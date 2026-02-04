Piscine ou abri de jardin : pourquoi 2026 est l'année idéale pour construire

Bonne nouvelle si vous avez prévu d'installer un cabanon ou une piscine dans votre jardin cette année : une évolution fiscale importante va réduire votre facture. De quoi alléger sensiblement le budget de votre projet !

Quand on a la chance d'avoir une maison avec un jardin, la tentation est grande d'aménager l'espace extérieur en installant une piscine pour se rafraîchir l'été ou un abri pour ranger outils et vélos. Un projet sympathique mais qui réclame des démarches administratives et un budget adapté. D'autant qu'aux coûts des travaux eux-mêmes s'ajoute un impôt local non négligeable : la axe d'aménagement.

Bonne nouvelle pour vos projets en 2026 : après plusieurs années de hausses successives, la base de calcul de cette taxe diminue par rapport à 2025. C'est la première baisse sensible depuis longtemps, conséquence d'une révision à la baisse de l'indice du coût de la construction utilisé pour établir les montants.

Ce qui est important, c'est que cette taxe ne se paye qu'une seule fois, dans les trois mois qui suivent l'achèvement des travaux. Elle ne revient pas chaque année comme la taxe foncière. La somme dépend de ce que vous construisez, de la surface, mais aussi des taux votés par votre commune et votre département.

© Elenathewise - 123RF

Pour une piscine, les règles sont un peu particulières : elle n'est pas prise en compte comme une "surface taxable" à proprement parler, mais elle entre dans le calcul d'une valeur forfaitaire. Ce montant par mètre carré sert ensuite de base à l'impôt. En 2026, cette valeur a été revue à la baisse, ce qui réduit directement ce que vous aurez à régler à Bercy après vos travaux.

Concrètement, hors Île-de-France, le coût de base pour une surface fermée et couverte passe de 930 € à 892 € par mètre carré. Si vous êtes en région parisienne, il descend de 1 054 € à 1 011 € par mètre carré. Et pour les piscines, la valeur forfaitaire applicable diminue également, de 262 € à 251 € par mètre carré.

Cette diminution de la base de calcul représente environ 4 % de moins qu'en 2025. Ce n'est pas anodin quand on sait que chaque mètre carré de construction compte dans le montant final de la taxe. Plus votre projet est grand, plus l'économie peut être notable.

Attention toutefois : ce n'est pas une somme fixe, car chaque collectivité fixe ses propres taux. Delon la commune où se situe votre terrain et de son département, la facture totale pourra varier. Certaines municipalités votent des taux très proches du minimum légal, d'autres plus élevés.

Pour ceux qui rêvent d'un bassin dans le jardin ou d'un espace abrité pour bricoler ou jardiner, cette évolution fiscale est donc un signal à prendre en compte dans la planification de leur projet. Moins de charge à l'arrivée peut signifier qu'un budget jugé trop serré l'an dernier devient cette année accessible, sans remettre en cause l'ensemble des autres dépenses liées à l'installation.

Avant de vous lancer, il est conseillé de faire une estimation à l'aide des outils disponibles sur impots.gouv.fr et de consulter votre mairie pour connaître les taux locaux applicables. Cela permet d'éviter les surprises et de prévoir un budget réaliste pour votre piscine, votre abri ou toute autre construction envisagée.