C'est l'astuce des chefs pour conserver les herbes aromatiques fraîches pendant des mois

Basilic, persil, ciboulette… les herbes aromatiques donnent du goût à nos plats, mais elles flétrissent très vite. Il existe pourtant une méthode simple et pratique pour les conserver fraîches avec toutes leurs saveurs durant des mois.

La durée de vie des herbes fraîches est l'une des frustrations récurrentes en cuisine. Acheté pour un seul plat, le bouquet entamé finit souvent par pourrir dans le réfrigérateur au bout de quelques jours. Ce gaspillage est dû au fait que ces plantes délicates sont composées majoritairement d'eau et s'oxydent très rapidement une fois cueillies. Pourtant, elles représentent un coût qui, répété à chaque achat, finit par peser dans le budget courses.

Pour tenter de prolonger leur vie, beaucoup de ménages se tournent vers des méthodes de conservation archaïques. Les sécher est le réflexe le plus commun. Cependant, cette technique efficace pour les plantes robustes comme le thym ou le romarin a l'inconvénient majeur de faire perdre au basilic ou au persil une grande partie de leurs huiles essentielles. L'arôme est amoindri, la couleur passe et le goût final est souvent décevant. D'autres tentent de les laisser dans l'eau, mais le résultat n'est que temporaire.

Il existe pourtant une solution pour "bloquer" le temps et préserver les herbes dans leur état maximal de fraîcheur et de parfum. Elle permet de les conserver durant des mois avec toutes leurs qualités gustatives mais aussi, et c'est précieux, de les utiliser facilement et rapidement en cuisine à n'importe quel moment de l'année, quand on en a besoin, y compris en plein hiver.

© qwartm - Adobe Stock

Pour couronner le tout, cette technique ne nécessite aucun appareil sophistiqué, seulement deux ingrédients que l'on trouve déjà dans sa cuisine : l'herbe fraîche et de l'huile d'olive. Le secret réside dans le principe de l'encapsulage par la matière grasse. L'huile va envelopper chaque brin haché et le protéger du gel, de l'air et de l'oxydation.

La méthode est d'une simplicité enfantine. Commencez par hacher finement les herbes que vous souhaitez conserver – le persil, le basilic, la ciboulette, l'origan, la coriandre ou même un mélange d'herbes de Provence. Répartissez ensuite ce hachis aromatique dans un bac à glaçons, en remplissant chaque cavité aux deux tiers. Versez ensuite l'huile d'olive pour recouvrir entièrement les herbes, comme une fine pellicule protectrice. Placez le tout au congélateur.

Le résultat après quelques heures est un ensemble de "glaçons d'herbes" prêts à l'emploi. Ce format est parfait pour le gain de temps et l'usage immédiat. Lorsque vous préparez une base de sauce tomate, une soupe ou une poêlée de légumes, il suffit de jeter directement le glaçon aromatique dans la cocotte ou la poêle. L'huile fond instantanément, libérant le parfum de l'herbe comme si elle venait d'être cueillie. C'est la solution ultime pour parfumer vos plats en plein hiver, sans gaspiller ni faire de compromis sur la qualité.