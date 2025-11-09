Il est grand temps de jeter ces ampoules oubliées dans vos luminaires : elles vous ruinent !

Très appréciées pour leur lumière puissante et chaleureuse, ces ampoules encore utilisées dans de nombreux luminaires consomment énormément d'énergie. Et elles pèsent plus qu'on ne croit sur les factures d'électricité.

Avec la hausse continuelle et sensible des tarifs de l'électricité depuis quelques années – le prix du kilowattheure en France a doublé entre 2012 et 2024 ! –, il devient plus jamais crucial de traquer toute consommation inutile. Dans cette chasse au gaspi, on pense en premier lieu aux appareils énergivores (chauffage, ballon d'eau chaude, four, plaque de cuisson, etc.) qui font vite tourner le compteur. Et on oublie trop souvent des objets plus discrets, qui fonctionnent généralement plusieurs heures par jour, quand ce n'est pas en continu.

C'est le cas notamment des box Internet, désormais indispensables dans les foyers. Mais aussi, prosaïquement, de l'éclairage. Car l'air de rien, l'accumulation des lampes allumées à longueur de journées et de soirées finir par chiffrer. Certes, voilà déjà plusieurs années que le ampoules à incandescence – dites 'à filament" – sont interdites à la vente. Elles ont été successivement remplacées par les modèle fluo compacts, moins gourmands, puis, plus récemment, par les Led, bien plus efficaces. Ainsi, une Led de 6 W éclaire autant qu'une ampoule classique de 60 W, tout en consommant 10 fois moins !

Et si elles étaient chères au début – parfois 10 ou 15 euros l'unité dans des grandes marques –, elles sont devenues beaucoup plus abordables depuis. On en trouve même à 50 centimes chez Action, qui diffusent une belle lumière, avec un blanc "chaud" réconfortant, comme les ampoules à l'ancienne, et pas ce blanc "froid" un peu bleuté qui donne une ambiance industrielle peu agréable.

à © Tomosu

Mais il y a pire que les ampoules d'antan. Et il est fort probable que vous en ayez encore chez vous, dans certains luminaires : ce sont les ampoules halogènes. Très appréciées pour leur lumière puissante et chaleureuse, elles sont encore beaucoup utilisées dans des lampadaires (sous forme de tubes au format R7S, pour un éclairage indirect dans les salons et les chambres), dans des spots (au format GU10), dans des plafonniers, dans des lampes, etc. .

Ampoule Led Philips R7S (118 mm - 14 W - blanc chaud - compatible variateur)

Le problème, c'est que ces ampoules sont encore plus énergivores que les modèles à incandescence classiques. De nombreux tubes R7S pour lampadaires consomment en effet 500 W. À raison de 10 heures par jour, cela représente 5 kWh. Et sur une année, on atteint plus de 1800 kWh, soit plus de 350 euros au tarif de base EDF… par luminaire ! On imagine la facture quand on utilise ainsi plusieurs lampadaires halogènes dans une maison, des bureaux ou des locaux commerciaux. D'autant que certains les laissent allumés en continu, parfois plus 12 heures par jour en hiver. Sympa pour l'ambiance, mais à ce stade, ce sont quasiment des chauffages d'appoint !

Il est donc grand temps de bannir ces ampoules d'un autre temps. C'est d'autant plus simple qu'il existe des équivalents en Led aux mêmes formats standards. Des modèles qui éclairent autant, tout en consommant 10 fois moins. Certes, ils sont un peu plus chers que les ampoules halogènes qu'on trouve encore dans le commerce, mais la différence de prix est très vite amortie par les économies sur les factures d'électricité !