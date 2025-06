Ce discounter va brader des millions de produits d'une célèbre marque de déco

En juin, un spécialiste du déstockage va inonder ses rayons d'une avalanche d'objets déco provenant d'une marque européenne populaire, bradés dans tous ses magasins à travers la France.

C'est une opération d'envergure que prépare l'un des discounters français les plus suivis par les chasseurs de bonnes affaires. Dès la fin juin, des tonnes d'articles d'ameublement et de décoration vont débarquer dans les rayons. Des bougies, des vases, du petit mobilier, du linge de maison et même des meubles de jardin… Tous estampillés d'un nom familier pour les amateurs d'intérieurs soignés : Casa.

La marque belge, connue pour son style accessible et ses collections chaleureuses, a été contrainte de fermer une partie de ses activités au printemps. En mars dernier, sa branche belge a été déclarée en faillite, obligeant la liquidation de ses entrepôts. C'est à ce moment-là que Noz a saisi l'opportunité : le discounter lavallois a racheté l'intégralité du stock, soit 6,5 millions de pièces.

Mi-mai, une première partie des produits avait déjà été mise en rayon dans 150 magasins Noz. L'opération avait attiré une foule de curieux : en huit jours, près de 70 % du stock avait disparu. Fort de ce succès, l'enseigne lance une deuxième vague, encore plus massive. Cette fois-ci, ce sont les 342 magasins de son réseau français qui seront approvisionnés dès les 26 et 27 juin. À la clé, des rabais jusqu'à -60 % sur le prix initial.

© NOZ

Mais l'enseigne met en garde : les quantités restent limitées. Si certains objets peuvent être trouvés en plusieurs exemplaires, d'autres seront vite pris d'assaut. Les habitués le savent, chez Noz, il faut fouiller, venir tôt… et ne pas hésiter trop longtemps. À ces prix-là, les plus belles pièces partent vite. L'enseigne n'en est pas à son coup d'essai en la matière : en 2022, 2023 et 2024, elle avait déjà acheté – et revendu ! – des stocks d'Habitat, de Camaïeu, de San Marina et d'Esprit.

Derrière cette opération, il y a aussi une contrainte légale devenue une opportunité pour les enseignes comme Noz. Depuis 2022, la loi interdit de détruire les invendus non alimentaires. Résultat : les marques en liquidation n'ont d'autre choix que de revendre en masse leurs stocks. Une aubaine pour les consommateurs… et pour les discounters qui prospèrent sur ce modèle.

Fondée en 1976, Noz continue de se développer à grande vitesse. Elle attire désormais plus de trois millions de clients chaque mois, sans changer de cap : rester en France, racheter les stocks dormants, et transformer les rayons en terrain de chasse au trésor. À partir du 26 juin, il y aura de quoi fouiller.