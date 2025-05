Moins cher que le train : les prix de ces billets d'avion sont en baisse cet été

Aussi curieux que cela paraisse, et malgré l'inflation, les prix des billets d'avion pour certaines destinations populaires sont en baisse pour les vacances d'été. Ils sont même moins chers que le train !

À l'approche des vacances d'été 2025, nous sommes nombreux à chercher des bons plans pour voyager à moindre coût. Si le train est le moyen de transport à privilégier par rapport à l'environnement et à la crise écologique que nous traversons, il comporte tout de même plusieurs inconvénients : son temps de trajet, sa portée limitée et son prix, qui n'est pas toujours avantageux, malgré ce que l'on pourrait croire.

Et dans de nombreux cas, l'avion est moins cher. D'autant que les tarifs aériens vers certaines destinations populaires connaissent une baisse significative en ce moment. Le site de réservation Kayak vient de publier son rapport pour les vacances d'été, et il en ressort qu'une planification astucieuse peut permettre d'économiser jusqu'à 17 % sur le prix des vols.

Plusieurs grandes villes européennes, plébiscitées par les voyageurs, affichent des baisses significatives de leurs tarifs aériens. C'est notamment le cas de Stockholm, avec une chute de 17 % sur le prix des vols. Il en est de même pour Oslo avec une baisse de 16 %, Milan et Copenhague avec -15 %, et Berlin avec -13 %. Cette tendance ne se limite cependant pas au Vieux Continent. Des destinations long-courriers comme Sydney et Hong Kong voient également leurs tarifs s'assouplir, avec des baisses respectives de 23 % et 16 %.

Parmi les destinations les plus prisées par les voyageurs européens, Londres enregistre une baisse de 4 % et Rome de 10 %, tandis que Paris maintient des prix stables. Athènes, qui est la neuvième destination la plus recherchée, offre quant à elle 11 % d'économies par rapport à l'année précédente.

Le choix de la destination est crucial, mais le moment de la réservation l'est tout autant. D'après les données de Kayak, les meilleures affaires sont à saisir pendant la semaine du 26 mai, du 11 août ou du 25 août. En revanche, mieux vaut éviter les semaines du 16 et du 23 juin, ainsi que celles du 7 et du 14 juillet, périodes qui riment avec une forte affluence, et donc des tarifs élevés. Mieux vaut d'ailleurs privilégier les premiers vols de la journée, qui sont généralement moins chers et plus ponctuels.

Ces baisses de prix dans le transport aérien soulèvent néanmoins des questions importantes. À l'heure de l'urgence climatique, il peut être déroutant de constater des réductions tarifaires pour l'avion, alors même que le train, alternative plus écologique, reste souvent plus coûteux. Sur des liaisons majeures comme Paris-Barcelone, Londres-Berlin ou Bruxelles-Rome, l'avion s'avère souvent plus économique. À titre d'exemple, un vol Paris-Barcelone peut se trouver à moins de 40 euros l'aller-retour avec une compagnie low-cost, quand le train dépasse souvent les 100 euros. Idem pour un voyage ̈Paris-Prague : on trouve des vols à 44 euros quand un billet de train peut coûter plus de 250 euros. Difficile d'hésiter dans ces circonstances…

En revanche, les trains Intercités ou les lignes régionales peuvent s'avérer plus avantageux pour les déplacements nationaux. Et, pour ceux qui manquent de temps, il est toujours possible d'opter pour le train de nuit, qui permet en plus d'économiser sur l'hébergement avec une nuit ou deux en moins.