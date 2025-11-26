Votre Wi-Fi rame en ce moment ? Le coupable est sous vos yeux, au milieu du salon

Votre connexion Wi-Fi ralentit mystérieusement en ce moment ? Avant d'appeler votre opérateur pour vous plaindre du réseau, jetez un œil à votre salon : une installation temporaire pourrait bien être la source de vos ennuis.

À l'approche des fêtes de fin d'année, avec la nuit qui tombe tôt, on passe plus de temps à la maison, surtout en soirée : on achète des cadeaux en ligne, on regarde des séries et des films de Noël en streaming, on fait des appels vidéo avec des proches pour organiser les festivités, on repère des voyages… Bref, c'est la période où l'on a besoin d'une connexion Internet irréprochable.

Pourtant, c'est aussi la période où de nombreux foyers constatent des chutes de débit inexplicables, des vidéos qui chargent indéfiniment ou des déconnexions intempestives. Si l'on a tendance à blâmer la météo ou une saturation du réseau global, l'explication est souvent beaucoup plus terre à terre. Le coupable se trouve généralement à quelques mètres du canapé. Et ce n'est pas votre box Internet !.

Le vrai responsable de cette mauvaise connexion, c'est le roi de la fête : le sapin de Noël. Celui que vous avez installé en le couvrant de boules, d'étoiles et de guirlandes lumineuses, pour donner des airs de fêtes à votre salon. Plus précisément, ce sont ses décorations et son emplacement qui posent problème.

© MNStudio - Adobe Stock

De fait, pour des raisons esthétiques ou pratiques, la box Internet se trouve souvent près de la prise TV, dans un coin du salon… exactement l'endroit que l'on privilégie pour installer le grand conifère. Or, cette cohabitation est techniquement désastreuse pour la propagation des ondes Wi-Fi.

Le premier ennemi du signal est électrique. Les guirlandes lumineuses, en particulier les modèles clignotants ou les plus anciens qui ne sont pas aux normes Led récentes, génèrent un champ électromagnétique faible, mais constant. Si ces guirlandes sont enroulées autour du sapin et que ce dernier est collé à votre routeur, elles créent une sorte de brouillage radio. Votre Wi-Fi, qui n'est autre qu'une onde radio, peine à traverser ce "bruit" électronique, ce qui réduit considérablement la portée et la vitesse de la connexion.

Le second obstacle est purement physique. Un sapin de Noël moderne n'est pas qu'un arbre ; c'est un amas de décorations scintillantes. Les boules effet miroir et surtout les guirlandes argentées ou dorées sont souvent composées de matériaux métallisés. Or, le métal est le pire ennemi du Wi-Fi puisqu'il agit comme un bouclier qui réfléchit les ondes au lieu de les laisser passer. En plaçant un sapin chargé de décorations métalliques juste devant votre box, vous construisez littéralement une cage de Faraday qui emprisonne le signal.

Heureusement, il n'est pas nécessaire d'annuler Noël pour retrouver une connexion fluide. La solution la plus simple est la distance. Éloignez votre box du sapin d'au moins deux ou trois mètres. Si vous ne pouvez pas la bouger, déplacez le sapin. Si aucune de ces options n'est possible, tentez de connecter vos appareils sur la fréquence 5 GHz de votre Wi-Fi (souvent paramétrable dans l'application de votre opérateur). Cette fréquence est moins sensible aux interférences que la fréquence standard 2,4 GHz et traversera mieux cette forêt d'embûches électromagnétiques pour sauver vos soirées cinéma.