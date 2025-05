Cette nouvelle arnaque sur WhatsApp est très vicieuse - Ne rentrez pas dans ce groupe !

Les arnaques via WhatsApp sont légion. Mais cette nouvelle escroquerie qui se déroule dans un groupe de discussion est particulièrement vicieuse. Ne cédez surtout pas à l'appât du gain !

Les arnaques via WhatsApp ne datent pas d'hier. Si la plupart sont assez grossières, et faciles à déceler, d'autres sont plus originales, et plus innovantes. C'est le cas de cette nouvelle escroquerie qui se propage en ce moment, et qui a cherché à nous piéger.

Tout commence par une notification WhatsApp signalant un ajout dans un groupe au titre mystérieux, du type FBB42. À l'intérieur, une trentaine de membres, que vous ne connaissez absolument pas – mais, sait-on jamais, il pourrait s'agir d'un anniversaire surprise. Très vite, quelques personnes commencent à prendre la parole pour savoir de quoi il s'agit, avant que n'entre en scène un "gestionnaire de groupe" – voilà un drôle de pseudo.

Cet individu se présente comme un membre de l'équipe RH de l'agence de recrutement de TikTok, venu proposer des emplois en freelance afin d'aider des artistes et des créateurs de contenu à percer. Pour faire simple, il vous propose d'aller vous abonner à des chaînes, de liker et de partager des vidéos – ce que vous faites gratuitement et habituellement sur le réseau social en somme – pour être rémunéré.

Et quelle rémunération ! Il serait possible de gagner entre 200 et 800 euros par jour – c'est à se demander pourquoi vous vous embêter à travailler. Ça tombe bien, il vous propose une mission test qui permet de gagner immédiatement 10 euros. Il suffit de cliquer sur un lien TikTok, de s'abonner à une chaîne, d'aimer la vidéo et d'envoyer une capture d'écran par message privé comme preuve pour recevoir l'argent.

Vous vous en doutez, c'est trop beau pour être vrai. Il s'agit en réalité de ce qu'on appelle une "arnaque à la tâche". Il s'agit de vous appâter avec des tâches simples mais lucratives à réaliser pour s'emparer de vos données bancaires, soit disant pour vous reverser votre dû. Muni de votre IBAN et de certaines informations personnelles, l'escroc aura alors tout le loisir d'usurper votre identité et de mettre en place des prélèvements bancaires. Si vous avez le malheur de répondre à la conversation, vous êtes d'ailleurs automatiquement appelé par un numéro de spam, histoire d'être sûr de vous ferrer un peu plus.

Là où le piège est particulièrement vicieux, c'est qu'une partie des personnes qui ont lancé la discussion et qui semblent intéressées par la proposition de l'arnaqueur sont en réalité des bots. Adrienne Durand, Capucine Fontaine, Bertrand Dumas, Angélique Robin... Ils ne sont là que pour inspirer confiance, pour être les premiers à se lancer, et pour que les informations données par l'arnaqueur le soient de façon plus naturelle. Ils vont même effectuer la mission test en direct pour prouver que cela fonctionne, et dire du bien de la proposition. Tout ce cirque peut durer une bonne heure !

Ces bots peuvent parfaitement faire illusion pour peu que l'on ne soit pas trop sensibilisé à ce type de danger. Leur façon de parler doit vous mettre la puce à l'oreille, car, s'il n'y a aucune faute d'orthographe – s'en est d'ailleurs suspect dans une conversation informelle –, le vocabulaire et la construction grammaticale des phrases sont parfois inexactes, ce qui finit par donner une conversation assez lunaire d'ailleurs. Si jamais vous êtes ajouté dans ce genre de groupe, ne répondez surtout pas. Ne cédez pas à l'appel de l'argent facile, contentez-vous de le signaler à WhatsApp et de le quitter, cela vaut mieux.