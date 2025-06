Mieux que le matcha ? Voici la nouvelle boisson à la mode sur les réseaux sociaux

Le thé matcha a de la concurrence sur les réseaux sociaux ! Une nouvelle boisson enflamme les papilles et les regards, avec son goût sucré, ses qualités nutritives et, surtout, son caractère photogénique !

Longtemps, il a été la coqueluche des influenceurs bien-être, la star des mugs pastel sur Instagram, et la promesse d'énergie sans pour autant donner les palpitations du café : le matcha, cette fine poudre verte venue du Japon, s'est imposé comme un incontournable des pauses healthy et des moments cocooning, pour reprendre les termes utilisés par les influenceurs.

Riche en antioxydants et surtout hautement photogénique, il a transformé le rituel du thé en un véritable geste lifestyle. Sa couleur vive, son allure sophistiquée et son aura zen ont conquis les cafés branchés et les stories soignées, en allant bien au-delà des amateurs de thé traditionnels.

Mais une autre teinte vient doucement colorer les tasses les plus instagramables : le violet intense de l'ube latte. Si le matcha évoque la nature et la méditation, l'ube — à prononcer "ou-bé" — invite davantage au voyage sensoriel et à la gourmandise, avec son goût sucré et sa texture crémeuse. Autant dire que cette variété d'igname violet originaire des Philippines a tout pour séduire les consommateurs occidentaux en quête d'originalité.

Si la montée en popularité de l'ube latte se fait grâce aux réseaux sociaux, et plus particulièrement à TikTok et à Instagram, elle n'est pas due au hasard. D'abord parce que l'ube n'est pas un inconnu pour les fins gourmets : utilisé depuis longtemps dans la pâtisserie philippine, il est réputé pour sa douceur naturelle, son goût proche de la vanille et de la noisette, et sa capacité à s'intégrer dans les crèmes, gâteaux et glaces. Incorporé dans une boisson lactée, souvent à base de lait végétal, il se transforme en un produit capable de séduire les amateurs de goûts originaux comme les internautes curieux.

Au-delà de son attrait visuel, l'ube a aussi des bienfaits pour la santé. Riche en fibres, en vitamine A et C et en antioxydants, il permet de lutter contre le stress oxydatif, responsable du vieillissement cellulaire et de certaines maladies chroniques. Comme le matcha, il ne comporte pas de théine, et peut donc être consommé à toute heure de la journée.

Alors, simple effet de mode ou véritable rival du matcha ? L'ube latte coche les mêmes cases, avec une touche de nouveauté en plus. Il incarne une boisson plaisir, bonne pour la santé et, surtout, photogénique, entre tradition et modernité culinaire. Ce n'est pas tant la boisson que nous choisissons de boire, mais tout l'imaginaire qui va avec ! Petit bonus : son prix est bien moins élevé que celui de grand frère.

Mais attention aux dérives commerciales ! De nombreuses marques n'hésitent pas à profiter du succès de cet aliment pour proposer des produits ultra-transformés, avec des ajouts en sucre, arômes artificiels ou encore colorants. On est alors bien loin de l'aliment sain que l'on pense consommer ! Mieux vaut se procurer directement de la poudre d'ube pure ou de la purée d'ube — trouvable dans les épiceries asiatiques ou spécialisées —, la mélanger avec du lait — végétal ou animal — et, pourquoi pas, rajouter une cuillère de graines de chia, pour un résultat plus nutritif !