Magique et économique : ce mélange tout simple élimine les mauvaises odeurs des canalisations

Vos canalisations dégagent une odeur désagréable dans la cuisine ou la salle de bain ? Inutile d'acheter des produits chimiques coûteux et dangereux. Un mélange simple et économique règle le problème en quelques minutes.

Il n'y a rien de pire qu'une odeur d'égout qui remonte du lavabo ou de l'évier et qui envahit la maison. Ce problème, bien connu, est souvent le signe que des saletés s'accumulent dans les tuyaux : restes de nourriture, cheveux, savon, graisses… tout pourrit en dégageant des effluves très désagréables. Pour s'en débarrasser, beaucoup de gens achètent des déboucheurs industriels très puissants. Le souci, c'est que ces produits coûtent cher, polluent l'eau et peuvent être dangereux à respirer ou à manipuler, surtout si vous avez des enfants à la maison.

Heureusement, il existe une méthode de grand-mère bien plus saine, tout aussi efficace et bien plus économique. Il suffit d'utiliser deux ingrédients que vous avez probablement déjà chez vous : du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc. Ce duo est imbattable. Il ne coûte presque rien et ne présente aucun risque pour votre santé. C'est la solution parfaite pour nettoyer vos tuyaux sans vous intoxiquer.

La recette est très simple à suivre. Commencez par verser environ 200 grammes de bicarbonate de soude directement dans le trou d'évacuation de l'évier, du lavabo, du bac de douche ou de la baignoire. C'est cette poudre blanche qui va aider à gratter la saleté. Ensuite, ajoutez doucement un grand verre de vinaigre blanc (environ 250 ml). Attention, ne soyez pas surpris par ce qui va se passer juste après.

© danieledevis - 123RF

Le mélange va se mettre à mousser très fort, c'est tout à fait normal. Cette réaction effervescente est d'ailleurs le secret de l'efficacité de cette astuce étonnante.

En effet, sur le plan purement chimique, le vinaigre est un acide alors que le bicarbonate de soude est une base. Quand on les combinent, ils se neutralisent en perdant leurs propriétés respectives – le vinaigre a des propriétés antifongiques et antibactériennes tandis que la poudre de bicarbonate est abrasive et anti-odorante.

Mais leur mélange provoque une réaction effervescente spectaculaire.et c'est précisément ce dégagement gazeux instantané et intense qui agit mécaniquement à l'intérieur du tuyau, en nettoyant tout sur son passage.. Telle une brosse invisible, la mousse expansive décolle les déchets organiques, soulève le tartre et désagrège les bouchons en formation qui obstruent le passage de l'eau et retiennent les odeurs.

Laissez le mélange agir tranquillement pendant un petit quart d'heure. Une fois le temps écoulé, versez une casserole d'eau bouillante dans la canalisation pour rincer le tout. L'eau très chaude va emporter les derniers résidus décollés par la mousse. Et voilà, vos canalisations sont propres, désinfectées et ne sentent plus rien, le tout sans effort et pour pas cher. Faites le test et vous verrez : le mélange bicarbonate-vinaigre est d'une efficacité surprenante !