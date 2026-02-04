Ce gadget de Windows consomme inutilement de la RAM sur votre PC : voici comment le désactiver

Un PC rame souvent à cause du manque ou de la saturation de sa mémoire vive. Vous pouvez économiser quelques centaines de mega-octets en désactivant ou en supprimant ce gadget de Windows.

La mémoire vive, également appelée RAM pour Random Access Memory, est un composant essentiel du bon fonctionnement d'un ordinateur, et constitue souvent le principal goulet d'étranglement en matière de performances. Malheureusement, les applications modernes optimisent rarement leur utilisation de la mémoire vive, et les programmes qui tournent en tâche de fond sont de plus en plus nombreux.

Si la meilleure solution reste d'augmenter la RAM de son ordinateur, en ajoutant des barrettes plus rapides et de plus grande capacité, cela coûte un peu d'argent et n'est cependant pas toujours possible. Sur la plupart des ordinateurs portables commercialisés de nos jours, la mémoire vive est en effet soudée à la carte mère, et ne peut donc pas être remplacée ou étendue.

Sur un PC ancien ou peu puissant, c'est donc un bon réflexe que de chercher à réduire l'utilisation de la mémoire vive, en désactivant les applications et les services inutiles. Et dans ce domaine, l'un des composants intégrés de Windows est un bon candidat : les widgets. Car en plus d'être relativement agaçants et peu utiles au quotidien, ils peuvent mobiliser jusqu'à plusieurs centaines de méga-octets (Mo) de RAM.

Les widgets sont matérialisés par un bouton tout à gauche de la barre des tâches, qui ouvre une fenêtre contenant plusieurs encadrés, lesquels affichent des informations en continu sur divers thèmes. Météo, résultats sportifs, cours de la bourse, actualités, autant de "flux d'informations" qui peuvent certes être intéressants, mais auxquels on peut tout aussi bien accéder par un navigateur Web classique.

Etant donné que ce composant tourne continuellement en tâche de fond, il mobilise des ressources matérielles en permanence (processeur, mémoire vive, réseau), et ce d'autant plus lorsqu'il est affiché à l'écran. Et comme sa fenêtre s'ouvre automatiquement dès qu'on survole son bouton dans la barre des tâches, il n'est pas rare de l'ouvrir par inadvertance plusieurs fois par jour.

Si les widgets ne vous sont d'aucune utilité, vous pouvez heureusement les rendre un peu moins intrusifs et gourmands en ressources grâce à quelques réglages simples. D'abord, ouvrez les widgets en cliquant sur leur bouton dans la barre des tâches, puis accédez aux paramètres en cliquant sur l'icône d'engrenage en base à gauche de la fenêtre.

Dans la fenêtres Paramètres, décochez tout d'abord l'option Ouvrir le tableau des widgets au survol, ce qui empêchera l'apparition intempestive des widgets. Ensuite, cliquez sur la section Afficher ou masquer les tableaux et désactivez l'option Flux. Avec cette seule action, la quantité de RAM utilisée par les widgets lorsqu'ils sont ouverts est divisée par deux, passant d'environ 350 Mo à 125 Mo.

Enfin, pour aller plus loin et vous débarrasser complètement des widgets, vous devrez faire un détour par le Terminal de Windows. Faîtes un clic-droit sur le bouton du menu Démarrer dans la barre des tâches, puis cliquez sur Terminal (Administrateur) et validez la demande d'autorisation du Contrôle de compte utilisateur en cliquant sur le bouton Oui.

Dans la fenêtre qui s'ouvre, copier-coller alors la commande winget uninstall "Windows Web Experience Pack" et validez en appuyant sur Entrée. Après un redémarrage de votre PC, les widgets auront alors complètement disparu. Et si d'aventure ils vous manquaient, vous pouvez les réinstaller en ouvrant à nouveau le Terminal de Windows et en utilisant la commande winget install --id 9MSSGKG348SP. Redémarrez votre ordinateur, et vous retrouverez alors les widgets à leur emplacement d'origine dans la barre des tâches.