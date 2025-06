Blocage des virements bancaires : voici ce qu'il faut savoir sur la nouvelle loi européenne

La nouvelle affole les réseaux sociaux en ce moment : les virements de plus de 800 euros entre particuliers seraient automatiquement bloqués à partir d'octobre à cause d'un règlement européen. Alors, info ou intox ?

"À partir du 16 octobre 2025, tout virement supérieur à 800 € entre particuliers sera temporairement bloqué pendant 24 heures pour vérification". Cette déclaration alarmiste, provenant d'une vidéo postée sur TikTok par le compte actu.france25, n'a pas manqué de faire réagir les utilisateurs de la plateforme et, très vite, l'information s'est propagée sur la Toile, notamment via les réseaux sociaux, suscitant un fort mécontentement.

"Concrètement, si tu envoies plus de 800 € à un ami, un membre de ta famille ou un particulier, que ce soit pour un remboursement, un achat ou un prêt, ton virement ne sera plus instantané, et sera automatiquement mis en attente pendant 24 heures afin d'être vérifié par un système de contrôle mis en place par les banques en lien avec l'administration fiscale", poursuit-elle. Une mesure qui viserait à "lutter contre les fraudes, les arnaques entre particuliers et les transferts non déclarés de sommes importantes".

Mais la méfiance est toujours de mise avec Internet ! Alors, faisons-nous face à une terrible privation de liberté ou s'agit-il d'une fake news montée de toute pièce ? La réalité est plus complexe qu'il n'y paraît, et il faut soigneusement démêler le vrai du faux.

© antonioguillem - 123RF

Tout est parti d'un règlement du Parlement européen et du Conseil émis le 13 mars 2024 portant sur l'obligation pour les banques et pour tous les prestataires de services de paiement (PSP) au sein de l'Union européenne de proposer des virements instantanés en euros sans frais supplémentaires à partir du 9 janvier 2025 (voir notre article). Cette obligation est assortie de la mise en place d'un système de vérification, baptisé Verification of Payee (VoP), qui devra être mis en place à partir du 9 octobre 2025 pour renforcer la sécurité des échanges bancaires.

Ainsi, comme le rappelle l'AFP, les établissements bancaires devront vérifier la concordance entre l'identité du bénéficiaire du virement et le numéro IBAN (numéro de compte) mentionné par la personne qui souhaite transférer des fonds. Il ne s'agit donc nullement de permettre un traçage par l'administration fiscale, comme le laissent entendre certaines publications sur les réseaux sociaux, mais d'"éviter qu'un virement ne soit envoyé à un mauvais bénéficiaire à la suite d'une fraude ou d'une erreur, étant donné que le payeur pourrait se trouver dans l'impossibilité de recouvrer les fonds avant qu'ils ne soient crédités sur le compte du bénéficiaire". De plus, cette vérification concernera tous les virements sans montant minimum et devra être immédiatement effectuée, sans aucun blocage ou retard du paiement.

L'information a donc été simplifiée à l'extrême, puis déformée au fil des partages – d'autant plus que le côté alarmiste de la chose a tendance à donner plus de visibilité aux publications, en suscitant plus "d'engagement" de la part des internautes, prompts à s'insurger. Pas de panique donc, vous pourrez toujours effectuer des virements sans aucun délai ni restriction !