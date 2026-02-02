Voici comment réparer un radiateur qui ne chauffe plus : c'est facile et rapide

Un de vos radiateurs ne fonctionne plus ? Avant d'appeler un technicien professionnel, faites ces petites manipulations très simples : dans la plupart des cas, le problème sera résolu en quelques minutes. Et gratuitement !

C'est un des grands classiques de l'hiver. Au moment où vous en avez le plus besoin, alors que les températures baissent, passant parfois sous le zéro, un de vos radiateurs ne chauffe plus, laissant le froid s'installer dans le salon, la chambre ou une autre pièce. Vous avez pourtant vérifié : la chaudière ou la pompe à chaleur qui alimente le circuit d'eau fonctionnement normalement. Tout comme les autres radiateurs de la maison ou de l'appartement. Le constat est clair : c'est ce radiateur qui a un problème, pas l'installation.

Bien sûr, le chauffage et la plomberie sont des affaires de spécialistes. Et il vaut mieux s'adresser à ces professionnels en cas de gros souci. Mais ce n'est pas toujours indispensable, notamment dans ce genre de situation. Car même sans aucune compétence technique, vous pouvez réparer ce radiateur défaillant, en quelques minutes, et sans outil particulier. C'est d'ailleurs exactement ce que commencer par faire un plombier si vous l'appelez !

Attention, ce qui suit ne concerne que les radiateurs classiques à eau, qui s'alimentent en chaleur via un circuit de tuyaux reliés à la pompe à chaleur – de type air-eau – ou la chaudière, qu'elle soit à gaz, à fioul ou à bois. Les radiateurs électriques fonctionnent sur un tout autre principe.

La première chose à faire, c'est tout simplement de vérifier que les tuyaux qui alimentent votre radiateur capricieux sont bien chauds ou tièdes. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème sur l'installation.

Ceci fait, touchez votre radiateur. S'il chauffe un peu, de façon non uniforme avec des différences entre le haut et le bas, c'est généralement à cause d'un problème d'air qui empêche l'eau de circuler à l'intérieur. Et la solution est simple : il suffit de le purger, pour évacuer cet air. Pour cela, munissez-vous d'un chiffon, d'une petit récipient et d'un tournevis plat ou d'une pince. Repérez ensuite la vis de purge qui se situe au haut, à l'opposé du robinet d'arrivée d'eau qui sert à ajuster la température. Dévissez-la doucement sans la retirer complètement en plaçant le récipient dessous. L'air s'échappe en sifflant tandis que l'eau remplit le radiateur avec des glouglous. Quand de l'eau s'échappe – d'où le récipient –, attendez quelques secondes et resserrez la vis. En principe, votre radiateur fonctionne normalement. Il faut juste réajuster la pression d'eau dans le circuit, sur la chaudière, pour compenser la légère baisse due à cette manipulation, en la remettant entre 1 et 2 bars.

Si votre radiateur reste désespérément froid, avec ou sans purge, c'est sans doute du au robinet thermostatique qui sert à ajuster sa température et qui est bloqué. Là encore, le remède est simple et à la portée de tous.

Retirez le robinet en dévissant simplement à la main la bague de métal ou de plastique qui le maintient sur l'arrivée d'eau du radiateur. À l'extrémité de la partie fixe se trouve un petit téton métallique. C'est cette petite pièce coulissante qui sert à autoriser ou pas le passage de l'eau dans le radiateur, selon le réglage du robinet. Et quand elle se coince, ce qui arrive avec de l'eau calcaire notamment, plus rien ne passe et le radiateur ne chauffe plus !

Pour la décoincer, tapez raisonnablement avec un marteau sur ce petit téton. Puis faites-le coulisser de force à l'aide d'une pince, en effectuant plusieurs allers-retours. Dans la plupart des cas, cela suffit à débloquer ce verrou et l'eau se remet à circuler dans le radiateur. Il ne vous reste plus qu'à revisser le robinet sur sa base : c'est tout !

Et si, malgré vos efforts, ces petites manipulations rapides ne résolvent pas le problème, il sera toujours temps d'appeler un professionnel. Mais vous aurez au moins tenté la solution gratuite !