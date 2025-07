Ils vivaient avec plus de 2 000 araignées venimeuses cachées dans leur maison

Une famille américaine a vécu des années dans une maison ancienne infestée des milliers d'arachnides venimeux sans jamais se faire mordre. Une histoire à peine croyable qui étonne encore les scientifiques.

L'histoire est digne d'un film d'horreur, et pourtant elle est bien réelle. Dans l'État du Kansas, aux États-Unis, une famille composée de deux adultes et de deux enfants a partagé sa maison avec une colonie massive d'araignées venimeuses. Sans qu'aucun des habitants ne s'en rende vraiment compte, les lieux étaient devenus le repaire de l'une des espèces les plus redoutées d'Amérique du Nord : la recluse brune, ou Loxosceles reclusa, de son nom latin scientifique.

Ce n'est que cinq ans ans après avoir emménagé que la famille, intriguée par des observations répétées, a fait appel à une équipe de chercheurs. Ceux-ci n'ont pas tardé à poser un diagnostic : la maison était peuplée par plus de 2 000 recluses brunes, parfois surnommées "araignées violonistes" à cause d'une marque sombre en forme de violon sur leur dos. La découverte, publiée dans le Journal of Medical Entomology, fait encore parler d'elle, tant le nombre de spécimens recensés est impressionnant.

Ces araignées, qui vivent essentiellement dans le sud et le centre des États-Unis – il n'y en a pas en France ‑, sont connues pour leur venin potentiellement nécrosant. Elles se déplacent la nuit, se terrent dans les endroits sombres et calmes, et peuvent survivre de longs mois sans se nourrir. Leur discrétion est telle qu'elles peuvent proliférer dans un logement entier sans attirer l'attention. C'est ce qui s'est produit ici, malgré la présence d'enfants en bas âge dans la maison.

© ViniSouza128 - Adobe Stock

Mais ce qui rend cette histoire si surprenante, c'est l'absence totale de morsures rapportées – eh oui, les araignées ne piquent pas, elles mordent ! Selon les chercheurs, parmi les 2 000 spécimens collectés, environ 400 auraient été assez grands pour injecter du venin. Pourtant, aucun des membres de la famille n'a été victime d'envenimation. Cette cohabitation pacifique soulève une question essentielle : les recluses brunes sont-elles aussi dangereuses qu'on le croit ?

Les données scientifiques montrent que ces araignées mordent rarement, et que les cas graves sont exceptionnels. Bien des plaies attribuées à tort à leurs morsures relèveraient en réalité d'autres causes, comme des infections bactériennes. Ce constat remet en cause une peur très répandue et largement entretenue par des récits alarmistes.

Pour autant, la prudence reste de mise. En cas de suspicion d'infestation, mieux vaut éviter les gestes brusques et contacter un professionnel. Les recoins sombres, les cartons oubliés dans une cave ou un grenier, les plinthes mal fixées sont autant de refuges potentiels. Un simple nettoyage régulier et une surveillance discrète permettent d'éviter les mauvaises surprises.