Il a parcouru plus de 5 millions de kilomètres avec cette voiture achetée en 1966

Si les voitures modernes ont la réputation d'être fragiles, certains modèles anciens atteignent des kilométrages impressionnants. Un Américain a même pulvérisé tous les records avec un cabriolet acheté neuf en 1966.

On dit souvent que les voitures ne sont plus aussi solides qu'autrefois. Sans parler des les innombrables rappels de constructeurs et autres soucis mécaniques récurrents sur certains modèles, plusieurs affaires récentes – les moteurs PureTech 1.2 de Stellantis et EcoBoost 1.0 de Ford, par exemple – laissent penser que c'est bien le cas. Ce n'est d'ailleurs pas par hasard si beaucoup de conducteurs préfèrent aujourd'hui changer de véhicule quand ils ont atteint 100 ou 150 000 kilomètres.

Pourtant, les voitures n'ont pas toujours été fragiles : plusieurs marques – notamment japonaises comme Toyota, Honda ou Mazda – ont u e excellente réputation de fiabilité et de longévité. Et certains modèles sont célèbres pour leur endurance exceptionnelle en affichant des kilométrages hors-normes au compteur.

C'est le cas, par exemple, des Mercedes 240D (1976), réputés pratiquement indestructibles. Utilisés comme taxis dans de nombreux pays, ils ont souvent dépassé le million de kilomètres grâce à des moteurs diesel surdimensionnés et sans électronique complexe. Mais aussi du Toyota Tundra (2007) avec lequel un conducteur a fait plus de 1,6 million de kilomètres en gardant le moteur et la transmission d'origine. Ou encore de quelques voitures françaises comme la Renault 21 ou la Peugeot 306 qui ont également dépassé le cap du million en Afrique, dans des conditions extrêmes.

© Volvo

Toutefois, le record mondial de longévité revient à un Américain, Irv Gordon. En juin 1966, ce professeur de sciences débourse 4 150 dollars pour une Volvo P1800 rouge cerise. Le coup de foudre est immédiat : dès le premier week-end, il parcourt 2 400 kilomètres et fait sa première révision d'entretien. Avec des trajets quotidiens de plus de 200 km pour se rendre au travail et un goût prononcé pour les escapades sur route, le compteur grimpe à une vitesse folle. En 1987, il franchit le million de miles (1,6 million de kilomètres) et attire enfin l'attention de Volvo.

La marque lui offre alors un coupé 780 neuf, mais Gordon ne se sépare pas de sa P1800. En 2002, il atteint les 3,2 millions de kilomètres, puis les 4,8 millions en 2013 lors d'un road trip en Alaska. Partout où il passe, la voiture attire les curieux et finit par être invitée dans des salons automobiles du monde entier.

Le plus étonnant dans cette histoire, c'est que la P1800 conserve son moteur d'origine. Celui-ci a été ouvert seulement deux fois, par précaution, et n'a jamais subi de panne majeure. Gordon réalisait lui-même l'entretien courant : vidanges, freins, réglages. Il répétait que la clé de la longévité résidait dans le respect du manuel du constructeur et le soin régulier apporté à chaque pièce. "Elle n'est jamais tombée en panne, jamais raté de démarrage : dans la glace, la neige, la tempête, elle m'a toujours emmené où je voulais", déclarait-il fièrement.

Quand Irv Gordon s'éteint en 2018, à l'âge de 78 ans, le compteur affiche 3 260 257 miles, soit 5,23 millions de kilomètres. Sa P1800 est aujourd'hui la propriété de Volvo, qui continue de la faire rouler avec précaution, comme pour prolonger un peu l'histoire de son pilote. Pour l'anecdote, Gordon avait, en plaisantant, proposé à Volvo de la racheter pour un dollar le mile – proposition que la marque avait poliment déclinée.

Quoi qu'il en soit, ce record validé par le Guinness reste unique : aucune autre voiture personnelle n'a parcouru autant de route avec un seul propriétaire. Et il y a fort à parier qu'avec les caprices des voitures modernes, bardées d'électronique, il tiendra encore longtemps.