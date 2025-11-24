Personne ne l'utilise : cette prise derrière votre box Internet a pourtant trois fonctions géniales

La plupart des utilisateurs ignorent que leur box Internet est bien plus qu'un appareil pour avoir la fibre et le Wi-Fi. Elle possède notamment une petite prise qui peut leur rendre d'immenses services au quotidien.

Nous avons tous le même rapport avec notre box Internet : tant que les voyants sont au vert et que la connexion fonctionne, on ne la touche pas. Reléguée sur un meuble, dans le salon, près du téléviseur, ou dans l'entrée, parfois posée à même le sol, elle se fait complètement oublier au quotidien, en se contenant de clignoter jour et nuit..

Pourtant, si vous prenez la peine de tourner le boîtier, vous trouverez un élément bien connu et très utile : une prise USB standard, identique à celles de votre ordinateur. Elle n'est pas réservée aux techniciens pour la maintenance, mais bien à votre disposition. Faute d'explications claires des opérateurs, elle reste inutilisée dans des millions de foyers, alors qu'elle offre des services qui sont parfois vendus très cher par ailleurs.

La première fonction, et sans doute la plus utile, c'est le partage de fichiers. Plutôt que de se passer une clé USB de main en main pour partager des photos de vacances ou des films, ou de payer un abonnement mensuel pour du stockage en ligne – le fameux cloud –, il suffit de brancher un disque dur externe ou une clé USB sur cette prise USB de la box. En quelques secondes, votre périphérique de stockage devient accessible à tous les appareils connectés au réseau de la maison, qu'ils soient reliés en filaire, avec un câble Ethernet, ou sans fil, en Wi-Fi.

© SFR

Concrètement, vous pouvez stocker des vidéos – films, séries, etc. – sur ce disque dur et les regarder directement sur votre télévision, votre tablette ou votre ordinateur portable, sans avoir à déplacer les fichiers. Idem avec des photos ou des musiques. La box se comporte comme un serveur domestique, un petit "Netflix personnel" où vous contrôlez tout. C'est une solution idéale pour centraliser les documents administratifs importants ou les archives familiales et y accéder depuis n'importe quelle pièce, sans avoir besoin d'allumer l'ordinateur principal.

Une autre fonction pratique de cette prise USB concerne vos vieux équipements, en particulier les imprimantes. Beaucoup de gens possèdent encore des imprimantes fonctionnelles mais anciennes, qui ne disposent pas du Wi-Fi et doivent être reliées par câble à un ordinateur pour fonctionner. C'est une contrainte pénible qui oblige à déplacer le PC à chaque impression. En branchant cette vieille imprimante directement sur le port USB de la box, elle devient instantanément une imprimante partagée en réseau. Vous pourrez alors lancer vos impressions depuis n'importe quel ordinateur de la maison, même, via certaines applications, depuis votre smartphone.

Enfin, cette prise peut servir à alimenter et à charger de nombreux appareils. En effet, comme sur un ordinateur, la prise USB de la box délivre un courant électrique. Vous pouvez dès lors l'utiliser en station de secours, pour recharger un smartphone ou une tablette, quand toutes les prises murales du salon sont déjà prises, ou si vous avez besoin d'alimenter un petit accessoire comme une clé Chromecast, une lampe ou un petit ventilateur. C'est une source d'énergie disponible en permanence, qui dépanne bien souvent.

Comme quoi, il suffit parfois de regarder et d'exploiter ce que l'on a déjà chez soi pour profiter de nouvelles fonctions pratiques, sans rien dépenser !