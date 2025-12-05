Pommeau de douche entartré : la technique du sac plastique fait des miracles sans frotter

L'eau de votre douche ne coule plus droit ou le jet manque de pression ? C'est la faute du calcaire qui bouche les petits trous. Pour retrouver un pommeau comme neuf sans frotter, il existe une méthode "mains libres" redoutable.

C'est un problème domestique que nous connaissons tous. Au fil du temps, l'eau du robinet dépose du calcaire partout où elle passe. Et le pommeau de douche est souvent l'une des premières victimes du tartre. Les buses s'obstruent, le débit faiblit, et l'eau finit par gicler dans toutes les directions sauf sur vous.

La plupart des gens pensent qu'il faut démonter l'installation ou s'armer d'une vieille brosse à dents ou de cure-dents pour récurer et déboucher chaque petit orifice. Une corvée longue, fastidieuse et même pénible que l'on repousse souvent indéfiniment, en continuant de pester à chaque douche !

Pourtant, il est possible de détartrer le pommeau en dormant, ou presque. Sans frotter, sans rien démonter. Et sans utiliser ces sprays anticalcaires du commerce qui font tousser et irritent les yeux. Car il existe une solution simple, efficace et économique, qui nécessite uniquement des choses que vous avez déjà dans votre maison.

© terovesalainen - 123RF

Vous n'avez besoin en effet que de trois éléments très basiques : du vinaigre blanc, un sac de congélation (ou n'importe quel sac plastique étanche assez solide) et un élastique. Eh oui, ici encore, c'est l'acidité naturelle du vinaigre qui va faire tout le travail à votre place en dissolvant la couche de calcaire qui s'est formée sur le pommeau en obstruant des petits trous.

La technique est enfantine. Versez du vinaigre blanc dans le sac en plastique, assez pour pouvoir immerger totalement la tête du pommeau. Enfilez ensuite le sac autour du pommeau de douche comme une chaussette, de manière à ce que toute la partie métallique ou plastique soit bien trempée dans le liquide. Fixez solidement le tout avec l'élastique autour du manche ou du tuyau pour que ça ne tombe pas.

Il ne vous reste plus qu'à attendre. Laissez le dispositif en place plusieurs heures, l'idéal étant de le faire le soir avant d'aller se coucher pour laisser agir toute la nuit. Le vinaigre va grignoter le calcaire jusque dans les moindres recoins, sans que vous n'ayez à lever le petit doigt. Si votre pommeau est en laiton ou en finition dorée, limitez la pose à 30 minutes pour ne pas abîmer le revêtement.

Au matin, retirez le sac et jetez le vinaigre usagé dans les toilettes – ça les nettoiera au passage ! Rincez le pommeau à l'eau claire et faites couler la douche quelques secondes. Vous verrez immédiatement la différence : les buses sont débouchées, le chrome brille et le jet a retrouvé toute sa puissance d'origine. Une opération simple et terriblement efficace, à renouveler régulièrement, bien entendu !