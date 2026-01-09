C'est la chose à faire absolument sur votre voiture après la neige et le verglas

En hiver, après des périodes marquées par la neige et le verglas, il est indispensable d'effectuer une opération très simple sur votre voiture : vous éviterez des problèmes insidieux et coûteux qui apparaitraient bien plus tard.

Lorsque les épisodes de neige et de verglas prennent fin et que les températures remontent, beaucoup d'automobilistes pensent que le plus dur est passé. Le pare-brise n'est plus couvert de glace au petit matin, les pneus retrouvent leur adhérence sur l'asphalte dégagé et la conduite redevient plus sereine. Pourtant, l'hiver laisse derrière lui des traces bien plus durables que quelques flaques d'eau sur la chaussée : et un ennemi invisible et insidieux s'installe discrètement sur les véhicules.

De fait, pendant les périodes de froid, les routes sont massivement traitées par les services de voirie avec du sel ou de la saumure pour limiter les risques de glissade. Indispensables pour la sécurité, ces produits sont projetés en continu sur et sous le véhicule au fil des trajets. À première vue, la voiture peut sembler simplement sale, sans signe alarmant.

Le problème, c'est que le sel est hautement corrosif : mélangé à l'eau, et même séché, il accélère l'oxydation des métaux. La carrosserie est souvent la première touchée, surtout sur les zones déjà fragilisées par de petits éclats ou des rayures. Là où la peinture n'est plus parfaitement intacte, la corrosion peut s'installer rapidement et progresser sous la couche protectrice.

© bilanol - Adobe Stock

Les parties basses de la voiture sont encore plus exposées. Bas de caisse, passages de roues, longerons et châssis reçoivent directement les projections. Or, ces zones sont rarement nettoyées en profondeur et restent humides plus longtemps. Avec le temps, la rouille peut apparaître sans être visible immédiatement, affaiblissant certaines structures et compliquant les réparations futures.

Les freins ne sont pas épargnés. Disques, étriers et plaquettes subissent de plein fouet les résidus projetés par les roues. Le sel favorise la corrosion des disques, surtout lorsque la voiture roule peu après un épisode neigeux. Résultat : des grincements, une usure accélérée et parfois une efficacité de freinage réduite, notamment lors des premiers kilomètres.

Même les éléments mécaniques peuvent en souffrir. Certaines vis, conduites métalliques et composants de suspension perdent leur protection d'origine au fil des hivers. À long terme, cela peut compliquer un démontage lors d'une réparation ou provoquer des défaillances coûteuses.

Face à ces risques, il est indispensable d'effectuer un nettoyage approfondi dès la fin des épisodes de neige et de verglas. Mais pas n'importe comment ! Un coup d'éponge ne suffit pas. Et un passage aux rouleaux dans une station de lavage peut même aggraver la situation : non seulement il nettoie surtout les surfaces visibles, sans éliminer les dépôts incrustés dans les zones sensibles, mais, en plus, les brosses peuvent retenir des résidus abrasifs et rayer la peinture déjà fragilisée !

La meilleure solution reste un lavage à l'eau claire, au jet, ou mieux encore, avec un nettoyeur haute pression, en portant une attention particulière aux parties basses. et en insistant sur les passages de roues, le dessous du véhicule et les jantes. Certaines stations proposent d'ailleurs un rinçage spécifique du châssis, particulièrement utile après l'hiver.

Vous l'aurez compris, ce lavage n'a pas une simple vocation esthétique, pour retirer les traces sales : il est indispensable pour protéger des éléments essentiels et éviter des problèmes sérieux et coûteux qui pourraient apparaître bien après l'hiver.