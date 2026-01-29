Encore moins cher : Lidl déclare la guerre à ce célèbre discounter adoré des Français

Après ses publicités comparatives avec Leclerc, Lidl s'attaque désormais frontalement à un autre concurrent très populaire dans ses catalogues, prix à l'appui. Avec le même argument : prouver qu'il est le moins cher.

Le monde de la grande distribution en France est vraiment sans pitié. Voilà déjà des années que les enseignes nationales se livrent une guerre impitoyable sur les prix, à grands coups de négociations féroces avec leurs fournisseurs, de promotions agressives et de campagnes publicitaires tapageuses relayées dans les médias. Et si la bataille fait rage depuis longtemps, elle s'est cristallisée ces derniers temps autour de deux acteurs majeurs, Lidl et Leclerc, chacun prétendant être le moins cher en s'appuyant sur des publicités comparatives qui soulignaient les écarts de prix avec leurs concurrents hexagonaux – Système U, Intermarché, Auchan, Carrefour et consorts.

Comme nous l'expliquions dans un autre article, la réalité est à la fois plus nuancée et plus complexe que ce qu'avancent ces deux enseignes emblématiques, notamment parce que les prix varient constamment et qu'il suffit de bien choisir les produits comparés pour sortir gagnant de la compétition.

Mais voilà qu'après une passe d'armes assez vigoureuse, les deux géants semblent se lancer dans d'autres combats. Et Lidl, qui a récemment changé de stratégie et de slogan suite à des pertes de parts de marché ces dernières années, a trouvé un nouvel adversaire à affronter. Avec le même argument sur les prix, exemples à l'appui.

Et le nouvel "ennemi" n'est ni un petit, ni un inconnu : c'est… Action ! Oui, le géant néerlandais qui, en l'espace de 30 ans, a ouvert plus de 3000 magasins dans 13 pays et qui est devenue l'une des enseignes préférées des Français, avec une recette simple : des prix très bas sur des produits pour la maison avec des nouveautés et des promotions chaque semaine.

Et c'est sans doute ce succès rapide – et même insolent – sur le terrain du discount qui a donné envie à l'Allemand de sortir les griffes. Ainsi, dans ses catalogues de janvier 2026, Lidl s'attaque frontalement à Action avec des encarts comparatifs prouvant qu'il est moins cher sur quelques produits similaires – en l'occurrence, un pommeau de douche et un batteur électrique.

C'est à la fois nouveau et étonnant. Car si les deux enseignes pratiquent la même politique avec des prix identiques dans toute la France et des promotions et des arrivages hebdomadiers, elles ne jouent pas exactement dans la même catégorie : Action fait très peu d'alimentaire et sans rayon frais, tandis que Lidl ne propose ses produits non alimentaires que pour des périodes très courtes, avec un renouvellement continuel. En clair, on ne trouve pas les mêmes choses dans les deux magasins en permanence. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que de nombreux consommateurs fréquentent les deux enseignes régulièrement.

Difficile de prédire ce qui ressortira de ce nouvel affrontement, d'autant que si Lidl est effectivement moins cher sur les produits mis en avant, ce n'est pas le cas pour d'autres articles constamment disponibles chez Action. Une chose est sûre cependant : même s'il ne s'agit que de quelques euros, la différence joue en faveur des consommateurs qui pourront réaliser des économies en comparant les prix plus attentivement. Ne reste qu'à attendre la riposte d'Action pour voir si ce petit conflit va durer ou s'il s'agit d'un simple coup de pub passager.