, talus, espaces de détente – c'est une solution qui ne demande qu'à s'installer, et à vous rendre du temps.