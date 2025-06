Ni samedi, ni dimanche : voici les meilleurs jours pour partir en vacances

Les grands départs le week-end, c'est dépassé. Entre les routes embouteillées, les tarifs des transports et les prix des locations, il est plus judicieux de partir en vacances en semaine. Et pas n'importe quel jour…

Les embouteillages monstres du samedi et les tarifs qui s'envolent font partie du folklore estival, au point de décourager les plus téméraires. Pourtant, une solution toute simple permettrait d'éviter bien des désagréments : décaler son départ de quelques jours. Ce petit ajustement de calendrier peut faire une grande différence, tant sur la route que sur la facture.

En milieu de semaine, les prix chutent. C'est un fait désormais bien documenté. Selon les données de Skyscanner, partir un mardi permet de payer son billet d'avion en moyenne 15 % moins cher qu'un départ le samedi. Le phénomène ne s'arrête pas là : les locations de vacances suivent la même logique. En optant pour un séjour décalé, du mardi au mardi par exemple, on peut réaliser jusqu'à 25 % d'économies sur l'hébergement. Les plateformes comme Airbnb ou Abritel n'hésitent d'ailleurs plus à encourager ces formats alternatifs, plus fluides et moins contraints.

Sur la route aussi, la différence est frappante. Les cartes de Bison Futé parlent d'elles-mêmes : les mardis et mercredis affichent majoritairement du vert, là où les samedis virent systématiquement au rouge foncé. Les axes les plus fréquentés comme l'A6, l'A7 ou l'A10 deviennent soudainement plus respirables. Résultat : moins de bouchons, moins de stress, et des trajets plus rapides et plus sûrs. Un gain non négligeable, notamment pour les familles avec enfants.

© milanmarkovic78 - Adobe Stock

Ce choix logistique s'accompagne d'une autre série d'avantages. Finies les files d'attente interminables à l'arrivée dans les locations, ou les départs précipités du samedi matin. Les départs en semaine permettent souvent plus de souplesse sur les horaires. On gagne ainsi en confort et en sérénité, y compris pour les derniers préparatifs. Pharmacie, courses, démarches de dernière minute : tout est plus simple quand les administrations et les magasins sont encore ouverts.

Reste la question de la faisabilité. Si certains travailleurs restent tenus à des calendriers stricts, d'autres profils s'approprient déjà cette nouvelle souplesse. Télétravailleurs, indépendants, retraités ou jeunes actifs sans enfants : nombreux sont ceux qui peuvent partir à contre-courant. Le travail hybride a aussi contribué à cette évolution. Il n'est plus rare de voir des vacanciers partir un mercredi, télétravailler deux jours sur place, puis profiter du week-end prolongé. Une manière plus souple, plus fluide, et souvent plus économique de concevoir les vacances.