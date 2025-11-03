Ces délicieux légumes d'automne ont une qualité rare que vous ne soupçonnez pas

Denses, parfumés, rassasiants, et économiques et riches en nutriments, ces légumes d'automne aux formes et aux couleurs très variées ont de nombreuses qualités nutritives. Mais aussi un atout rare que beaucoup ignorent.

Dès que l'automne arrive, elles reviennent envahir les étals des maraîchers et des marchés avec leurs formes variées, arrondies, allongées, ou bosselées et leurs multiples couleurs, allant du beige doux au vert profond, en passant par des oranges flamboyants, comme autant de promesses de réconfort avant les frimas de l'hiver. Elles, ce sont les courges : des légumes "de saison" qui se distinguent d'abord par leur grande variété, de la citrouille au butternut, en passant par le potiron, le patidou, la sucrine du Berry, le potimarron, la musquée de Provence, la Royal Acorn, la Golias, la Hubbard ou encore la spaghetti, pour ne citer que les plus connues.

Si elles charment déjà les yeux par leur aspect chaleureux, elles régalent surtout les papilles en se prêtant à d'innombrables recettes savoureuses : soupes et veloutés, purées, gratins, rôtis, farcis, tartes, tourtes, crumbles, flancs, croquettes, sans parler des innombrables déclinaisons pour accommoder des viandes, des œufs, des pâtes ou d'autres légumes, il y a mille façons créatives de les employer. Et dev varier les saveurs en profitant de leur large palette aromatique, entre le goût noisette du potimarron, les notes beurrées de la butternut, ou les parfums plus musqués de certaines variétés.

D'autant qu'elles sont riches en nutriments, sources de bienfaits pour la santé. Leur chair pulpeuse regorge de caroténoïdes, précurseurs de vitamine A, utiles pour la vision et la peau. Elles apportent aussi des fibres douces et des minéraux comme le potassium, tout en restant étonnamment légères.

© mizina - 123RF

Mais au-delà de ces qualités nutritionnelles et gustatives, les courges ont un autre atout que beaucoup de gens ignorent. En effet, contrairement à la plupart des légumes branches qui doivent se consommer rapidement, elles se conservent longtemps. Très longtemps, même : jusqu'à six mois, voire plus !

Pour cela, il convient de respecter quelques règles simples. D'abord, il faut choisir des courges entières, et non coupées, bien fermes avec une peau intacte, ni fendillée, ni ramollie, avec une queue intacte, qui agit comme un bouclier naturel. Ensuite, il faut les laisser sécher quelques jours dans un endroit chaud et ventilé, pour renforcer leur peau, comme une armure supplémentaire. Enfin, il faut les stocker un lieu frais, sombre et sec, avec une température idéalement entre 10 et 15 °C, et une bonne circulation d'air, mais sans courant trop vif, comme une cave ou un cellier ventilé, en évitant absolument l'humidité, qui provoque les moisissures, et le froid trop intense, qui les fait ramollir.

Le mieux est de les disposer sur des étagères ou dans des cagettes, sans qu'elles se touchent. On ne les lave pas, on se contente de les essuyer, avec la queue vers le haut. Dès qu'une zone molle apparaît, on la cuisine sans attendre. Autre détail qui compte : éloigner les pommes et poires, dont le gaz naturel accélère leur vieillissement.

En revanche, quand vient le moment de les ouvrir, la fenêtre temporelle de conservation se réduit : quelques jours au réfrigérateur, bien protégées dans un contenant hermétique. Mais on peut prolonger ce délai en congelant des dés blanchis à l'eau bouillante. De quoi déguster ces délicieux légumes toute l'année !